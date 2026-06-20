शब्दों की इस भीड़ में एक ने बदल लिया है भेष, क्या आपने पकड़ लिया?
Optical Illusion Challenge: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज लोगों की नजरों का जमकर टेस्ट ले रहे हैं। इस बार 'बाहर' शब्दों की भीड़ में एक अलग शब्द छुपा है। क्या आप उसे सिर्फ 5 सेकंड में ढूंढ सकते हैं?
अगर आपको लगता है कि आपकी नजर छोटी-से-छोटी गलती भी पकड़ लेती है, तो आज का चैलेंज आपके लिए है। यह पहेली जितनी आसान दिख रही है, उतनी है नहीं। तस्वीर में आपको हर तरफ सिर्फ एक ही शब्द दिखाई देगा- 'बाहर'। पहली नजर में लगेगा कि पूरी तस्वीर में यही शब्द लिखा है। दूसरी बार देखने पर भी शायद आपको कोई फर्क नजर ना आए लेकिन यहीं पर आपका दिमाग एक छोटी-सी गलती कर बैठता है।
आखिर दिमाग क्यों खा जाता है धोखा?
सोचिए, अगर कोई आपसे 100 बार एक ही शब्द पढ़ने को कहे, तो क्या आप हर बार उसे ध्यान से पढ़ेंगे? शायद नहीं। दिमाग समय बचाने के लिए शॉर्टकट अपनाने लगता है। वह शब्दों को पढ़ने के बजाय उनके आकार को पहचानता है। यही वजह है कि जब 'बाहर' जैसे कई शब्द एक साथ लिखे होते हैं, तो उनमें छुपा अलग शब्द आसानी से नजरों से बच जाता है।
क्या आपको अलग शब्द दिख गया?
अगर हां, तो आपकी नजरें सच में शानदार हैं। अगर जवाब नहीं मिला तो यह ट्रिक अपनाइए, ज्यादातर लोग पूरे शब्द को एक साथ देखते हैं और यहीं गलती कर बैठते हैं।
इसकी बजाय:
- पहले अक्षर पर ध्यान दें
- फिर आखिरी अक्षर देखें
- मात्राओं को गौर से देखें
- हर रो (Row) को अलग-अलग स्कैन करें (कई बार सिर्फ एक मात्रा या एक अक्षर ही पूरा खेल बदल देता है।)
ऑप्टिकल इल्यूजन इतने लोकप्रिय क्यों हैं?
यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि आपकी नजरों और दिमाग के बीच होने वाली मजेदार टक्कर है। ऐसे चैलेंज यह परखते हैं कि आप छोटी-छोटी गलतियों को कितनी तेजी से पकड़ सकते हैं और आपका फोकस कितना मजबूत है। इसके अलावा दिमाग तेजी से जानकारी प्रोसेस करना भी सीखता है।
क्या आपने छुपा हुआ शब्द खोज लिया?
अगर आपने 5 सेकंड के अंदर जवाब खोज लिया है, तो बधाई हो। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कमाल की है। लेकिन अगर अभी भी जवाब नहीं मिला, तो अब सस्पेंस खत्म करते हैं। 'बाहर' शब्दों की भीड़ में छुपा हुआ अलग शब्द 'बहार' है। सिर्फ एक मात्रा का फर्क होने की वजह से यह शब्द आसानी से नजर नहीं आता और यही इस पहेली को मुश्किल बनाता है।
जवाब कहां है?
'बहार' शब्द 5वीं रो (Row) और 10वें कॉलम (Column) में मौजूद है। अगर आपने बिना किसी मदद के इसे ढूंढ लिया, तो आपकी नजरें वाकई काफी तेज हैं। अब यह चैलेंज अपने दोस्तों को भेजिए और देखिए कि कौन सबसे पहले सही जवाब खोज पाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
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