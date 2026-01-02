नए साल पर शिवांगी जोशी ने कैरी किया 'बार्बी डॉल' लुक, पिंक स्कर्ट-टॉप पहनें स्टाइल में दिखी क्यूटनेस

संक्षेप: शिवांगी नए साल पर गुलाबी मिनी स्कर्ट और टॉप में नजर आईं। जिसमें वो किसी ब्यूटी क्वीन से कम नहीं लग रही थीं। सोशल मीडिया पर शिवांगी की तस्वीरें देखकर फैंस उन्हें बॉर्बी डॉल बता रहे हैं।

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में 'नायरा' का किरदार निभाने वाली शिवांगी जोशी ने नए साल पर फैंस को अपने 'बॉर्बी डॉल' लुक से बेहद इंप्रेस कर दिया। शिवांगी आमतौर पर फैंस को साड़ी और गाउन वाले लुक में नजर आती हैं। लेकिन इस बार उनका न्यू ईयर लुक बाकी समय से बिल्कुल अलग और स्टानिंग था। बता दें, शिवांगी नए साल पर गुलाबी मिनी स्कर्ट और टॉप में नजर आईं। जिसमें वो किसी ब्यूटी क्वीन से कम नहीं लग रही थीं। सोशल मीडिया पर शिवांगी की तस्वीरें देखकर फैंस उन्हें बॉर्बी डॉल बता रहे हैं। शिवांगी इन तस्वीरों में पिंक कलर के प्यारे से टेडी बियर को हग करती हुई नजर आ रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शिवांगी ने पहना स्ट्रैपलेस टॉप शिवांगी ने अपने लुक को सिंपल रखते हुए स्टाइलिश बनाने के लिए स्ट्रैपलेस प्लेन टॉप कैरी किया हुआ है। जिसमें उनके कंधे हाइलाइट हो रहे हैं। टॉप की बेबी पिंक टोन बेहद एलिगेंट होने के साथ शिवांगी की स्किन टोन से मैच कर रही है। शिवांगी के हॉल्टर नेकलाइन ने उनके लुक को और भी मॉर्डन और ट्रेंडी बनाए रखा है।

शिवांगी की बॉडी फिटेड मिनी स्कर्ट हाई वेस्ट प्लेन टॉप के साथ अपने लुक को स्टाइलिश बनाए रखने के लिए शिवांगी ने मिनी स्कर्ट कैरी की हुई है। जो ड्रेस वाली फील दे रहा है। इस स्कर्ट का बॉडी फिटेड डिजाइन और पिंक और वाइट चेक प्रिंट शिवांगी के फिगर को हाइलाइट कर रहे हैं। टॉप-स्कर्ट दोनों लाइट कलर के होने की वजह से शिवांगी के लुक को सॉफ्ट बना रहे हैं।