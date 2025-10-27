Hindustan Hindi News
गर्दन की झुर्रियों से छुटकारा दिलाएंगी 3 एक्सरसाइज, लौट आएगा खोया कॉन्फिडेंस

संक्षेप: Exercises to get rid of neck wrinkles naturally : गले के आसपास नजर आने वाली झुर्रियां ना सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को फीका करती है बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। अगर आप गले की झुर्रियों से परेशान हैं तो इन 3 एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए।

Mon, 27 Oct 2025 07:25 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपकी सुराहीदार गर्दन की सुंदरता झुर्रियां पड़ने से फीकी हो रही है तो टेंशन छोड़कर इन 3 एक्सरसाइज की मदद लीजिए। बता दें, गर्दन के आसपास झुर्रियां, बढ़ती उम्र, गलत पोस्चर और पतली त्वचा की वजह से नजर आ सकती हैं। जिन्हें महिलाएं रोजाना चेहरे और गर्दन पर सनस्क्रीन लगाकर,एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार लेकर,एंटी-एजिंग सीरम लगाकर और गर्दन की एक्सरसाइज करके वापस ठीक करने की कोशिश में लगी रहती हैं। दरअसल, 25 साल की उम्र के बाद शरीर में कोलेजन और इलास्टिन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे त्वचा अपनी लोच खो देती है और गले के आसपास झुर्रियां और ढीलापन दिखाई देने लगता है, जिसे आमतौर पर 'टर्की नेक' भी कहते हैं। गले के आसपास नजर आने वाली झुर्रियां ना सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को फीका करती है बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में अगर आपकी टेंशन का कारण भी आजकल गले के आसपास नजर आने वाली झुर्रियां हैं तो इन 3 एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए।

गले के आसपास की झुर्रियों को कम करने में मदद करेंगी ये 3 एक्सरसाइज

गर्दन की स्ट्रेचिंग (Neck Stretching)

गर्दन की झुर्रियों को प्राकृतिक रूप से कम करने के लिए आप सबसे पहले सीधे बैठकर अपने सिर को धीरे-धीरे दाईं ओर झुकाएं, ताकि आपका दायां कान दाएं कंधे की ओर आ जाए। अब 10-15 सेकेंड तक रुककर सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। यही प्रक्रिया बाईं ओर दोहराएं। इस एक्सरसाइज को दोनों तरफ 5-5 बार करें। यह एक्सरसाइज गर्दन की मांसपेशियों को लचीला बनाकर रक्त संचार को बढ़ाकर झुर्रियों को कम करने में मदद करती है।

चिन टक (Chin Tuck Exercise)

चिन टक एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठकर अपनी ठुड्डी को छाती की ओर लाने की कोशिश करें, जैसे कि डबल चिन बनाने की कोशिश कर रहे हों। इस स्थिति में 5-10 सेकेंड तक बने रहें, फिर सामान्य स्थिति में लौट आएं। इस एक्सरसाइज को 10-15 बार दोहराएं। यह गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है और त्वचा को कसने में मदद करता है।

सिर को घुमाने की एक्सरसाइज (Neck Rotation)

इस एक्सरसाइज को करते समय सबसे पहले सीधे बैठकर अपने सिर को धीरे-धीरे दक्षिणावर्त (clockwise) दिशा में 10 बार घुमाएं। फिर वामावर्त (anti-clockwise) दिशा में 10 बार घुमाएं। ध्यान रखें कि गति धीमी और नियंत्रित हो। यह गर्दन की मांसपेशियों को लचीला बनाता है और त्वचा में कसावट लाता है।

