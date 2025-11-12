Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनWinter Wedding Hack Draping Coach Shows How to Drape a Shawl with Saree Without Losing the Glam
साड़ी के साथ वही पुराने ढंग से शॉल लेती हैं? ड्रेपिंग कोच से सीख लें 2 फैंसी तरीके!

साड़ी के साथ वही पुराने ढंग से शॉल लेती हैं? ड्रेपिंग कोच से सीख लें 2 फैंसी तरीके!

संक्षेप: अगर अभी भी आप वही बोरिंग तरीके से शॉल लपेट लेती हैं, तो फिर कितनी भी महंगी या डिजाइनर साड़ी पहन लें, लुक खराब हो ही जाता है। ऐसे में क्यों ना शॉल को खास अंदाज ने ड्रेप किया जाए? आइए देखते हैं, दो नए स्टाइल-

Wed, 12 Nov 2025 12:40 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों के मौसम में ढेर सारी शादियां और फंक्शन अटेंड करने होते हैं। ज्यादातर महिलाएं इस दौरान साड़ी वियर करती हैं, साथ ही ठंड से बचने के लिए शॉल भी ले लाती हैं। अब ये शॉल ठंड से तो बचा लेता है, लेकिन पूरा स्टाइल बिगड़ जाता है। खासतौर से अगर अभी भी आप वही बोरिंग तरीके से शॉल लपेट लेती हैं, तो फिर कितनी भी महंगी या डिजाइनर साड़ी पहन लें, लुक खराब हो ही जाता है। ऐसे में क्यों ना शॉल को खास अंदाज ने ड्रेप किया जाए? कुछ ऐसा जिससे ठंड भी ना लगे और स्टाइल भी बना रहे। ड्रेपिंग कोच जगिशा उपाध्याय ने दो ड्रेपिंग स्टाइल शेयर किए हैं, जो आप इस वेडिंग सीजन ट्राई कर सकती हैं। आइए देखते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महारानी ड्रेप ट्राई करें

अपने शॉल को आप साड़ी के साथ महारानी ड्रेप स्टाइल में भी कैरी कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने शॉल की साइड्स को साड़ी की प्लीट्स में टक करें। अब साड़ी के ओपन पल्लू को अपने शोल्डर पर सिक्योर कर लें। शॉल को पीछे से ड्रेप करते हुए आगे की तरफ ले कर आएं और अपने राइट शोल्डर पर पिन कर लें। वीडियो में देखकर इसे आप आसानी से ट्राई कर सकती हैं। ये बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक देगा।

इनविजिबल ड्रेप स्टाइल

इनविजिबल ड्रेप के लिए सबसे पहले अपने शॉल के एक एंड को प्लीट्स के अंदर टक इन करें। अब पल्लू और शॉल को साथ में मिलाएं और अपनी बॉडी को रैप करते हुए, आगे की तरफ ले कर आएं। इसके बाद इन दोनों को अपने लेफ्ट शोल्डर पर पिन कर लें। दोनों साथ में सिक्योर रहें, इसके लिए पल्लू और शॉल को आपस में मिलाकर रिवर्स प्लीट्स बना लें और अपनी एल्बो पर कैरी करें। इस ड्रेप में आपका शॉल दिखेगा भी नहीं और गर्माहट भी बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें:इमेज कोच बता रहीं आप पर कैसा ब्लाउज अच्छा लगेगा, बॉडी शेप के हिसाब से पता करें
ये भी पढ़ें:इमेज कोच ने बताया अनारकली में स्लिम दिखने का तरीका, खरीदते हुए ध्यान रखें ये बात
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।