सोने के भारी-भरकम गहने छोड़ महिलाएं पसंद कर रहीं लाइटवेट ज्वैलरी, जानें कैसे करें सेलेक्ट

भारी-भरकम गहनों से अपनी शानो-शौकत जताना हम भारतीयों का शगल रहा है। पर आज के युवाओं की पसंद बदल रही है। वे हल्के जेवर की ओर रुख कर रहे हैं। इस नए चलन के बारे में बता रही हैं स्वाति शर्मा

Aparajita हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 03:30 PM
सोने का भाव आसामान छू रहा है। बीते कुछ समय से एक तोला सोना एक लाख के आसपास टिका हुआ है। यानी एक ग्राम सोने का जेवर भी मेकिंग चार्ज मिलाकर करीब 12 से 15 हजार तक मिल रहा है। सोने की बढ़ती कीमतों का ही जवाब है, लाइट वेट यानी हल्के जेवरों का चलन। सर्राफा व्यापारी अर्पित बाजपेई कहते हैं, ‘पहले सोने का हार करीब 20 से 30 ग्राम का हुआ करते था, लेकिन अब 8 ग्राम के नेकलेस भी उपलब्ध हैं। पहले सगाई की अंगूठी करीब चार से छह ग्राम तक हुआ करती थी, अब करीब 2 ग्राम की भी उपलब्ध हैं। यहां तक कि अब एक से दो ग्राम की चेन भी खरीदी जा रही है, जो कभी बच्चों की चेन के तौर पर बिकती थी। लेन-देन में पहले करीब पांच ग्राम तक का जेवर आमतौर पर लोग ले लेते थे, अब केवल एक ग्राम में ही ले रहे हैं या चांदी के जेवर में पैसे लगा रहे हैं। पहले जहां शादी के चढ़ावे वाला जेवर करीब 150 ग्राम तक का होता था वह अब करीब 60 ग्राम में सिमट गया है।’

इसलिए बढ़ा चलन

हल्के जेवर का बढ़ता चलन इस बात को भी दर्शाता है कि अब लोग वही गिने-चुने भारी-भरकम हार या कड़ों की जगह हर मौके पर अलग-अलग तरह के जेवर पहनना पसंद करने लगे हैं। आज की युवा पीढ़ी किसी एक जेवर पर ढेर सारे पैसे खर्च करने की जगह, उतने ही पैसे में कई तरह के जेवर लेना पसंद कर रही है। कई बार पुराने जेवर के बदले भी आज के युवा कम वजन वाले कई जेवर ले रहे हैं ताकि उन्हें वे रोजमर्रा के जीवन में या ऑफिस जाते समय आराम से पहन सकें। इसके अलावा महंगे जेवर की सुरक्षा का मुद्दा भी लोगों को हल्के जेवर की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर रहा है। लोग न्यूनतम नुकसान के लिए भी लाइट वेट ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। साथ ही इमीटेशन यानी कृत्रिम ज्वेलरी में आने वाले लाजवाब विकल्प भी इस बदलाव का एक बड़ा कारण माना जा सकता है।

बदलाव की दस्तक

हल्का जेवर बदलाव की एक दस्तक है। पहले भारी-भरकम मंगलसूत्र चलन में थे। उसकी जगह पिछले एक दशक में चेन वाले हल्के मंगलसूत्र ने ले ली है। हल्की होने की वजह से इसे रोजमर्रा के जीवन में आसानी से पहना जा सकता है। इसके अलावा अब मिनिमलिस्ट फैशन का दौर है, जिसमें जेवर भी हल्का रखा जाता है। ऐसे में लाइट वेट ज्वेलरी पहली पसंद बनती जा रही है। साथ ही इस तरह के जेवर में एक से बढ़कर एक नायाब डिजाइन युवाओं को खासा आकर्षित करती है। इस कारण कॉलेज से लेकर ऑफिस की दुनिया में कदम रखने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए यह खास पसंद में शामिल हो चुकी है।

कम वजन, डिजाइन में दम

1) रोजाना पहनने के लिए मिनिमलिस्ट डिजाइन वाली पतली चेन और अंगूठियां, स्टड्स, पेंडेंट, ब्रेसलेट चलन में हैं। अगर आप हल्की मगर भड़कीली ज्वेलरी खरीदना चाहती हैं, तो हॉलो ज्वेलरी ले सकती हैं। ये जेवर अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन बाहर से भारी- भरकम नजर आते हैं। इस तरह के जेवर में नेकलेस, चेन, पेंडेंट और इयर रिंग मौजूद हैं।

2) आप कुछ अलग-अलग साइज वाली पतली चेन के साथ लेयरिंग भी कर सकती हैं। ये चेन हल्के होने के बावजूद गर्दन को अच्छी तरह से ढंकती हैं। इसी तरह एक खास तरह की रिंग वाली डिजाइन की ज्वेलरी भी चलन में है, जिसे आप अंगूठी, पेंडेंट और ब्रेसलेट तीनों तरीके से पहन सकती हैं। इसे कंवर्टिबल ज्वेलरी भी कहते हैं।

3) रोज पहनने के लिए चेन के साथ छोटा-सा पेंडेंट बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इस डिजाइन की खासियत इसका हल्कापन और सिंपल डिजाइन है, जो हमेशा पहनने पर इसे कपड़ों में फंसने या गले में भारीपन महसूस नहीं होने देता है। यह किसी भी फॉर्मल ड्रेस के साथ और इंडियन लुक में कुर्ती के साथ अच्छे लगते हैं।

4) आजकल अधिकांश युवा महिलाएं वेस्टर्न फॉर्मल जैसे सूट, शर्ट, वन पीस ड्रेस पहनना पसंद करती हैं। इस तरह के कपड़ों के साथ हाथ में चूड़ियों से ज्यादा ब्रेसलेट फबता है। एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में इस तरह की लेयरिंग वाले ब्रेसलेट से आपको स्टाइलिश और आकर्षक लुक मिलेगा।

