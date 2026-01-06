स्ट्रेस कम करने के ये हैं 10 तरीके, तनाव से मिलेगी राहत मन रहेगा खुश

संक्षेप: स्ट्रेस आज के दौर का जरूरी हिस्सा बन चुका है। हर दूसरा व्यक्ति तनाव से परेशान है और इस वजह से लोगों में हार्ट अटैक, हाई बीपी, नींद की कमी हो रही है। अगर आप भी स्ट्रेस में रहते हैं, तो कुछ आदतों को अपनाकर छुटकारा पा सकते हैं।

सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा आपको किस चीज से स्ट्रेस हो रहा है। अगर ऑफिस के काम का प्रेशर है तो उसे नए तरीके से टैकल करने की कोशिश करें। अगर फिर भी चीजें सही नहीं हो रही, तो दूसरी नौकरी तलाश करना शुरू करें। जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है और अगर स्ट्रेस से बीमार पड़ जाएंगे तो ये सब किस काम का। अगर कार-घर के लोन, परिवार की जिम्मेदारी, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड वाला स्ट्रेस है, तो फैमिली मेंबर्स से बात करें। बात करने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब आप अपने स्ट्रेस की जड़ को जान लेंगे, तो आधी चीजें वही खत्म हो जाएंगी। फिर आपको बस ये सोचना है कि इसका समाधान क्या है चिंता करके कोई फायदा नहीं होने वाला।

स्ट्रेस कम करेंगे ये तरीके- 1- मॉर्निंग रूटीन- सुबह जल्दी उठे जैसे 6-7 बजे तक उठ जाए और 10 मिनट मेडिटेशन करें। गुनगुना पानी पिएं और फिर फ्रेश होने या नहाने के लिए जाएं। फिर 10 मिनट आपको पूजा करनी चाहिए, जैसे कोई मंत्र या पाठ करें। इससे मन को शांति और सुकून मिलता है।

2- वॉक-रनिंग- सुबह की आदतों में रनिंग, वॉक, साइकिलिंग भी शामिल करें। रनिंग या साइकिलिंग करने से मन शांत होता है और शरीर में एनर्जी भी आती है। स्ट्रेस फ्री होने के साथ इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है।

3- हेल्दी नाश्ता- आप ऐसा सोच लीजिए कि स्ट्रेस किसी भी चीज का नहीं है और आपको हेल्दी रहने के लिए अच्छा नाश्ता खाना है। अब आप नाश्ते में क्या खाना चाहेंगे, बस वही चीज बनाकर खाएं। ओट्स, ऑमलेट, अंडा, स्मूदी जैसे कई अच्छे ऑप्शन्स हैं।

4- मी टाइम- कामकाज, रिलेशनशिप, फैमिली प्रेशर को आधे घंटे के लिए छोड़कर मी टाइम जरूर निकालें। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा और दिमाग क्रिएटिव हो जाएगा। मी टाइम में आप किताबें पढ़ें या कोई फिल्म सीरीज देख सकते हैं। इसके अलावा अपनी पसंद की चीजें भी कर सकते हैं।

5- दोस्तों से मिलें- कहा जाता है दोस्त बीते वक्त का आईना होता है। अगर आप अपने अच्छे वक्त को याद करना चाहते हैं और ठहाके मारकर हंसना चाहते हैं, तो दोस्तों से मिलना शुरू करें। हफ्ते में एक बार दोस्तों से जरूर मिलें।

6- वाइफ-फैमिली आउटिंग- हम अक्सर सिर्फ कामकाज में फंसकर रह जाते हैं और बाहर आने-जाने का समय नहीं निकाल पाते। एक जगह बंधे रहने से दिमाग भी थक जाता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आउटिंग प्लान करें। फैमिली या वाइफ के साथ डेट पर या फिर कही आस-पास घूमने जाएं।

7- स्क्रीन टाइम कम करें- अपने स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करें। शोध के मुताबिक, सोशल मीडिया से ज्यादा लोग स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सभी की लाइफ अच्छी दिखती है, जो हमें निराश कर देती है। इसलिए स्क्रीन टाइम कम करें।

8- वर्कआउट- वर्कआउट से सिर्फ शरीर हेल्दी और फिट नहीं होता बल्कि इससे स्ट्रेस भी कम हो जाता है। दिनभर की थकान और स्ट्रेस को कम करने के लिए आधे घंटे के लिए जिम जरूर जाएं। लड़कियां डांस या जुम्बा क्लास का सहारा ले सकती हैं।

9- गुड स्लीप- स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण कम नींद भी होता है। आजकल लोग देर रात तक जगते हैं और फिर सुबह बिजी लाइफ शुरू हो जाती है। जब कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता तो लोगों को स्ट्रेस होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप अच्छी नींद लें।

10- गोल्स सेट करें- अपनी पर्सनल डायरी बनाएं, जिसमें आप अपना स्ट्रेस के कारण लिखें और साथ ही अपने फ्यूचर के गोल्स भी लिखें। अब गोल्स को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू करें और स्ट्रेस को कम करने के लिए सभी आदतों को अपनाएं। इससे भी मदद मिलेगी। कहते हैं लिखने से दिल हल्का हो जाता है, अगर आप किसी से बात शेयर नहीं कर पाते तो लिखें।