कंफर्टेबल और रिफ्रेशिंग लुक के लिए घर बैठे ऑर्डर करें शॉर्ट कुर्ती के बेस्ट ऑप्शंस
समर सीजन समझ नहीं आता क्या पहनें, तो आज ही मंगवाएं हल्की और आरामदायक शॉर्ट कुर्तियां। ये आपको पूरे दिन रिलैक्स रखती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों में ऑफिस हो या कॉलेज ऑल डे कंफर्टेबल लुक के लिए शॉर्ट कुर्ती एक परफेक्ट ऑप्शन है। कॉटन, रेयान फैब्रिक से तैयार हल्की और मुलायम शॉर्ट कुर्तियां न केवल आरामदायक हैं, बल्कि ये स्टाइलिश भी हैं। बैगी जींस, प्लाजो या फारसी सलवार के साथ स्टाइल करने पर ये बेहद आकर्षक लगती हैं।
आउटिंग पर जाना हो या ऑफिस या फिर कॉफी डेट प्लान कर रही हैं, कॉटन की शॉर्ट कुर्ती को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं (summer friendly short kurtis)। ये आपको पूरे दिन रिफ्रेशिंग लुक देंगी।
ये ट्यूनिक टॉप शॉर्ट कुर्ती गर्म मौसम में आपके बहुत काम आएंगी। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है, जो बॉडी में हवा का बहाव बनाए रखती है। साथ ही इसकी लूज फिटिंग आपको एक कंप्लीट समर वाइब देंगी। इस शॉर्ट कुर्ती को अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। खासकर अगर लंबे समय के लिए कहीं बाहर जाना है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं! ये पूरे दिन बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करेगी।
कॉटन की हैंड प्रिंटेड हल्की आरामदायक शॉर्ट कुर्ती एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है। ये कुर्ती देखने में जितनी खूबसूरत है, पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न रिफ्रेशिंग वाइब दे रहे। यह आउटफिट आपको कंफर्ट जोन में फैशन फ्लॉन्ट करने में मदद करेगी। बैगी जींस या फिर ढीले प्लाजो के साथ स्टाइल करें, ये बेहद आकर्षक लगेगी। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
Amazon Brand की प्रिंटेड कॉटन शॉर्ट कुर्ती पर बने छोटे फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इन्हें रोजाना ऑफिस और कॉलेज वियर के तौर पर कैरी करें, साथ ही आउटिंग पर जाने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। इसमें प्लस साइज भी उपलब्ध मिल जाएगा, हर बॉडी शेप की महिलाएं इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस समय ये 44% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे जरूर ऑर्डर करें।
Arayna ब्रांड की नीले रंग वाली कॉटन प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती का प्रिंट और डिजाइन दोनों बेहद अट्रैक्टिव है। इसका ढीला ढाला लुक समर्स के लिए इसे एक परफेक्ट विकल्प बनाता है। कॉलेज जाना हो या ऑफिस या फिर आउटिंग प्लान कर रही हैं, ये आउटफिट पूरी तरफ परफेक्ट रहेगी। 63% के ऑफ पर इसे बिना सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें
आलिया कट शॉर्ट कुर्ती का का सिंपल और एलिगेंट लुक कमाल का है। अगर आपको साधारण कुर्ती से हटकर कुछ अलग ट्राई करना है, तो इसे एक मौका जरूर दें। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में आकर्षण है, साथ ही इसका कलर कॉन्बिनेशन भी कमाल का है। इसमें कई अलग-अलग पैटर्न और कलर के विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
रेयान शर्ट कुर्ती का लुक कमाल का है। अगर आपको कला रंग पसंद है, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। इस काले रंग की कुर्ती पर की गई सफेद धागे की एंब्रायडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। ये शॉर्ट कुर्ती क्वार्टर स्लीव्स के साथ आएगी। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। विशेष रूप से कॉलेज गर्ल्स और वर्किंग महिलाओं के लिए ये एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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