श्रग के साथ लहंगे को दें मॉडर्न टच, तारा सुतारिया से सीखें विंटर स्टाइलिंग टिप्स
सर्दियों के वेडिंग सीजन में स्टाइल और कम्फर्ट दोनों चाहिए। तारा सुतारिया का यह लॉन्ग श्रग के साथ लहंगा लुक एलिगेंस, ग्रेस और मॉडर्न फैशन का परफेक्ट बैलेंस पेश करता है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपने एलिगेंट और फेमिनिन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनका विंटर वेडिंग लुक फैशन लवर्स के बीच खूब चर्चा में है। इस लुक में उन्होंने क्लासिक लहंगे को एक मॉडर्न ट्विस्ट देते हुए उसे लॉन्ग श्रग के साथ स्टाइल किया जो सर्दियों के शादी समारोहों के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है।
इस आउटफिट की सबसे बड़ी खासियत है इसका लेयरिंग स्टाइल। लॉन्ग श्रग ना सिर्फ ठंड से बचाव करता है, बल्कि लहंगे को रॉयल और ग्रेसफुल टच भी देता है। हेवी एम्ब्रॉयडरी वाला श्रग आउटफिट में डेप्थ जोड़ता है और बिना ज्यादा ज्वेलरी के भी लुक को स्टेटमेंट बना देता है। यहां जानें उनके स्टाइलिंग सीक्रेट्स-
- सॉफ्ट कलर पैलेट: कलर पैलेट की बात करें तो सॉफ्ट न्यूट्रल और आइवरी टोन विंटर वेडिंग के लिए बेहद सूटेबल होते हैं। तारा का यह लुक साबित करता है कि हल्के रंग भी सर्दियों में उतने ही रिच और ग्लैमरस लग सकते हैं, जितने डार्क शेड्स। यह आउटफिट दिन की शादी से लेकर नाइट रिसेप्शन तक हर फंक्शन में फिट बैठता है।
- डिजाइनर ब्लाउज: ब्लाउज का सिंपल सिलुएट और श्रग की फुल लेंथ स्लीव्स लुक को बैलेंस करती हैं। यह स्टाइल खासतौर पर उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जो एलिगेंट दिखना चाहती हैं लेकिन रिवीलिंग आउटफिट्स से बचना चाहती हैं।
- स्टेटमेंट ज्वेलरी: ज्वेलरी में मिनिमल चोकर और स्टेटमेंट ईयररिंग्स लुक को ओवरडू किए बिना कम्प्लीट करते हैं।
- हेयरस्टाइल और मेकअप: हेयर और मेकअप की बात करें तो स्लीक बन या सॉफ्ट वेव्स इस तरह के आउटफिट के साथ बेस्ट लगते हैं। न्यूड बेस, सॉफ्ट आई मेकअप और ग्लोइंग स्किन पूरे लुक को विंटर-रेडी बनाते हैं।
फैशन टिप: यह स्टाइल ब्राइड्समेड्स, सर्दियों की शादी में गेस्ट्स और यहां तक कि रिसेप्शन लुक के लिए भी परफेक्ट है। अगर आप इस वेडिंग सीजन कुछ अलग और ट्रेंडी ट्राई करना चाहती हैं, तो तारा सुतारिया का लॉन्ग श्रग लहंगा लुक आपके लिए परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन साबित हो सकता है।
