सर्दियों में गर्माहट और सुंदर लुक के लिए कश्मीरी, पश्मीना टच, वूल ब्लेंड और फ्लोरल डिजाइन वाली खूबसूरत शॉल देखें। शादी, त्योहार और रोजाना पहनने के लिए अपने पसंदीदा पैटर्न और कपड़े की शॉल चुनें।

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सर्दियों में गर्माहट और खूबसूरत पहनावे के लिए शॉल एक शानदार पसंद है। अमेजन पर महिलाओं के लिए वूल ब्लेंड, पश्मीना टच, कश्मीरी जमावर और फ्लोरल डिजाइन वाली कई शॉल मिल रही हैं। इस कलेक्शन में बारीक पेस्ली पैटर्न, उभरे फूलों की कारीगरी, कानी स्टाइल और फ्रिंज वाली शॉल शामिल हैं।

सर्दियों में गर्माहट और स्टाइल बढ़ाने वाली खूबसूरत शॉल के डिजाइन देखें। वूल, पश्मीना टच, कश्मीरी जमावर और फ्लोरल पैटर्न वाली शॉल के सुंदर कलेक्शन।

वूल, पश्मीना, एक्रिलिक और ब्लेंडेड फैब्रिक से बनी इन शॉल में हल्की बुनाई से लेकर बड़े साइज के डिजाइन तक देखने को मिलते हैं। इन्हें साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, जींस या वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहन सकती हैं। शादी, त्योहार, ऑफिस, सफर और ठंडी शामों के लिए ये सुंदर पहनावा देती हैं।

अपनी पसंद का पैटर्न चुनें और सर्द मौसम में अपने लुक को नया निखार दें।

प्रीमियम वूल ब्लेंड शॉल 60% वूल और 40% कैश्मिलॉन से बनी यह शॉल मुलायम कपड़े और कानी स्टाइल डिजाइन के साथ आती है। 100 x 200 सेमी का बड़ा साइज कंधों और गले को अच्छी तरह ढकता है। रंग-बिरंगे पैटर्न वाली यह शॉल शादी, त्योहार, ऑफिस या परिवार के समारोह में सूट, साड़ी और वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहन सकती हैं।

कानी स्टाइल डिजाइन की खूबसूरती बारीक कानी पैटर्न और रंगों का मेल इसे शाही लुक देता है। इसकी सुंदर बुनाई सर्दियों के पहनावे में अलग निखार लाती है।

स्टाइलिंग टिप्स साड़ी या एथनिक सूट के साथ इसे कंधों पर ओढ़ें।

वेस्टर्न ड्रेस या सादे कुर्ते के साथ गले में हल्के से लपेटें।

समारोह में अपने कपड़ों के रंग से मेल खाता हुआ डिजाइन पहनें। इसे क्यों चुनें? 60% वूल और 40% कैश्मिलॉन का मिश्रण

100 x 200 सेमी का बड़ा साइज

रंगीन कानी स्टाइल पैटर्न

रोजाना पहनने और खास समारोहों के लिए उपयुक्त

जन्मदिन या शादी पर गिफ्ट देने के लिए सुंदर पसंद देखभाल इस शॉल को केवल ड्राई क्लीन कराएं। इससे कपड़े और डिजाइन की अच्छी देखभाल होगी।

व्हाइट एक्रिलिक ओपन निट शॉल मुलायम एक्रिलिक कपड़े से बनी यह सफेद शॉल हल्की बुनाई और खुले डिजाइन में आती है। किनारों पर लगी फ्रिंज इसे सुंदर फिनिश देती है। इसका वन-साइज डिजाइन छोटे से लेकर 3XL तक के बॉडी टाइप के लिए बताया गया है। इसे जींस, टॉप, कुर्ती या ड्रेस के साथ पहनकर ठंडी शामों और एसी वाले कमरों में हल्की लेयर बना सकती हैं।

खुली बुनाई और फ्रिंज सफेद रंग और ओपन निट डिजाइन इसे सादगी भरा लुक देते हैं। किनारों पर लगी झालर चलते समय हल्की लहराती है, जिससे पहनावा और सुंदर दिखता है।

स्टाइलिंग टिप्स जींस और टॉप के साथ इसे कंधों पर डालें।

शाम की पार्टी में ड्रेस के ऊपर हल्के से लपेटें।

सफर या छुट्टियों में ठंडी हवा से बचने के लिए साथ रखें। इसे क्यों चुनें? मुलायम एक्रिलिक कपड़ा

हल्की और खुली बुनाई

किनारों पर सजावटी फ्रिंज

वन-साइज डिजाइन

कैजुअल आउटिंग और शाम के पहनावे के लिए अच्छी पसंद देखभाल इस शॉल के साथ दिए गए केयर इंस्ट्रक्शन के अनुसार सफाई करें। सही तरीके के लिए कपड़े पर लगे लेबल की जानकारी पढ़ें।

वेलवेट टच फ्लोरल शॉल उभरे हुए फूलों के डिजाइन से सजी यह शॉल मुलायम वेलवेट जैसी सतह के साथ आती है। इसकी फ्रिंज किनारों को सुंदर फिनिश देती है। कंधों और शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने वाली यह शॉल साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, लंबी ड्रेस या जींस के साथ पहन सकती हैं।

उभरे फूलों वाला डिजाइन शॉल पर बने फूलों का उभरा पैटर्न इसे खास टेक्सचर देता है। वेलवेट टच कपड़ा और किनारों की झालर सर्दियों के पहनावे में सुंदरता बढ़ाते हैं।

