विंटर में जींस पहनकर बोरिंग दिख रहीं तो ड्रेसेज को इन तरीकों से पहनें, मिलेगा स्टाइल

संक्षेप: Style Tips For Winter: सर्दियों के सीजन में जब भी कहीं जाना होता है तो वेस्टर्न वियर के नाम पर ठंड से बचने के लिए जींस को कभी स्वेटर तो कभी जैकेट के साथ पेयर कर लेती हैं। लेकिन दिसंबर महीने के आने के साथ ही ड्रेस को स्टाइल करने का ये तरीका जान लें। क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी में दिखेंगी हटके।

सर्दियों में जींस के साथ जैकेट, स्वेटर पहनकर अक्सर एक जैसा लुक ही मिलता है। लेकिन जल्दी ही क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है। ऐसे में दोस्तों के साथ आउटिंग, पार्टी और मूवी नाइट पर जाने का प्लान कभी भी बन सकता है। अगर वहीं जींस वाले बोरिंग लुक से हटकर कुछ पहनना चाहती हैं तो बिना ठंड लगे अपनी ड्रेसेज को इन स्वेटर और जैकेट के साथ पहनकर देखें। स्टाइल में कोई कमी नजर नहीं आएगी।

स्वेटर के साथ करें पेयर अगर आपके पास डीप नेक वाली स्पेगेटी ड्रेस है या फिर कोई स्लीवलेस ड्रेस है तो उसे टर्टलनेक या हाई नेक वाले स्वेटर के साथ पेयर करें। ड्रेस के अंडर में स्वेटर पहनकर ऊपर से ड्रेस वियर करें और साथ में बूट के साथ पेयर करें। ये लुक बिल्कुल हटके दिखेगा और खूबसूरत लगेगा।

ओवरसाइज ब्लेजर के साथ ड्रेस करें वियर ओवरसाइज ब्लेजर को ड्रेस के साथ पेयर करें। खासतौर पर शार्ट लेंथ ड्रेस के साथ ओवरसाइज ब्लेजर ब्यूटीफुल लुक देगा। ठंड से बचने के लिए आप न्यूट्रल दिखने वाले वार्मर ट्राई कर सकती हैं।

डेनिम जैकेट के साथ ड्रेस डेनिम जैकेट को किसी भी शार्ट एंड लांग ड्रेस के साथ पहनकर रेडी हो जाएं। ये ब्यूटीफुल दिखेगा।

हाई नेकलाइन स्वेटर के साथ स्केटर ड्रेस स्केटर मिड लेंथ ड्रेस है तो उसे हाई नेकलाइन स्वेटर के साथ वियर करें। ड्रेस को स्कर्ट और स्वेटर को टॉप वाला लुक देने के लिए वेस्ट लाइन पर स्वेटर के अंदर से बेल्ट लगाएं, जिससे स्वेटर की हेमलाइन अंदर की तरफ टक हो जाए। इससे ड्रेस और स्वेटर का पेयर स्कर्ट-टॉप जैसा लुक देगा।