सावन की पहली सोमवारी पर स्टाइल करें हरे रंग की साड़ी, यहां देखें आकर्षक विकल्प!

सावन शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, सावन की पहली सोमवारी में पहने हरे रंग की खूबसूरत साड़ी। यहां डिस्काउंटेड प्राइस में घर बैठे खरीदें ये 6 खास विकल्प।

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सावन शुरू होने वाला है और आप सभी अपने ट्रेडिशनल लुक को लेकर एक्साइटेड होंगी! सावन की पहली सोमवारी में शृंगार होगा और भी खास, क्योंकि हम लेकर आए हैं, हरे रंग की साड़ियों के खूबसूरत विकल्प वो भी सस्ते में। खासकर जब हम सावन लुक की बात करते हैं, तो हरे रंग का कपड़ा तो जरूरी हो जाता है। सावन में हरा रंग पहनने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इधर-उधर साड़ियां ढूंढने से अच्छा है, आप Amazon पर इन्हें एक्सप्लोर करें। यहां हरे रंग की कई बेहतरीन साड़ियां उपलब्ध हैं और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा। मोबाइल उठाएं और अपनी पसंदीदा साड़ी आज ही ऑर्डर करें!

सावन के लिए हरी साड़ियां।

Siril की जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार इस हल्के हरे रंग की लहरिया प्रिंटेड साड़ी की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इसमें आपको बॉर्डर भी मिल जाएगा। सावन के मौके पर इसे हरि चूड़ियों के साथ स्टाइल करें, ये आपको अट्रैक्टिव ट्रेडिशनल लुल देंगी। इस साड़ी में अलग-अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प 89% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Swornof की सिल्क साड़ी ट्रेडिशनल इवेंट्स पर बेहद आकर्षक लुक देगी। खासकर सावन शुरू होने वाला है, आप चाहे तो इसे पहली सोमवारी पर पहन सकती हैं। इसके अलावा हरियाली तीज के अवसर पर पहनने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। इस साड़ी की हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर में हवा का बहाव बनाए रखती है, जिससे आपको आराम की अनुभूति होती है। वहीं महिलाएं इन्हें अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं।

Sidhidata की कॉटन सिल्क साड़ी आपको साधारण मगर आकर्षक लुक देगी। हल्के हरे रंग की इस साड़ी को आप ट्रेडिशनल इवेंट्स पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। विशेष रूप से बरसात की उमस में ये हल्की मुलायम साड़ी आपको आराम का अनुभव देती है, इस प्रकार गर्मी और पसीना भी कम आता है। आप इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही मां, दादी या फिर बड़ी बहन किसी को भी गिफ्ट कर सकती हैं। सावन में सोमवारी या अन्य पूजा वाले दिन इस स्टाइल करने पर ये आपको बेहद खूबसूरत लुक देगी।

Siril के इस साड़ी का रंग किसे पसंद नहीं होगा, साधारण रंग से हटकर कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो इस साड़ी पर एक नजर जरूर डालें! खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट और इस साड़ी का रंग दोनों मिलकर आपके आकर्षण में चार चांद लगा देंगे। इस साड़ी को मैनेज करना आसान रहेगा, महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वहीं गर्म मौसम में ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इसकी शिफॉन फैब्रिक बेहद आरामदायक है, जिसमें हवा का बहाव बना रहता है और आप रिलैक्स रहते हैं।

SATAZ की रेडी टू वियर साड़ी का लुक बेहद आकर्षक है। इस साड़ी की जॉर्जेट फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा बना देगी। विशेष रूप से जिन लोगों को साड़ी बांधने नहीं आती है, वो इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। सावन में साड़ी लुक का अपना एक अलग महत्व है, आप सभी महिलाएं इसे एक बार जरूर स्टाइल करें। इसे पूरे दिन पहनने पर भी आपको किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी। इस समय ये विकल्प 81% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा। मौके का लाभ जरूर उठाएं!

Sidhidata की टेम्पल बोर्डर कोटा डोरिया कॉटन मणिपुरी साड़ी का ट्रेडिशनल लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। खासकर मानसून की उमस भरी गर्मी में इस तरह की साड़ियां शरीर पर बेहद हल्की और हवादार महसूस होती है। इसे 1800 से अधिक महिलाओं ने पसंद किया है, आप सभी इसे जरूर ट्राई करें। वहीं ये 80% के आकर्षक ऑफ पर उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं।

SGF 11 कांजीवरम सॉफ्ट कॉटन लिनन सिल्क साड़ी का लुक बेहद खूबसूरत है। इस साड़ी पर बॉर्डर डिजीज और प्रिंट बने हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक हैं। इसका गहरा हरा रंग भी बेहद आकर्षक है, इसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है। हालांकि, इसमें अन्य रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं। मौके का लाभ उठाएं और इस सावन हरी साड़ी में फ्लांट करें अपना लुक।

सावन स्पेशल साड़ियों के कलेक्शन से हम लेकर आए हैं, ये खूबसूरत बांधनी साड़ी जो आपके सावन के सोमवारी लुक में चार चांद लगा देगी। बांधनी प्रिंटेड रेडी टू वियर शिफॉन साड़ी का लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये ट्रेशनल लुक के लिए परफेक्ट है। अगर आपको साड़ी बांधनी नहीं आती, आप इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं और लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

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