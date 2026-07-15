खरीदें एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट्स के ये 8 विकल्प: दाम और क्वालिटी देख कर चौक जाएंगी!
एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट महिलाओं को बेहद पसंद आते हैं, अगर आपने इन्हें अभी तक ट्राई नहीं किया तो आज ही एक्सप्लोर करें ये 8 बेहतरीन विकल्प!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
साधारण से हटकर छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर कैरी करने के लिए कुर्ता सेट ढूंढ रही हैं, तो इन एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट्स पर एक नजर जरूर डालें! कॉटन से लेकर सिल्क, रेयान जैसी फैब्रिक पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी मिल जाएगी, जिनकी डिटेलिंग और इन कुर्तों की फैब्रिक क्वालिटी दोनों कमाल की हैं। विशेष रूप से इस मौसम हैवी आउटफिट कैरी करना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए आज हम लेकर आए हैं, कुछ ऐसे कुर्ता सेट्स जो देखने में फैंसी हैं, मगर इनकी फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। Amazon पर एंब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट्स के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, हर रंग, डिजाइन और फैब्रिक में आपको कुर्ता सेट्स की वैरायटी मिलेगी। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।
Truvon Fashion ब्रांड के इस कुर्ता सेट का रंग और डिजाइन दोनों आकर्षक है। रेयान के हल्के हवादार कुर्ते पर की गई खूबसूरत थ्रेड एंब्रायडरी एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लग रही हैं। ये एक परफेक्ट आउटफिट है, जिसे महिलाएं ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल आउटिंग, ट्रेडिशनल इवेंट्स और फेस्टिवल्स पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस समय इस आउटफिट पर 70% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन में मिल जाएगा, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
2. KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Klosia का सिंपल लेकिन सुंदर अनारकली कुर्ता सेट का लुक देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इस कुर्ता सेट पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो देखने में बेहद आकर्षक है। बरसात की गर्मी से परेशान हैं, और कहीं ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना है, तो ये कुर्ता सेट एक बढ़िया विकल्प साबित होगा। वहीं ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, बेहद सस्ते में इसे घर बैठे आर्डर कर सकते हैं। इतने कम प्राइस रेंज में इस तरह का कुर्ता सेट मिलना मुश्किल है।
3. KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta|Silk|Regular Fit
Klosia का अनारकली कुर्ता सेट का लुक देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इसपर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो देखने में बेहद आकर्षक है। एंब्रॉयडरी के बावजूद इसका कपड़ा बेहद हल्का और हवादार है। इस समय इस आउटफिट पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन में मिल जाएगा, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
4. Nermosa Women Embroidery Solid A-Line Kurta and Pant Set with Dupatta
Nermosa का ये कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, उतना ही आरामदायक भी है। अगर आपको ट्रेडिशनल इवेंट्स अटेंड करने हैं, मगर हैवी आउटफिट नहीं पहनना तो इस तरह के सिंपल एलिगेंट कुर्ता सेट कैरी कर सकती हैं। इसके गले के डिजाइन पर एंब्रॉयडरी की गई है, जिसकी डिटेलिंग काफी खूबसूरत है। वहीं इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें! इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
Naixa सिल्क फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत कुर्ता सेट एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट है। फेस्टिवल हो या ट्रेडिशनल इवेंट आप इसे मिनटों स्टाइल कर सकती हैं। इसपर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो देखने में बेहद आकर्षक है। एंब्रॉयडरी के बावजूद इसका कपड़ा बेहद हल्का और हवादार है। इसके साथ कंट्रास्ट में खूबसूरत दुपट्टा मिल जाता है, जो इस लुक को पूरी तरह कंप्लीमेंट दे रहा। इस आउटफिट पर 70% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
6. KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Klosia ब्रांड के इस अनारकली कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग आप सभी को पसंद आएगी। इस कुर्ता सेट को 3000 से अधिक लोगों ने पसंद किया है। इसमें V गला आएगा, जो आजकल ट्रेडिंग है और महिलाएं इस तरह के डिजाइन काफी पसंद कर रही हैं। बरसात की गर्मी से परेशान हैं, और कहीं ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना है, तो ये कुर्ता सेट एक बढ़िया विकल्प साबित होगा। वहीं ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, इसे 73% के ऑफ पर केवल 799 में ऑर्डर कर सकती हैं।
7. Klosia Women Embroidery Solid Straight Kurta and Pant Set with Dupatta
Klosia ब्रांड का ये हल्का हवादार कुर्ता सेट महिलाओं को पसंद आएगा। विशेष रूप से जिन्हें साधारण मगर आकर्षक आउटफिट पसंद है, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इसके गले के डिजाइन पर एंब्रॉयडरी की गई है और पूरा सूट प्लेन रखा गया है। ये स्टाइल इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है। त्यौहार हो या वेडिंग सीजन आप इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। सस्ते में फायदे का सौदा चाहिए तो 73% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें। इसमें आपके पसंद अनुसार कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे।
8. Women's South Cotton Embroidered Kurta with Pant & Dupatta Green
एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट पसंद है, तो इस साधारण मगर खूबसूरत विकल्प एक नजर जरूर डालें। साउथ कॉटन फैब्रिक से तैयार इस कुर्ते पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है। साथ ही इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा आएगा जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। इस अनारकली कुर्ते पर की गई खूबसूरत एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। खासकर बारिश के चिपचिपे मौसम में ये गर्मी झेलने में आपकी मदद करेंगे। इसे वर्क वियर से लेकर छोटे मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स में मिनटों में स्टाइल कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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