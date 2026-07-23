रात के खाने के बाद 15 मिनट टहलने की आदत क्यों है जरूरी? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताए 3 बड़े कारण
डिनर करने के बाद अगर आप लेट जाते हैं या फिर बैठे रहते हैं, तो आपका पेट कभी खुश नहीं रहेगा। गैस्ट्रो डॉक्टर का कहना है कि रात के खाने के बाद सिर्फ 15 मिनट की वॉक आपकी पेट की कई समस्याओं को खत्म कर सकती हैं।
ज्यादातर लोगों को लगता है कि सुबह का टहलना शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है लेकिन रात के खाने के बाद वॉक करना भी उतना ही जरूरी है। मॉर्निंग वॉक करने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है और वजन भी कम होता है लेकिन डिनर के अगर आप सिर्फ 15 मिनट रोजाना टहलते हैं, तो पेट से जुड़ी शिकायतें कम हो जाएंगी। ऐसा हम नहीं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी का कहना है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि वह रोजाना डिनर के बाद आधे घंटे की वॉक करते हैं। इससे उनका गट हेल्थ बेहतर रहता है और डाइजेशन प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर डॉक्टर सेठी ने रात के टहलने के पीछे क्या फायदे गिनाए हैं।
टहलना क्यों होता है जरूरी-
डॉक्टर सेठी का कहना है कि अगर खाना खाने के बाद आप सीधा बिस्तर पर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, तो इससे खाना पचने में समस्या होती है। आपका हाजमा खराब होगा और फिर गैस, कब्ज की समस्या बनी रहती है। सोने से करीब 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और डिनर करने के 10 मिनट बाद टहलने की आदत जरूर डालनी चाहिए।
डिनर के बाद टहलने के 3 बड़े फायदे-
- एसिडिटी और गैस की समस्या खत्म- खाने के तुरंत बाद लेटने की बजाय 10-15 मिनट की धीमी वॉक करने से एसिड रिफ्लक्स (Acid Reflux) और सीने में जलन की समस्या कम हो सकती है। साथ ही खाना जल्दी पचने की प्रक्रिया में आ जाता है, तो आपका डाइजेशन बेहतर होगा। अगर आप खाने के बाद लेट जाएंगे तो खाना नहीं पचेगा और फिर गैस बनेगी।
- ब्लड शुगर होगा कंट्रोल- डिनर के बाद ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक होता है और ऐसे में अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी टहल लेते हैं, तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। टहलने से मांसपेशियां ग्लूकोज का बेहतर उपयोग करती हैं, जिससे भोजन के बाद अचानक बढ़ने वाला ब्लड शुगर कम हो सकता है। यह खासतौर पर प्री-डायबिटीज और डायबिटीज के जोखिम वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
- पाचन तंत्र रहेगा सही- डॉक्टर का कहना है कि लोग डिटॉक्स ड्रिंक पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट टहलते हैं, तो ड्रिंक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीमी या तेज वॉक आप कुछ भी कर सकते हैं, इससे आपका डाइजेशन हमेशा अच्छा काम करेगा। डिनर के बाद तेज दौड़ने या भारी एक्सरसाइज करने की बजाय 10-15 मिनट की हल्की या सामान्य गति से वॉक करना सबसे बेहतर माना जाता है।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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