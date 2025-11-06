Hindustan Hindi News
युविका चौधरी के वेस्टर्न ड्रेसेस करें ट्राई, हर पार्टी में दिखेंगी बोल्ड और ग्लैमरस

संक्षेप: एक्ट्रेस युविका चौधरी हर लुक में कमाल दिखती हैं। खासतौर पर उनके पास पार्टी के लिए अच्छे आउटफिट्स का कलेक्शन है। अगर आप किसी नाइट पार्टी के लिए ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो युविका से फैशन टिप्स ले सकती हैं।

Thu, 6 Nov 2025 10:41 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
एक्ट्रेस युविका चौधरी अपनी क्यूटनेस और स्टाइल से सभी का दिल जीत लेती हैं। उन्हें एथनिक से लेकर वेस्टर्न तक सभी आउटफिट्स को बखूबी कैरी करना आता है। युविका के वेस्टर्न लुक्स ट्रेंडी और खूबसूरत होते हैं, जो किसी भी पार्टी में आपको सुंदर लुक दे सकते हैं। युविका को हर वेस्टर्न लुक के साथ परफेक्ट हेयरस्टाइल बनाना भी आता है। अगर आप नाइट पार्टी के लिए ट्रेंडी आउटफिट्स खोज रही हैं, तो युविका के कुछ स्टाइलिश ड्रेसेस पर एक नजर डालें।

चेकप्रिंट ड्रेस

चेकप्रिंट स्टाइल वाली ड्रेस में युविका ग्लैम दिख रही हैं। एक्ट्रेस ने व्हाइट फुल शर्ट के साथ ये चेकप्रिंट आउटफिट कैरी किया है और काले चश्मे के साथ स्टाइल किया है। उन्होंने इस ड्रेस के साथ हेयर बन बनाया हुआ है।

फुल ब्लैक ड्रेस

ब्लैक ड्रेस में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो युविका की तरह कैरी करें। बॉडीकॉन स्टाइल में फुल नेक लेंथ वाली वेस्टर्न ड्रेस के साथ युविका ने पिंक हील्स स्टाइल की हैं। साथ में उन्होंने पोनीटेल बनाई है।

Yuvika chaudhary

शिमर ड्रेस

बोल्ड और ग्लैमरस का तड़का लगाना है तो युविका की तरह शिमर ड्रेस कैरी करें। सी ग्रीन कलर की शिमर स्टाइल ड्रेस में युविका सुंदर दिख रही हैं। हाई हील्स और बन के साथ ऐसी ड्रेसेस पहनें।

पिंक फ्लोरल

कैजुअल पार्टी के लिए कूल लुक चाहिए तो युविका की तरह फ्लोरल प्रिंट वाली पिंक ड्रेस कैरी करें। इसे आप स्ट्रैप सैंडल्स या बूट्स के साथ स्टाइल करें। दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हो तो इस तरह की ड्रेस पहनें।

Yuvika chaudhary

स्कर्ट-टॉप लुक

पार्टी के लिए आप लॉन्ग ड्रेसेस के बजाय शॉर्ट में स्कर्ट और टॉप लुक भी कैरी कर सकती हैं। इसके साथ आप ऊपर से ओवरकोट स्टाइल करें। एक्ट्रेस ने लॉयन प्रिंट वाली स्कर्ट कैरी की है और साथ में बूट्स पहने हैं।

Yuvika chaudhary
Fashion Tips

