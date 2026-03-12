100 रुपए के अंदर खरीदें ब्रांडेड शोल्डर बैग्स, सस्ते में देंगे प्रीमियम लुक

शोल्डर बैग्स के प्रीमियम ऑप्शंस आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल जाएंगे। यहां खरीदें इनके 8 बेहतरीन विकल्प।

पार्टी में जाना हो या आउटिंग पर शोल्डर बैग आपके बहुत काम आएगा। शोल्डर बैग्स को एस्थेटिक मॉडर्न ड्रेस और एथनिक वियर के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। मेरी तरह अगर आप भी लंबे समय से शोल्डर बैग लेने का सोच रही हैं, तो ये बजट फ्रेंडली विकल्प ट्राई करें। यहां 1000 रुपए के अंदर बेस्ट ब्रांडेड शोल्डर बैग्स की वैरायटी मिल जाएगी। यही बड़ी बचत के साथ प्रीमियम प्रोडक्ट मंगवा सकती हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Lavie का ये शोल्डर बैग एस्थेटिक है। अगर आपको पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसपर पैटर्न बने हैं, जो इसे एक मॉडर्न लुक दे रहे। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इनकी केयर करना भी काफी आसान है, केवल गीले कपड़े से साफ कर सकती हैं। तो बिना इंतजार किए इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

कम बजट में प्रीमियम लुक चाहिए तो Fastrack के इस बैग पर एक नजर जरूर डालें। ये शोल्डर बैग पार्टी और आउटिंग के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जिसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। इस बैग को वेस्टर्न और एथेनिक दोनों आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

ये शोल्डर बैग मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसका टेक्सचर्ड आउटर मेटेरियल इसका आकर्षण बढ़ा रहा। आप इसे किसी भी इवेंट पर वेस्टर्न और एथेनिक दोनों तरह की आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। खासकर कैजुअल पार्टी के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। वहीं इस समय इसपर 58% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

Mochi ब्रांड के इस शोल्डर बैग को महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। अक्सर मोची के बैग बेहद महंगे आते हैं, परंतु इस समय ये आपको 53% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। इस मौके को हाथ से न जाने दें। ऐसा बजट फ्रेंडली मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, परंतु अगर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, तो एक्सेसिव हीट से बचा कर रखें।

अक्सर आउटिंग और पार्टी में जाती रहती हैं, तो मेट्रो का ये शोल्डर बैग आपके पास जरूर होना चाहिए। इसका कलर और डिजाइन दोनों आकर्षक है और इसकी फैब्रिक भी ड्यूरेबल है। वहीं इसमें कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और इन सभी पर 45% का ऑफ उपलब्ध है। मेट्रो का ये ऑफर बार-बार नहीं आएगा, इस मौके को हाथ से न जानें दें। ये किसी भी आउटफिट के साथ अट्रैक्टिव लगेगा।

Fastrack का ये बजट फ्रेंडली बैग आपके बहुत काम आएगा। कैजुअल और फॉर्मल इवेंट्स के लिए ये शोल्डर बैग बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कम बजट में ये लग्जरी फील दे रहा। यानी अब बड़ी बचत के साथ आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा इंतजार न करें, मोबाइल उठाएं और इन्हें फौरन ऑर्डर करें। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे।

Max का ये शोल्डर बैग एक अच्छा ऑप्शन है। कम बजट में प्रीमियम लुक चाहिए तो इस बैग पर एक नजर जरूर डालें। ये शोल्डर बैग पार्टी और आउटिंग के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है, यानी आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध मिल रहा है। इस बैग को वेस्टर्न और एथेनिक दोनों आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकते हैं।

Santorini ब्रांड का शोल्डर बैग एस्थेटिक और अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अगर आपको पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यह देखने में किसी प्रीमियम बैग से कम नहीं है। इतने कम बजट में ऐसा बैग मिलना मुश्किल है। इस ऑफर का फायदा उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें। साथ ही इनकी केयर करना भी काफी आसान है, केवल गीले कपड़े से साफ कर सकती हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।