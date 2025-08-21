कमजोर कलाईयों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना करें ये एक्सरसाइज 5 exercise to strengthen weak forearms women must do daily to make strong wrist, फिटनेस टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेस5 exercise to strengthen weak forearms women must do daily to make strong wrist

कमजोर कलाईयों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना करें ये एक्सरसाइज

Exercise for weak wrist: महिलाओं को दिनभर में ढेरों काम करने होते हैं। जिसमे घर के भारी सामान को उठाने की वजह से कई बार कलाईयों पर मोच आ जाती है। लेकिन अब रोजाना इन एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें जिसकी मदद से आपकी कलाईयां मजबूत बनेंगी और रोज के काम करना आसान हो जाएगा।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 02:51 PM
share Share
Follow Us on
कमजोर कलाईयों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना करें ये एक्सरसाइज

किसी जार का ढक्कन खोलना हो या फिर किसी भारी चीज को धक्का लगाना हो। सारे काम हाथ से होते हैं और खासतौर पर कलाईओं का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लेकिन काफी सारी महिलाएं कमजोर कलाई की समस्या से जूझती रहती हैं। जिसकी वजह से उन्हें कई बार कलाई में मोच लग जाती है। लेकिन कुछ एक्सरसाइज आपकी नाजुक कलाई को मजबूत बनाने में मदद करेंगी। जानें कैसे करें ये एक्सरसाइज।

रिस्ट रोटेशन

कलाईयों की मजबूती के लिए इसकी मसल्स को ज्यादा एक्टिव करना होगा। जिससे कि ये किसी भी तरह के भार का बोझ सहन कर सकते। रिस्ट रोटेशन एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल हो जाएं और साथ ही कलाईयों को भी जमीन पर टिका दें। इसे टेबल टॉप पोजीशन बोलते हैं। अब कलाईयों पर हल्का जोर डालते हुए सर्किल बनाएं। क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉक वाइज पूरी बॉडी को घुमाइए। ऐसा करने से कलाईयों की मसल्स कोफ्लैक्सिबल होने में मदद मिलेगी।

रिस्ट स्ट्रैचिंग

रिस्ट की मसल्स को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाज करें। इसे करने के लिए टेबल टॉप पोजीशन पर होने के बाद हथेलियों को उल्टा अपनी तरफ घुमाएं। फिर हिप को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। इससे फोरआर्म्स पर स्ट्रेच बढेगा। लेकिन ध्यान रहे कि हथेलियां जमीन से टच रहें।

कुंभकासन

कुंभकासन करने से भी कलाईयों को मजबूती मिलती है। कुंभकासन यानी हाई प्लैंक, इसे करते हुए दस सांस तक रुके और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाए।

कलाईयों को घुमाएं

इसके बाद आराम की मुद्रा में बैठ जाएं और दोनों हाथों को सामने की तरफ करें। अब मुट्ठी को बांध लें और कलाईयों को क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉक वाइज घुमाएं।

कलाई से बनाएं नंबर 8

आराम की मुद्रा में बैठे हुए दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में बांधे। फिर कलाईयों को घुमाते हुए नंबर 8 बनाने की प्रैक्टिस करें।

Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।