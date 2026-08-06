हरियाली तीज पर पहनें हरे रंग की बनारसी साड़ी: कम बजट में पाएं एलिगेंट और रिच लुक

त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है हरियाली तीज आ रही है, फिर रक्षाबंधन आ जाएगा! अगर आपने अभी तक शॉपिंग शुरू नहीं की है, तो Amazon Great Freedom Sale डील्स का फायदा जरूर उठाएं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

मेरी तरह अगर आपको भी बनारसी साड़ियों का शौक है, तो इस बार हरियाली तीज पर क्यों न आप भी हरे रंग की बनारसी साड़ी स्टाइल करें। यहां आपको अलग-अलग खूबसूरत रंग और डिजाइन की साड़ियों का कलेक्शन मिलेगा, वो भी मार्केट प्राइस से आधे दाम पर। 2000 की बनारसी सिल्क साड़ी केवल 600 से 700 रुपए में उपलब्ध मिल जाएगी। सावन की हरियाली तीज के मौके पर खूबसूरत हरे रंग की बनारसी साड़ी पहने, ये आपके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा देंगी। वहीं रक्षाबंधन और दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार में भी ये साड़ियां आपके काम आएंगी। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और अपनी पसंदीदा साड़ी आज ही घर मंगवाएं।

हरियाली तीज के लिए खरीदें हरे रंग की बनारसी सिल्क साडी।

यहां खरीदें हरे रंग की 8 खूबसूरत बनारसी साड़ियां:

Yashika ब्रांड की बनारसी आर्ट सिल्क साड़ी बजट फ्रेंडली विकल्प है। इस साड़ी पर बंधनी प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। विशेष रूप से अगर आप हरियाली तीज या रक्षाबंधन पर पहनने के लिए साड़ी की तलाश में हैं, तो इसे एक मौका जरूर दें। इतने सस्ते दाम पर इस तरह की खूबसूरत साड़ी मिलना मुश्किल है। इसमें हरे रंग के अलावा भी अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 72% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ ऑर्डर कर सकती हैं।

MANOHARI बनारसी सिल्क साड़ी का लुक देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, ये पहनने पर उतना ही हल्का आरामदायक महसूस होगा। इसपर चौड़ा बॉर्डर डिजाइन और बूटी वर्क मिल जाएगा। कुल मिलाकर ये साड़ी बेहद खूबसूरत है, आप इसे त्यौहार हो या कोई भी अन्य ट्रेडिशनल इवेंट आराम से पहन सकती हैं। साथ ही ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, 88% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है। Amazon Great Freedom Sale डील्स का लाभ जरूर उठाएं।

हरियाली तीज पर हरे रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं, तो इस खूबसूरत विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इस पर कश्मीरी डिजाइन बने हैं, जो इसके आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। वहीं इसका रंग और इसकी मुलायम फैब्रिक दोनों ही कमाल के हैं। फेस्टिव हो या वेडिंग सीजन, इस साड़ी को आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये हैवी लुक के साथ आएगी मगर पहनने पर बेहद हल्की और आरामदायक महसूस होती है, जिसे मैनेज करना बेहद आसान है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 76% के डिस्काउंट के साथ आज ही ऑर्डर करें।

Swornof की सिल्क साड़ी काफी खूबसूरत है। अगर आप साधारण मगर खूबसूरत विकल्प की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। बॉर्डर डिज़ाइन के साथ ये प्लेन साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा देगी। ये बेहद हल्की और हवादार है, यानी इन्हें मैनेज करना भी आसान होगा। इस खूबसूरत साड़ी को फेस्टिवल पर स्टाइल करें, साथ ही वेडिंग फंक्शन में भी पहन सकती हैं। तो इंतजार कैसा इसे आज ही ऑर्डर करें।

अगर आपको हैवी लुक पसंद है, तो इस साड़ी से बेहतर भला क्या होगा। इसपर जरी का वर्क किया गया है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा। ये ट्रेडिशनल साड़ी महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसे फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही आप वेडिंग फंक्शंस में भी पहन सकती हैं। वहीं आपको इसपर अधिक खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, Amazon Great Freedom Sale में इसपर 78% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 498 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

AKHILAM ब्रांड की ये खूबसूरत साड़ी फेस्टिव सीजन बेहद आकर्षक लुक देगी। इस बजट फ्रेंडली साड़ी को आप सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। इस साड़ी पर चौड़ा बॉर्डर और बूटी का वर्क मिल जाएगा। साथ ही इसके रंगो का कंबीनेशन भी बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरत साड़ी को फेस्टिवल पर स्टाइल करें, साथ ही वेडिंग फंक्शन में भी पहन सकती हैं। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

CJ ENTERPRISE की साड़ी एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। इस साड़ी पर बूटी जड़ी वर्क मिल जाएगा। विशेष रूप से सावन के अनुसार इसका रंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप हरियाली तीज 2026 के मौके पर इसे स्टाइल कर सकती हैं। वहीं इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही गिफ्टिंग के लिए खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं ये 1 बजट फ्रेंडली विकल्प है, इस समय 50% के ऑफ पर आधे दाम में उपलब्ध मिल जाएगी।