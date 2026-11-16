19 साल पुराना गोल्डन गाउन पहनकर छाईं जेंडाया, रेड कार्पेट पर दिखा जलवा
हॉलीवुड एक्ट्रेस जेंडाया ने 2026 के गवर्नर्स अवॉर्ड्स में अपने गोल्डन गाउन से सबका ध्यान खींच लिया। खास बात है कि उनका यह शानदार आउटफिट नया नहीं, बल्कि साल 2007 का विंटेज डिजाइन है।
हॉलीवुड स्टार जेंडाया जब भी किसी इवेंट या रेड कार्पेट पर पहुंचती हैं, तो उनका लुक चर्चा में आ ही जाता है। कभी उनका आउटफिट अपने अनोखे डिजाइन की वजह से सुर्खियों में रहता है, तो कभी वह पुराने फैशन को नए अंदाज में पेश करके सबको हैरान कर देती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हाल ही में लॉस एंजिलिस में हुए 17वें गवर्नर्स अवॉर्ड्स में जेंडाया गोल्डन गाउन पहनकर पहुंचीं। उनका यह गाउन दूर से ही अपनी चमक और अलग डिजाइन की वजह से सबका ध्यान खींच रहा था। लेकिन इस लुक की सबसे खास बात यह है कि जेंडाया ने कोई नया डिजाइन नहीं, बल्कि करीब दो दशक पुराना विंटेज गाउन चुना। आइए देखते हैं उनका पूरा लुक और जानते हैं इस गाउन में क्या खास है।
गोल्डन गाउन में जेंडाया ने खींचा सबका ध्यान
गवर्नर्स अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर जेंडाया ने गोल्डन मेटैलिक गाउन पहनकर एंट्री की। इस गाउन पर चमकदार टेक्सचर था, जो लाइट पड़ने पर और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। गाउन का डिजाइन भी काफी अलग था। इसकी फिटिंग ऊपर से नीचे तक लंबी और सीधी थी, लेकिन कमर के नीचे हिप्स के पास इसमें खास तरह की 3डी पैडिंग दी गई थी।
इस पैडिंग की वजह से गाउन का शेप काफी अलग दिख रहा था। आमतौर पर रेड कार्पेट पर एक्ट्रेसेस ऐसे गाउन चुनती हैं, जिनमें चमक, कट या ड्रेपिंग खास होती है। लेकिन जेंडाया का यह आउटफिट अपने स्ट्रक्चर्ड डिजाइन की वजह से सबसे अलग नजर आया। इसका पूरा लुक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और हाई-फैशन जैसा लग रहा था।
नया नहीं, 2007 का विंटेज गाउन पहना
जेंडाया के इस लुक की सबसे दिलचस्प बात इसका विंटेज होना है। उन्होंने ब्रिटिश फैशन डिजाइनर गाइल्स डीकन के फॉल 2007 कलेक्शन का गाउन पहना था। यानी यह डिजाइन करीब 19 साल पुराना है, लेकिन जेंडाया ने इसे इस तरह कैरी किया कि यह आज के फैशन ट्रेंड से बिल्कुल अलग नहीं लगा। गाउन में मेटैलिक शाइन के साथ टेक्सचर्ड डिटेलिंग और फ्रिंज जैसी डिजाइन भी नजर आती है। यही वजह है कि चलते समय इसका लुक और भी खास दिखाई देता है। पुराने डिजाइन को नए अंदाज में पहनना जेंडाया और उनके स्टाइलिस्ट लॉ रोच की खास पहचान बन चुका है।
मिनिमल एक्सेसरीज से पूरा किया लुक
जब किसी आउटफिट का डिजाइन इतना खास हो, तो उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सेसरीज की जरूरत नहीं पड़ती। जेंडाया ने भी अपने गोल्डन गाउन को ही लुक का सेंटर रखा। उन्होंने ड्रॉप ईयरिंग्स कैरी किए थे जो काफी अट्रैक्टिव हैं लेकिन ड्रेस को ओवर पावर नहीं करते। इस तरह उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेसरीज पहने बिना अपने पूरे लुक को शानदार बनाया। उनका यह अंदाज बताता है कि अगर आउटफिट खुद में खास हो, तो उसके साथ सिंपल स्टाइलिंग भी काफी असरदार लग सकती है।
पुराने फैशन को नए अंदाज में पहनना पसंद करती हैं जेंडाया
जेंडाया उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जो फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटतीं। वह अक्सर पुराने कलेक्शन के आउटफिट चुनती हैं और उन्हें अपने अंदाज में पहनकर रेड कार्पेट पर नया लुक देती हैं। उनके स्टाइलिस्ट लॉ रोच भी इस तरह के विंटेज फैशन को सामने लाने के लिए जाने जाते हैं।
इस बार भी दोनों ने मिलकर करीब 19 साल पुराने गाउन को चर्चा में ला दिया। जेंडाया का यह लुक उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है, जो फैशन में कुछ अलग और हटकर ट्राई करना पसंद करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि स्टाइलिश दिखने के लिए हमेशा नया आउटफिट खरीदना जरूरी नहीं है। पुराने डिजाइन को सही तरीके से स्टाइल करके भी शानदार लुक पाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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