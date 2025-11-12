साड़ी के साथ वही पुराने ढंग से शॉल लेती हैं? ड्रेपिंग कोच से सीख लें 2 फैंसी तरीके!

संक्षेप: अगर अभी भी आप वही बोरिंग तरीके से शॉल लपेट लेती हैं, तो फिर कितनी भी महंगी या डिजाइनर साड़ी पहन लें, लुक खराब हो ही जाता है। ऐसे में क्यों ना शॉल को खास अंदाज ने ड्रेप किया जाए? आइए देखते हैं, दो नए स्टाइल-

सर्दियों के मौसम में ढेर सारी शादियां और फंक्शन अटेंड करने होते हैं। ज्यादातर महिलाएं इस दौरान साड़ी वियर करती हैं, साथ ही ठंड से बचने के लिए शॉल भी ले लाती हैं। अब ये शॉल ठंड से तो बचा लेता है, लेकिन पूरा स्टाइल बिगड़ जाता है। खासतौर से अगर अभी भी आप वही बोरिंग तरीके से शॉल लपेट लेती हैं, तो फिर कितनी भी महंगी या डिजाइनर साड़ी पहन लें, लुक खराब हो ही जाता है। ऐसे में क्यों ना शॉल को खास अंदाज ने ड्रेप किया जाए? कुछ ऐसा जिससे ठंड भी ना लगे और स्टाइल भी बना रहे। ड्रेपिंग कोच जगिशा उपाध्याय ने दो ड्रेपिंग स्टाइल शेयर किए हैं, जो आप इस वेडिंग सीजन ट्राई कर सकती हैं। आइए देखते हैं।

महारानी ड्रेप ट्राई करें अपने शॉल को आप साड़ी के साथ महारानी ड्रेप स्टाइल में भी कैरी कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने शॉल की साइड्स को साड़ी की प्लीट्स में टक करें। अब साड़ी के ओपन पल्लू को अपने शोल्डर पर सिक्योर कर लें। शॉल को पीछे से ड्रेप करते हुए आगे की तरफ ले कर आएं और अपने राइट शोल्डर पर पिन कर लें। वीडियो में देखकर इसे आप आसानी से ट्राई कर सकती हैं। ये बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक देगा।