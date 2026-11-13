हर मौके पर दिखें स्टाइलिश! अमेजन पर पाएं शॉर्ट और लॉन्ग कुर्ती के लेटेस्ट डिजाइन

अमेजन पर देखें महिलाओं की शॉर्ट और लॉन्ग कुर्तियों के खूबसूरत डिजाइन। कॉटन, रेयॉन, प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ता सेट भी मिल रहे हैं डिस्काउंट पर।

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महिलाओं के एथनिक वॉर्डरोब में शॉर्ट और लॉन्ग कुर्तियों की अपनी अलग जगह है। ऑफिस, कॉलेज, रोजाना पहनने से लेकर पार्टी और पारिवारिक समारोहों तक के लिए इन्हें चुना जा सकता है। आजकल कॉटन, रेयॉन और विस्कोस सिल्क जैसे फैब्रिक में कई डिजाइन मिल रहे हैं।

अमेजन पर देखें कॉटन शॉर्ट कुर्ती, प्रिंटेड अनारकली और एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ता सेट के खूबसूरत डिजाइन।

इनमें स्क्रीन प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती, फ्लोरल प्रिंट, ए-लाइन और अनारकली स्टाइल के साथ पैंट, पलाजो और दुपट्टे वाले कुर्ता सेट भी शामिल हैं। अमेजन पर इन दिनों ऐसे कई डिजाइन डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद और पहनने के मौके के हिसाब से चुन सकती हैं।

येलो फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट विस्कोस ब्लेंड फैब्रिक से बना यह येलो अनारकली कुर्ता सेट फ्लोरल प्रिंट के साथ आता है। इसमें वी-नेक, 3/4 स्लीव्स और काफ लेंथ डिजाइन दिया गया है। सेट में मैचिंग पैंट के साथ दुपट्टा भी शामिल है। इसका पीला रंग और फूलों वाला प्रिंट इसे पारिवारिक समारोहों, पार्टी और शाम के कार्यक्रमों के लिए अच्छा बनाते हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन झुमके, पतली चूड़ियां और सैंडल पहनें। खुले बाल या सिंपल हेयरस्टाइल आपके एथनिक लुक को और निखारेंगे।

कॉटन स्क्रीन प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती 100% कॉटन कैम्ब्रिक फैब्रिक से बनी यह शॉर्ट कुर्ती रोजाना पहनने के लिए अच्छी है। इसमें सॉफ्ट फिनिशिंग के साथ स्क्रीन प्रिंट दिया गया है। रेगुलर फिट, बैंड कॉलर, हाफ प्लैकेट और 3/4 स्लीव्स के साथ रोल टैब कफ इसकी खासियत हैं। इसकी नॉन-शीयर (आरपार न दिखने वाली) बनावट और अच्छी सिलाई पहनने में आराम देती है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसे जींस या लेगिंग्स के साथ पहन सकती हैं। स्टेटमेंट ज्वेलरी और आरामदायक फुटवियर के साथ ऑफिस या कॉलेज के लिए आपका पहनावा तैयार है।

ए-लाइन कॉटन स्क्रीन प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती 100% कॉटन कैम्ब्रिक फैब्रिक से बनी इस शॉर्ट कुर्ती में सॉफ्ट फिनिशिंग के साथ ए-लाइन कट और स्क्रीन प्रिंट दिया गया है। फ्रंट योक पर पिंटक डिटेलिंग, बैंड कॉलर, हाफ प्लैकेट और 3/4 स्लीव्स इसके डिजाइन को अलग बनाते हैं। इसकी नॉन-शीयर (आरपार न दिखने वाली) बनावट और अच्छी क्वालिटी की सिलाई इसे रोजाना पहनने के लिए आरामदायक बनाती है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसे ब्लू डेनिम या फिटेड लेगिंग्स के साथ पहनें। हल्की ज्वेलरी और फ्लैट सैंडल के साथ आपका कैजुअल लुक पूरा हो जाएगा।

ब्लू प्रिंटेड विस्कोस अनारकली कुर्ता सेट 100% विस्कोस फैब्रिक से बना यह ब्लू अनारकली कुर्ता सेट प्रिंटेड डिजाइन में आता है। इसमें काफ लेंथ, 3/4 स्लीव्स और राउंड नेक दिया गया है। सेट में अनारकली कुर्ते के साथ मैचिंग पैंट और चंदेरी कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा मिलता है। इसे ऑफिस, शादी, पार्टी और त्योहारों के मौकों पर पहन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे इयररिंग्स और मैचिंग फुटवियर पहनें। हल्की चूड़ियां और सलीके से बनाए बाल इस पहनावे के साथ अच्छे लगेंगे।

