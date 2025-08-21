कमजोर कलाईयों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना करें ये एक्सरसाइज

Exercise for weak wrist: महिलाओं को दिनभर में ढेरों काम करने होते हैं। जिसमे घर के भारी सामान को उठाने की वजह से कई बार कलाईयों पर मोच आ जाती है। लेकिन अब रोजाना इन एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें जिसकी मदद से आपकी कलाईयां मजबूत बनेंगी और रोज के काम करना आसान हो जाएगा।

किसी जार का ढक्कन खोलना हो या फिर किसी भारी चीज को धक्का लगाना हो। सारे काम हाथ से होते हैं और खासतौर पर कलाईओं का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लेकिन काफी सारी महिलाएं कमजोर कलाई की समस्या से जूझती रहती हैं। जिसकी वजह से उन्हें कई बार कलाई में मोच लग जाती है। लेकिन कुछ एक्सरसाइज आपकी नाजुक कलाई को मजबूत बनाने में मदद करेंगी। जानें कैसे करें ये एक्सरसाइज।

रिस्ट रोटेशन कलाईयों की मजबूती के लिए इसकी मसल्स को ज्यादा एक्टिव करना होगा। जिससे कि ये किसी भी तरह के भार का बोझ सहन कर सकते। रिस्ट रोटेशन एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल हो जाएं और साथ ही कलाईयों को भी जमीन पर टिका दें। इसे टेबल टॉप पोजीशन बोलते हैं। अब कलाईयों पर हल्का जोर डालते हुए सर्किल बनाएं। क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉक वाइज पूरी बॉडी को घुमाइए। ऐसा करने से कलाईयों की मसल्स कोफ्लैक्सिबल होने में मदद मिलेगी।

रिस्ट स्ट्रैचिंग रिस्ट की मसल्स को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाज करें। इसे करने के लिए टेबल टॉप पोजीशन पर होने के बाद हथेलियों को उल्टा अपनी तरफ घुमाएं। फिर हिप को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। इससे फोरआर्म्स पर स्ट्रेच बढेगा। लेकिन ध्यान रहे कि हथेलियां जमीन से टच रहें।

कुंभकासन कुंभकासन करने से भी कलाईयों को मजबूती मिलती है। कुंभकासन यानी हाई प्लैंक, इसे करते हुए दस सांस तक रुके और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाए।

कलाईयों को घुमाएं इसके बाद आराम की मुद्रा में बैठ जाएं और दोनों हाथों को सामने की तरफ करें। अब मुट्ठी को बांध लें और कलाईयों को क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉक वाइज घुमाएं।