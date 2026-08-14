कम दाम ज्यादा आराम: 9 टू 5 वाली महिलाएं बजट में खरीदें ये आरामदायक ऑफिस फुटवियर
ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान अगर आपके पैर भी थक जाते हैं, तो यहां खरीदे ऐसे 6 ऑफिस फुटवियर जो आरामदायक होने के साथ ही साथ स्टाइलिश भी हैं!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ऑफिस में लगातार लंबे समय तक बैठे रहना हेक्टिक हो जाता है। पर जिस तरह एक कंफर्टेबल आउटफिट आपके लिए इसे आसान बनाती है, ठीक उसी तरह एक हवादार कंफर्टेबल फुटवियर भी जरूरी है। एक अच्छा ऑफिस फुटवियर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। इतना ही नहीं ये ऑफिस से आने जाने में थकान को भी कम करता है, ताकि आप बिना थके अपना पूरा दिन बेहतर उत्पादकता के साथ गुजार सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं, कुछ आरामदायक फुटवियर ऑप्शंस जो देखने में स्टाइलिश भी हैं। यानी अब आपको आराम के पीछे अपने स्टाइल के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना पड़ेगा। तो बिना इंतजार किए, मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा फुटवियर घर मंगवाएं।
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यहां खरीदें 6 आरामदायक और स्टाइलिश ऑफिस फुटवियर:
1. Metro Women's Faux Leather Formal Block Heel Fashion Sandals
मेट्रो का मजबूत और टिकाऊ सैंडल को लंबे इस्तेमाल के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। फॉक्स लेदर से तैयार इस सैंडल में ब्लॉक हिल्स मिल जाएंगे, जो आपका स्टाइल और फैशन दोनों मेंटेन रखेंगे। ये आरामदायक भी है, जो ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान पैरों को रिलैक्स रहने में मदद करेंगे। वेस्टर्न से लेकर इंडियन तक आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। अगर हील्स पहनने में कंफर्टेबल हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। ये एक ऐसी सैंडल है, जिसे ऑफिस वियर से लेकर पार्टी वियर तक कहीं भी पहना जा सकता है।
2. Bata Comfit Women's Slip-on Sandal
Bata ब्रांड में आपको कम दाम में मजबूत सैंडल मिल जाता है, जो सालों तक लगातार चलता रहता है। फ्लैट सैंडल एक परफेक्ट फुटवियर है। ये हवादार सैंडल पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखता है। खासकर ऑफिस और कॉलेज वियर के लिए ये परफेक्ट रहेगा। महिलाएं इसे कैजुअल से लेकर वेस्टर्न आउटफिट पर पहन सकती हैं और इसे ऑफिस के अलावा भी आउटिंग शॉपिंग के दौरान कैरी कर सकती हैं। इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इस समय इसपर 38% का ऑफ मिल जाएगा।
3. ZaHu Women’s Flat Slide Sandals Faux Leather Beige Double Bow Square Toe Slip On Casual Dressy Summer Footwear Comfortable Lightweight Durable for Travel Beach Party Office Gifting Modern Minimalist Open Toe Low Heel Soft Cushioned Insole Non Slip Sole Easy Care Stylish Versatile Vacation Wedding Brunch Shopping Work Women
ZaHu ब्रांड का फ्लैट सैंडल उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, जो रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाती हैं। इस सैंडल का सोल पैरों को रिलैक्स रखता है और पूरी तरह सपोर्ट देता है। साथ ही ये एंटी स्लिप सोल के साथ आएगा, यानी इनमें चोट लगने की संभावना भी बहुत कम होती है। अगर आप भी रोजाना घंटों ट्रैवल करती हैं, तो ये आरामदायक विकल्प जरूर आजमाएं। साथ ही ये मजबूत और टिकाऊ विकल्प है, इसे लंबे इस्तेमाल के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। इतना ही नहीं ये काफी हल्का है, जो पर बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता।
ये सैंडल वर्क वियर के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका फ्रंट ओपन डिजाइन इसे हवादार विकल्प बनाता है। इस प्रकार पैर सूखे रहते हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहता। साथ ही इसमें गद्देदार सोल और सपोर्टिव हिल मिल जाएगा। जो इसे स्टाइलिश और आरामदायक दोनों बनाते हैं। ये देखने में आकर्षण है आप इसे कैजुअल और फॉर्मल दोनों तरह के लुक के साथ कैरी कर सकती हैं। इसका गद्देदार सोल टखनों को रिलैक्स रखता है।
अगर आप भी लंबे समय से एक कंफर्टेबल फुटवियर की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। ये सैंडल सिंपल और एलिगेंट ऑप्शन है, जिसे आप किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसका सोल आरामदायक है, जो पैरों को लंबे घंटों तक आराम देता है, इस प्रकार ऑफिस में बैठे रहने पर पैरों में थकान और दर्द महसूस नहीं होता। वर्क वियर के साथ ही शॉपिंग पर जाना हो या आउटिंग पर, ये किसी भी ट्रेडीशनल आउटफिट के साथ भी अच्छा लगेगा।
Shoetopia का कंफर्टेबल फ्लैट सैंडल, कैजुअल लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। इसे वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स से दोनों इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं शॉपिंग आउटिंग और कैजुअल इवेंट्स में कैरी करने के लिए भी एक बढ़िया विकल्प है। इस तरह के सैंडल आजकल काफी ट्रेंड में हैं, तो ये आपको भी जरूर पसंद आएगा। वहीं इस समय इस पर 80% का छूट मिल रहा है, इतने कम दाम में इस क्वालिटी का सैंडल मिलना मुश्किल है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें