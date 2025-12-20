Hindustan Hindi News
विंटर वेडिंग के लिए परफेक्ट लुक: गौहर खान का वेलवेट सूट में एलिगेंट चार्म

संक्षेप:

सर्दियों की शादियों में वेलवेट आउटफिट्स का क्रेज हमेशा रहता है। गौहर खान का यह मरून वेलवेट सूट लुक रॉयल एलिगेंस, गर्माहट और ट्रेडिशनल चार्म का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है।

Dec 20, 2025 12:20 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों की शादियों में फैशन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है- स्टाइल के साथ गर्माहट बनाए रखना। ऐसे में वेलवेट (Velvet) आउटफिट्स एक परफेक्ट ऑप्शन बनकर उभरते हैं। गहरे रंगों वाला वेलवेट सूट ना सिर्फ देखने में रॉयल लगता है, बल्कि ठंड से भी बचाता है। ऐसे में गौहर खान का ये लुक एकदम परफेक्ट है। विंटर वेडिंग के लिए मरून, वाइन, एमरल्ड ग्रीन और नेवी ब्लू जैसे शेड्स बेहद ट्रेंड में रहते हैं। इन रंगों पर गोल्डन या एंटीक एम्ब्रॉयडरी आउटफिट को और भी ग्रैंड बना देती है।

गौहर खान के लुक की खास बातें-

  • आउटफिट डिटेल्स: सूट का कट सिलुएट बॉडी को स्लिम और एलॉन्गेटेड लुक देता है जिससे यह हर बॉडी टाइप के लिए फ्लैटरिंग साबित होता है। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्टिकल लाइन्स में की गई है जो पूरे आउटफिट को हैवी बनाए बिना ग्रेसफुल फिनिश देती है। स्लीव्स और नेकलाइन पर की गई बारीक कढ़ाई इसे शादी या रिसेप्शन जैसे फॉर्मल इवेंट्स के लिए परफेक्ट बनाती है।
  • वेलवेट फैब्रिक: वेलवेट फैब्रिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम एक्सेसरीज के साथ भी स्टेटमेंट लुक देता है। यहां मिनिमल लेकिन ट्रेडिशनल ज्वेलरी जैसे स्टेटमेंट नेकपीस और ईयररिंग्स पूरे लुक को बैलेंस करते हैं। मैचिंग मरून दुपट्टा गोल्ड बॉर्डर के साथ आउटफिट में फ्लो और एलिगेंस जोड़ता है।

  • स्टाइलिंग: स्टाइलिंग की बात करें तो ऐसे आउटफिट के साथ हैवी नेकलेस की बजाय स्टेटमेंट इयररिंग्स या चोकर बेहतर लगता है। मेकअप में वार्म टोन, सॉफ्ट आईज और डीप लिप कलर पूरे लुक को बैलेंस करते हैं। हेयरस्टाइल में सॉफ्ट वेव्स या लो बन सर्दियों के इस रॉयल लुक को कंप्लीट करता है।

फैशन टिप: लंबा कुर्ता, स्ट्रेट या पलाजो बॉटम और हल्का एम्बेलिश्ड दुपट्टा—यह कॉम्बिनेशन सर्दियों की शादी के लिए आइडियल है। अगर आप शादी, रिसेप्शन या किसी खास विंटर फंक्शन के लिए आउटफिट तलाश रही हैं, तो वेलवेट सूट एक सेफ और स्टाइलिश चॉइस है। यह ना सिर्फ ट्रेंड में है, बल्कि सालों तक आपकी वॉर्डरोब का हिस्सा बना रहता है।