प्रिंटेड कॉटन कुर्ता पलाजो सेट प्योर कॉटन फैब्रिक से बना यह प्रिंटेड कुर्ता सेट रोजाना पहनने के साथ खास मौकों के लिए भी अच्छा है। इसमें नी-लेंथ कुर्ते के साथ 3/4 रेगुलर स्लीव्स और काउल नेक डिजाइन दिया गया है। सेट में मैचिंग पलाजो और दुपट्टा भी मिलता है, जिससे पूरा एथनिक पहनावा तैयार हो जाता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे झुमके, ब्रेसलेट और फ्लैट सैंडल पहन सकती हैं। बालों में पोनीटेल या बन बनाकर अपने लुक को नया अंदाज दें।

रेयॉन प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट रेयॉन फैब्रिक से बना यह अनारकली कुर्ता सेट प्रिंटेड डिजाइन में आता है। इसमें राउंड नेक, 3/4 स्लीव्स और नी-लेंथ कट दिया गया है। सेट में कुर्ते के साथ मैचिंग पलाजो और मलमल का दुपट्टा शामिल है। इसका घेरदार डिजाइन कैजुअल आउटिंग, पारिवारिक मेल-मिलाप और छोटे आयोजनों के लिए अच्छा रहेगा।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड झुमके और कोल्हापुरी सैंडल पहनें। हाथों में कुछ चूड़ियां पहनकर अपने अंदाज को और निखार सकती हैं।

ऑरेंज-ग्रीन एम्ब्रॉयडरी अनारकली कुर्ता सेट 100% विस्कोस सिल्क फैब्रिक से बना यह ऑरेंज और ग्रीन अनारकली कुर्ता सेट एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ आता है। इसमें 3/4 स्लीव्स और मैचिंग पैंट दी गई है, जिसकी लंबाई एंकल तक है। सेट में चंदेरी कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा भी मिलता है। रंगों का मेल और कढ़ाई वाला काम इसे शादी, पार्टी और त्योहारों के लिए अच्छा बनाते हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और हील्स पहनें। बालों में बन बनाकर गजरा लगा सकती हैं, जिससे आपका पारंपरिक पहनावा और निखरेगा।

देखभाल: फैब्रिक और कढ़ाई की बनावट बनाए रखने के लिए इसे केवल हाथ से धोएं।

अपनी पसंद के कुर्तियों से बदलें रोजाना का अंदाज अगर आप रोजाना और खास मौकों के पहनावे में कुछ नया जोड़ना चाहती हैं, तो इन शॉर्ट कुर्तियों और अनारकली सेट को देख सकती हैं। कॉटन की प्रिंटेड कुर्ती ऑफिस और कॉलेज के लिए अच्छी रहेगी, वहीं रेयॉन और विस्कोस सिल्क के डिजाइन पार्टी, शादी और त्योहारों में पहन सकती हैं।

फ्लोरल प्रिंट, ए-लाइन कट और कढ़ाई वाले पैटर्न के साथ पैंट, पलाजो और दुपट्टे की मैचिंग भी मिलती है। इन्हें जींस, लेगिंग्स या अपने पसंदीदा बॉटम वियर के साथ अलग-अलग तरीके से पहन सकती हैं। अमेजन पर इन दिनों इन कुर्तियों की खरीदारी पर छूट भी मिल रही है। ऐसे में अपने बजट, पसंदीदा रंग और फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए अपनी पसंद का डिजाइन चुनें और अपने वॉर्डरोब में कुछ नए एथनिक पहनावे शामिल करें।

FAQs महिलाओं के लिए शॉर्ट कुर्ती किस फैब्रिक में खरीदना अच्छा रहेगा? रोजाना पहनने के लिए कॉटन की शॉर्ट कुर्ती अच्छी रहती है। वहीं, रेयॉन और विस्कोस फैब्रिक के डिजाइन भी चुन सकती हैं। लॉन्ग कुर्ती के साथ कौन-सा बॉटम वियर अच्छा लगेगा? लॉन्ग कुर्ती के साथ लेगिंग्स, स्ट्रेट पैंट, पलाजो और मैचिंग ट्राउजर पहन सकती हैं। क्या अनारकली कुर्ता सेट शादी और पार्टी में पहन सकते हैं? हां, एम्ब्रॉयडरी, खूबसूरत प्रिंट और दुपट्टे वाले अनारकली कुर्ता सेट शादी, पार्टी और पारिवारिक समारोहों के लिए अच्छे रहते हैं। शॉर्ट कुर्ती को स्टाइलिश लुक देने के लिए कैसे पहनें? शॉर्ट कुर्ती को जींस या लेगिंग्स के साथ पहनें। इसके साथ झुमके, स्टेटमेंट ज्वेलरी और आरामदायक फुटवियर अच्छे लगते हैं।

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