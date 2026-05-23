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Optical Illusion: हर तरफ दिखेगा ‘लाल’, लेकिन असली खिलाड़ी ही खोज पाएंगे छुपा जवाब

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Optical Illusion: ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस मजेदार गेम में आपको ‘लाल’ शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द सिर्फ 5 सेकंड में ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इतनी तेज हैं?

Optical Illusion: हर तरफ दिखेगा ‘लाल’, लेकिन असली खिलाड़ी ही खोज पाएंगे छुपा जवाब

पहली नजर में आपको यह तस्वीर बिल्कुल आसान लगेगी। हर तरफ सिर्फ ‘लाल’ ही ‘लाल’ लिखा नजर आएगा। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्योंकि इन शब्दों की भीड़ में एक ऐसा शब्द छुपा बैठा है, जो दिखता तो लगभग वैसा ही है, लेकिन है बिल्कुल अलग। अब सवाल यह है कि क्या आपकी आंखें इतनी तेज हैं कि आप उसे सिर्फ 5 सेकंड में पकड़ लें?

सोशल मीडिया पर ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज इन दिनों लोगों का फेवरेट टाइमपास बन चुके हैं। कोई इसे दिमाग का गेम कहता है, तो कोई नजरों का टेस्ट। लेकिन सच कहें, तो ये छोटे-छोटे गेम हमारे दिमाग के साथ मजेदार खेल खेलते हैं।

आखिर ऑप्टिकल इल्यूजन इतना कन्फ्यूज क्यों करता है?

हमारा दिमाग चीजों को जल्दी पहचानने की आदत बना लेता है। जब कोई शब्द बार-बार एक जैसा दिखता है, तो दिमाग उसे बिना ध्यान से पढ़े ही पहचान लेता है। यही वजह है कि ‘लाल’ के बीच छुपा अलग शब्द आसानी से नजर नहीं आता।

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यानी आपकी आंखें देख रही होती हैं, लेकिन दिमाग छोटी गलती को नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए कई लोग तस्वीर को बार-बार देखने के बाद भी सही जवाब नहीं ढूंढ पाते।

अब आपकी बारी

तो चलिए, अब अपने दिमाग और आंखों दोनों को काम पर लगाइए।

  • तस्वीर को जल्दी-जल्दी मत देखिए
  • हर शब्द के आखिरी अक्षर पर ध्यान दीजिए
  • ऊपर से नीचे तक धीरे-धीरे स्कैन कीजिए
  • हो सकता है जवाब बिल्कुल सामने हो

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अगर आपने 5 सेकंड के अंदर अलग शब्द खोज लिया, तो मानना पड़ेगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल वाकई शानदार है।

क्या ऐसे गेम्स सच में फायदेमंद होते हैं?

ऐसे गेम्स:

  • ध्यान बढ़ाने में मदद करते हैं
  • छोटी चीजों को नोटिस करने की आदत बनाते हैं
  • दिमाग को तेजी से सोचने की ट्रेनिंग देते हैं
  • स्ट्रेस कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:ऑप्टिकल इल्यूजन: 'Mine’ शब्दों के बीच छुपा है Nine, क्या 5 सेकंड में ढूंढ लेंगे?

क्या आपने जवाब ढूंढ लिया?

अगर आपको अब तक अलग शब्द नहीं मिला है, तो एक छोटा-सा हिंट लेते जाइए। गलती बहुत छोटी है, लेकिन पूरी तस्वीर का खेल उसी पर टिका है। बस एक अक्षर बदला गया है और वही आपकी नजरों को धोखा दे रहा है।

अब दोबारा तस्वीर देखिए… शायद इस बार जवाब मिल जाए।

Illusion Game

यहां छुपा है सही जवाब

‘लाल’ शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द ‘लात’ है। यह शब्द 5वीं रो (Row) और 7वें कॉलम (Column) में रखा गया है। अगर आपने बिना मदद के जवाब ढूंढ लिया, तो सच में आपकी नजरें काफी तेज हैं। अब इस मजेदार चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखिए कौन सबसे पहले सही जवाब पकड़ पाता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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