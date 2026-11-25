शरवरी के 5 सूट लुक्स, शादी में पहनने के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन
Sharvari Wagh Movie Promotion Looks: शरवरी इन दिनों अपने एथनिक लुक्स से खूब तारीफें बटोर रही हैं। पिंक शरारा से लेकर हैवी अनारकली तक, उनके ये पांच सूट लुक्स शादी सीजन के लिए शानदार इंस्पिरेशन हैं।
शादी का सीजन हो और सूट पहनने का मन हो, तो जरूरी नहीं कि हर बार हैवी लहंगा या साड़ी ही चुनी जाए। एक खूबसूरत अनारकली, शरारा या कढ़ाई वाला कुर्ता सेट भी आपको किसी फंक्शन में शानदार लुक दे सकता है। इन दिनों एक्ट्रेस शरवरी भी अपने फिल्म प्रमोशन के दौरान ऐसे ही एक से बढ़कर एक एथनिक लुक्स में नजर आ रही हैं। उनके आउटफिट्स में रंगों का अच्छा कॉम्बिनेशन, खूबसूरत कढ़ाई और ऐसे डिजाइन देखने को मिल रहे हैं, जो ट्रेडिशनल होने के साथ काफी स्टाइलिश भी हैं। उनके ये पांच लुक्स उन लड़कियों के लिए खास हैं, जिन्हें शादी या किसी फैमिली फंक्शन में सूट पहनना पसंद है।
1. पिंक शरारा में दिखा सॉफ्ट और खूबसूरत लुक
शरवरी का पिंक शरारा लुक उन लड़कियों को पसंद आएगा, जिन्हें हल्के रंग पहनना अच्छा लगता है, लेकिन आउटफिट में थोड़ा हैवी टच भी चाहिए। उन्होंने स्पेगेटी स्ट्रैप और स्कूप नेकलाइन वाला फ्लेयर्ड पेप्लम कुर्ता पहना है। कुर्ते पर छोटे-छोटे मोटिफ्स हैं और नेकलाइन के आसपास बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई है।
- इसके साथ मैचिंग शरारा पैंट्स हैं, जो चलते समय खूबसूरत फ्लेयर देती हैं। आउटफिट के बॉटम पर मस्टर्ड, मैरून और गोल्डन रंग का हैवी बॉर्डर है, जो पूरे लुक में रंग भर देता है। मैचिंग बॉर्डर वाला दुपट्टा इस सेट को पूरा करता है।
2. पटोला अनारकली है बेहद खास
अगर आपको ब्राइट कलर्स पहनना पसंद है, तो शरवरी का लाल और एक्वा ब्लू अनारकली जरूर देखना चाहिए। यह आउटफिट रंगों और कढ़ाई का खूबसूरत मेल है। इसपर कई रंगों की बारीक डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी है, जबकि नीचे लंबी फ्लेयर्ड स्कर्ट इसे रॉयल लुक देती है।
- अनारकली के बॉर्डर पर कई लेयर्स में कढ़ाई, ज्योमेट्रिक डिजाइन और गोल्डन डिटेलिंग की गई है। यह आउटफिट संगीत, शादी या रिसेप्शन जैसे फंक्शन में पहनने के लिए अच्छा इंस्पिरेशन है।
3. रॉयल लुक चाहिए तो पहनें ऐसा ब्लू सूट
शरवरी का यह लुक थोड़ा पुराने समय की रॉयल इंडियन स्टाइल की याद दिलाता है। आउटफिट में चमकदार सीक्विन के बजाय गोल्ड एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशनल मोटिफ्स और डबका वर्क का इस्तेमाल किया गया है। मिडनाइट ब्लू रंग के साथ एंटीक गोल्ड की कढ़ाई बेहद खूबसूरत लगती है।
- अगर आप किसी शादी में रिच और क्लासी लुक चाहती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चमक-दमक नहीं चाहिए, तो इस तरह का सूट अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
4. फ्लोर-लेंथ अनारकली
पिंक रंग के इस फ्लोर-लेंथ अनारकली में फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिजाइन की रेशम वाली कढ़ाई की गई है। इसके साथ एंटीक गोल्ड डिटेलिंग आउटफिट को थोड़ा हैवी और फेस्टिव लुक देती है। मैचिंग दुपट्टा पूरे लुक को एक साथ जोड़ता है। इस तरह का अनारकली उन लोगों के लिए अच्छा है, जिन्हें शादी में ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन लहंगे के बजाय फ्लोई सूट पहनना है।
5. सिल्क ब्रोकेड और गोटा पट्टी वाले सूट से लें इंस्पिरेशन
शरवरी के एथनिक स्टाइल में सिल्क ब्रोकेड कुर्ता-पलाजो सेट भी काफी खास है। इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी, हाथ से कटे गोटा पट्टी वर्क, ग्लास बीड्स, थ्रेड और सीक्विन जैसी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। सिल्क ब्रोकेड का टेक्सचर आउटफिट को रिच लुक देता है, जबकि पलाजो इसे पहनने में आरामदायक बनाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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