इस वेडिंग सीजन देसी ट्रेडिशनल लुक के लिए ऑर्डर करें शरारा सूट के 8 आकर्षक विकल्प

Amazon पर हर तरह के शरारा सूट (sharara suit) के विकल्प अवेलेबल हैं। वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर। वेडिंग ऑफर्स में इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, इन्हें आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं।

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अनारकली, आलिया कट के पैटर्न से बोर हो चुकी हैं, तो इस वेडिंग सीजन ट्राई करें शरारा सूट। ट्रेडिशनल देसी लुक के लिए शरारा सूट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मेहंदी संगीत हो या हल्दी आप किसी भी फंक्शन में आराम से शरारा सूट स्टाइल कर सकती हैं। कॉटन, जॉर्जेट, हैवी एंब्रॉयडरी, Amazon पर हर तरह के शरारा सूट (sharara suit) के विकल्प अवेलेबल हैं। वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर। वेडिंग ऑफर्स में इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, इन्हें आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं।

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Xomantic fashion हैवी एंब्रॉयर्ड अनारकली शरारा सूट एक कंप्लीट वेडिंग वियर आउटफिट है। इसे हल्दी, संगीत हो या फेरे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसे जॉर्जेट मटेरियल से तैयार किया गया है, जो बेहद लाइटवेट है, ये शरीर पर हैवी महसूस नहीं होंगे। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है, सभी पर 57% का ऑफ मिल जाएगा।

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जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये स्ट्रेट कुर्ता शरारा सेट का लुक कमाल का है। अनारकली से बोर हो गई हैं, तो इस बार वेडिंग फेस्टिवल में ये आउटफिट स्टाइल करें। ये आपके लुक में चार चांद लगा देंगी। वहीं ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, इस समय 80% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगी। ये अन्य कई कलर ऑप्शंस में भी आएगी, पसंद अनुसार इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

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जरी वर्क के साथ ये डिजाइनर शरारा सूट आपके वेडिंग लुक में चार चांद लगा देगा। ब्राइड हों या ब्राइडेमेट्स इसे वेडिंग कार्निवल में किसी भी फंक्शन में स्टाइल कर सकती हैं। इस खूबसूरत शरारा सूट को महिलाओं ने बहुत पसंद किया है। तो अगर आपको भी साड़ी और साधारण सूट से हटकर कुछ अलग ट्राई करना है, तो इसे आर्डर करें।

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हल्दी या ट्रेडिशनल पूजा में सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए ये कॉटन शरारा सूट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है, साथ ही इसमें बेहद खूबसूरत दुपट्टा आएगा, जो इस आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा। साथ ही कलर कांबिनेशन भी यूनीक और आकर्षक है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इस समय 55% प्रतिशत के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

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बनारसी सिल्क कुर्ता शरारा सेट कंप्लीट वेडिंग वियर आउटफिट है। अगर शादी सीजन ये नहीं पहना तो क्या पहना! इसकी फैब्रिक, स्टाइल और कंफर्ट सभी कमाल के हैं। अगर आपको भी वेडिंग आउटफिट की तलाश है, तो ये शरार सेट जरूर ट्राई करें। आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

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Mokosh का ये शरारा सेट मेहंदी फंक्शन के लिए परफेक्ट रहेगा। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, आप चाहे तो हल्दी, संगीत या फेरों के लिए इन्हें ऑर्डर कर सकती हैं। सिल्क फैब्रिक पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र हैं। ये एक कंपलीट वेडिंग वियर आउटफिट है, साथ ही इस समय 71% का ऑफ उपलब्धि मिल जाएगा।

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संगीत थीम व्हाइट रखी है, तो ये शरारा सेट ट्राई करें। इस ट्रेडिशनल आउटफिट का लुक कमाल का है, जिसमें मॉडर्न टच है। इन्हें बड़े झुमको के साथ स्टाइल करें। इसका मटेरियल हल्का और मुलायम है, जो बॉडी पर ज्यादा हैवी महसूस नहीं होगा। आमतौर पर ऐसे वेडिंग वियर आउटफिट काफी महंगे आते हैं, परंतु इस समय Amazon इन पर 67% के ऑफ पर उपलब्ध हैं। ऑफर्स का लाभ जरूर उठाएं।

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अगर आप दूल्हा या दुल्हन की बहन हैं और वेडिंग रिचुअल्स के लिए साड़ी से हटकर कुछ अलग ट्राई करना है, तो शरारा सेट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जॉर्जेट मटेरियल से तैयार इस शरारा सेट पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लग रही है। ये खूबसूरत स्लीवलेस शरारा सूट का लुक काफी अट्रैक्टिव है। इस समय इसपर 80% का ऑफ मिल जाएगा, यानी इन्हें आधे से कम दाम पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

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