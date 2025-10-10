ये 3 गलती करते हैं तो नहीं होगा आपका वेट लॉस, डॉक्टर बोलीं ज्यादातर भारतीय कर रहे!

डाइटिंग और एक्सरसाइज के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है, तो ये 3 चीजें भी जिम्मेदार हो सकती हैं। वेट लॉस एक्सपर्ट कहती हैं कि ज्यादातर भारतीय ये गलतियां करते हैं, जिस वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो पाता है।

आजकल ज्यादातर लोग अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं। दिन भर बैठे रहने और गलत खानपान की वजह से वेट गेन होना बहुत कॉमन है। हालांकि जब बात वेट लॉस की आती है, तब चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। कई बार तो डाइटिंग और एक्सरसाइज के बाद भी वजन कम नहीं होता। वहीं कुछ लोग शिकायत करते हैं कि वो ज्यादा खाते भी नहीं, फिर भी उनका वजन बढ़ता ही जा रहा है। अब इन सब के पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन मुख्य वजह आपकी डाइट ही है। वेट लॉस एक्सपर्ट डॉ शिखा बताती हैं कि ज्यादातर भारतीय ये 3 गलतियां दोहराते हैं, जिस वजह से उनका वजन कम नहीं होता। आइए जानते हैं-

क्या आपसे भी नहीं छूट रही चाय? चाय हम इंडियंस के लिए एक इमोशन है। कुछ भी छोड़ने को बोल दो ठीक है, लेकिन चाय छोड़ना तो भाई नामुमकिन है। डॉ शिखा कहती हैं कि अगर आप चाय छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कम से काम उसमें चीनी डालना बंद कर सकते हैं। चीनी फालतू की कैलोरी भी एड करती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं। इसकी जगह आप नेचुरल स्वीटनर्स जैसे स्टीविया आदि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

असली दुश्मन है चाय का पार्टनर जाहिर है चाय आप अकेले तो पीते नहीं होंगे। इसके साथ बिस्किट, रस्क या नमकीन जैसा कोई स्नैक लेते होंगे। डॉ शिखा कहती हैं कि असली दुश्मन यही चीजें हैं। सुबह ब्रेकफास्ट या शाम को नाश्ते में आप हल्का-फुल्का समझकर चाय के साथ जो ये स्नैक खाते हैं, ये आपका वजन तेजी से बढ़ाते हैं। ऐसे में इनकी जगह या तो भुने हुए चने खाना शुरू कर दें या फिर मखाना। ये हेल्दी भी रहेंगे और फिलिंग भी।