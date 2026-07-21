एक बार नहीं बार-बार पहनेंगी ये फ्लोरल कुर्ता सेट्स, भारी छूट के साथ सस्ते में करें ऑर्डर
मानसून की चिपचिपी गर्मी को कहें अलविदा, यहां खरीदें हल्के हवादार फ्लोरल कॉटन कुर्ता सेट्स। सभी पर चल रहा है आकर्षक डिस्काउंट ऑफर!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
वहीं एक दो डिजाइन के कुर्ता सेट पहन कर बोर हो चुकी हैं, तो इन फ्लोरल कुर्ता सेट्स पर एक नजर जरूर डालें! हल्के, आरामदायक कपड़े से तैयार ये मुलायम कुर्ता सेट्स शरीर पर मक्खन जैसे महसूस होंगे। ये सभी कुर्ता सेट देखने में जितने आकर्षक हैं, इनका कपड़ा उतना ही हल्का और मुलायम है। इन कुर्ता सेट में हवा का बहाव बना रहता है, जिससे शरीर पर पसीना जमा नहीं होता। वहीं मानसून की ह्यूमिडिटी झेलने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। Amazon पर फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है और सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
Arayna ब्रांड का फ्लोरल कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इसका हल्का रंग और इस पर बने खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट आप सभी को बेहद पसंद आएंगे। विशेष रूप से अगर आपको ढीले-ढाले हल्के आरामदायक आउटफिट पसंद आते हैं, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो बिना इंतजार किए 71% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें!
क्यों खरीदें:
मानसून की चिपचिपी गर्मी में शरीर को आराम मिलेगा।
बेहद कम दाम में कॉटन का प्योर कुर्ता सेट मिल रहा है।
हल्का रंग और खूबसूरत प्रिंट इसे आकर्षक विकल्प बना रहे हैं।
2. Amayra Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo Pants and Dupatta
Amayra ब्रांड का ये कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस पर बने खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं। ये अनारकली पैटर्न में आएगा तो अगर आपको ढीले-ढाले कपड़े पसंद हैं, तो इस तरह का आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट साबित होगा। मानसून की चिपचिपी गर्मी में क्या पहने और क्या नहीं ये समझाना मुश्किल है, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
क्यों खरीदें:
सस्ते में कॉटन का आउटफिट मिल रहा।
बेहतरीन ऑफिस वियर आउटफिट है।
मानसून की नमी में पसीना अवशोषित करता है।
सुंदर रंग और डिजाइन आपको स्मार्ट लुक देंगे।
Rangnavi का फ्लोरल कुर्ता सेट बेहद हल्का हवादार विकल्प है। कॉटन फैब्रिक से तैयार इस स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक लग रहे हैं। आपको भी मानसून की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो इस तरह के कुर्ता सेट खरीदें! वर्क वियर से लेकर शॉपिंग और आउटिंग के दौरान इसे बेफिक्र होकर और कैरी कर सकती हैं। इसे कस्टमर्स ने बेहद पसंद किया है। साथ ही इसकी फैब्रिक और फिटिंग को भी अप्रिशिएट किया है।
क्यों खरीदें:
खूबसूरत रंग और डिजाइन इसे आकर्षक बना रहे हैं।
हल्का हवादार कपड़ा है, जो शरीर पर मक्खन जैसा महसूस होगा।
बजट फ्रेंडली विकल्प है।
Nermosa ब्रांड के इस कॉटन कुर्ता सेट का युनिक डिजाइन और रंग दोनों ही बेहद आकर्षक है। वहीं इस पर बने रिफ्रेशिंग फ्लोरल प्रिंट इस कुर्ता सेट के आकर्षण का केंद्र हैं। आप इसे ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग, शॉपिंग या फिर ट्रेडिशनल इवेंट्स के मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। विशेष रूप से गर्मी के दिनों में ये एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा।
क्यों खरीदें:
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार आउटफिट बेहद आरामदायक है।
ऑफिस से लेकर शॉपिंग हो या ट्रेडिशनल इवेंट पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
मानसून की नमी झेलने में मदद करेंगे।
सामान्य से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो EthnicJunction लिनन फ्लोरल कुर्ता सेट एक अच्छा विकल्प है। साथ ही इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो मानसून की गर्मी झेलने में आपकी मदद करेगी। खासकर जिन महिलाओं को अधिक पसीना आता है, उनके शरीर से पसीना अवशोषित करती है और ठंडक का एहसास बरकरार रखती है। वहीं ये ज्यादा महंगी नहीं है, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इस समय बेहद कम दाम में उपलब्ध मिल जाएगी।
क्यों खरीदें:
खूबसूरत रंग और प्रिंट शरीर पर खिलेंगे।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार आउटफिट हल्की और हवादार है।
लंबे घंटों तक पहनने पर भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
6. GoSriKi Women's Rayon Viscose Anarkali Printed Kurta with Palazzo & Dupatta
GoSiriKi का ये खूबसूरत अनारकली फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट बेहद आकर्षक आउटफिट ऑप्शन है। ये देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस पूरे कुर्ता सेट पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आपको भी हल्के हवादार ढीले ढाले आउटफिट की तलाश है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हालांकि, इसमें अन्य रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, अपने अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
क्यों खरीदें:
मक्खन सी मुलायम फैब्रिक इसे आरामदायक विकल्प बनाती है।
ऑफिस वियर से लेकर फेस्टिवल और ट्रेडिशनल इवेंट्स पर कैरी कर सकती हैं।
हवादार कपड़ा शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देता।
7. Nermosa Women Cotton Block Printed Kurta Pant With Dupatta
Nermosa ब्रांड का प्योर कॉटन कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसका कपड़ा उतना ही हल्का और मुलायम है। पूरे कुर्ते पर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आपको भी मानसून में अधिक गर्मी लगती है, तो इस तरह के हवादार आउटफिट कैरी करें। ये आपको बेहतर महसूस करने में मदद करेंगे। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर गर्मियों में ये आपके बॉडी पर मक्खन जैसी महसूस होगी।
क्यों खरीदें:
प्योर कॉटन का हवादार कपड़ा इस आउटफिट को आरामदायक विकल्प बना रहा।
मानसून में तरोताजगी का एहसास देंगे।
ऑफिस वियर के लिए अच्छा विकल्प है।
Arayna ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड कुर्ता सेट को महिलाएं किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इस अनारकली स्टाइल कुर्ता सेट का कपड़ा इसे मानसून की चिपचिपी गर्मी झेलने के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। अगर आप भी लंबे समय से हवादार आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये विकल्प परफेक्ट रहेगा इसे एक मौका जरूर दें।
क्यों खरीदें:
मानसून की चिपचिपी गर्मी में हवा का बहाव बनाए रखेगी।
ऑफिस वियर के लिए अच्छा विकल्प है।
100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है।
यूनीक रंग और फ्लोरल पैटर्न बेहद आकर्षक हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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