स्टाइलिंग टिप्स सलवार सूट या कुर्ती के साथ इसे कंधों पर ओढ़ें।

साड़ी के साथ एक कंधे पर रखें, जो शादी और पारिवारिक समारोह में सुंदर लगेगा।

जींस और टॉप के साथ पहनकर कैजुअल विंटर लुक पाएं। इसे क्यों चुनें? उभरे हुए फ्लोरल पैटर्न

मुलायम वेलवेट टच सतह

कंधों और शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने वाला डिजाइन

किनारों पर सजावटी फ्रिंज

एथनिक और वेस्टर्न कपड़ों के साथ अच्छी लगती है देखभाल इसे केवल हाथ से धोएं। मुलायम सतह और फूलों की बनावट बनाए रखने के लिए हल्के हाथों से सफाई करें।

वूल ब्लेंड पेस्ली शॉल 80% वूल और 20% पॉलिएस्टर से बनी यह शॉल पेस्ली पैटर्न में आती है। इसका 40 x 80 इंच का बड़ा साइज कंधों और शरीर को अच्छी तरह ढकता है। क्लासिक डिजाइन वाली यह शॉल साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती या विंटर ड्रेस के साथ पहनकर रोजाना के पहनावे को सुंदर बना सकती हैं।

पेस्ली पैटर्न की खूबसूरती इस शॉल पर बना पेस्ली डिजाइन इसे क्लासिक लुक देता है। वूल ब्लेंड कपड़ा और बड़ा साइज ठंड के मौसम में आरामदायक रहता है।

स्टाइलिंग टिप्स साड़ी के साथ इसे एक कंधे पर रखें।

सलवार सूट या कुर्ती के साथ दोनों कंधों पर ओढ़ें।

सादे रंग के विंटर कपड़ों के साथ पेस्ली पैटर्न को उभरने दें। इसे क्यों चुनें? 80% वूल और 20% पॉलिएस्टर

40 x 80 इंच का बड़ा साइज

क्लासिक पेस्ली पैटर्न

ठंड के दिनों में कंधों और शरीर को ढकने के लिए अच्छी

शादी, त्योहार और रोजाना पहनने के लिए उपयुक्त देखभाल इस शॉल को केवल ड्राई क्लीन कराएं। इससे कपड़े का आकार और रंग बरकरार रखने में मदद मिलेगी।

कश्मीरी स्टाइल जमावर शॉल वूल से बनी यह शॉल सॉफ्ट फॉक्स पश्मीना फैब्रिक में आती है। इस पर बारीक पेस्ली आर्टवर्क दिया गया है, जो कश्मीरी कला की सुंदर झलक दिखाता है। 100 x 200 सेमी का बड़ा साइज इसे कंधों पर आराम से ओढ़ने के लिए अच्छा बनाता है। मुगल काल से लोकप्रिय जमावर डिजाइन वाली यह शॉल शादी, समारोह और खास मौकों पर साड़ी या एथनिक सूट के साथ सुंदर लगती है।

जमावर डिजाइन की खासियत कश्मीरी स्टाइल के बारीक पैटर्न और पेस्ली आर्टवर्क इसे क्लासिक लुक देते हैं। मुलायम फॉक्स पश्मीना कपड़ा सर्दियों के पहनावे में सुंदरता बढ़ाता है।

स्टाइलिंग टिप्स शादी या समारोह में इसे साड़ी के साथ एक कंधे पर रखें।

एथनिक सूट के साथ दोनों कंधों पर ओढ़ें।

सादे रंग के कुर्ते के साथ पहनें, ताकि जमावर पैटर्न उभरकर दिखे। इसे क्यों चुनें? वूल से बना फॉक्स पश्मीना फैब्रिक

कश्मीरी स्टाइल जमावर डिजाइन

बारीक पेस्ली आर्टवर्क

100 x 200 सेमी का बड़ा साइज

समारोह और गिफ्ट देने के लिए सुंदर पसंद देखभाल इस शॉल को केवल ड्राई क्लीन कराएं। बारीक डिजाइन और कपड़े की अच्छी देखभाल के लिए यही तरीका अपनाएं।

कश्मीरी जमावर पेस्ली शॉल ब्लेंडेड फैब्रिक से बनी यह शॉल कश्मीरी जमावर डिजाइन के साथ आती है। इस पर बारीक पेस्ली और फूलों के पैटर्न बने हैं, जो कश्मीरी कला की झलक देते हैं। 40 x 80 इंच का बड़ा साइज इसे कंधों पर आराम से ओढ़ने के लिए अच्छा बनाता है। इसे साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती या वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहनकर शादी, समारोह और खास मौकों पर सुंदर लुक पा सकती हैं।

कश्मीरी कला से प्रेरित पैटर्न पेस्ली और फूलों की बारीक कारीगरी इसे क्लासिक लुक देती है। इसकी बनावट और बड़ा साइज कैजुअल व फॉर्मल दोनों तरह के कपड़ों के साथ अच्छा लगता है।

स्टाइलिंग टिप्स साड़ी के साथ इसे एक कंधे पर रखें।

सलवार सूट या कुर्ती के साथ दोनों कंधों पर ओढ़ें।

सादे रंग की ड्रेस के साथ पहनें, ताकि फूलों और पेस्ली का डिजाइन उभरकर दिखे। इसे क्यों चुनें? ब्लेंडेड फैब्रिक

कश्मीरी जमावर स्टाइल

बारीक पेस्ली और फ्लोरल पैटर्न

40 x 80 इंच का बड़ा साइज

कैजुअल और फॉर्मल पहनावे के साथ सुंदर लगती है

अपनों को गिफ्ट देने के लिए अच्छी पसंद देखभाल इस शॉल को केवल ड्राई क्लीन कराएं। इससे कपड़े और पैटर्न की अच्छी देखभाल होगी।

वूल और पश्मीना ब्लेंड शॉल 70% वूल और 30% पश्मीना से बनी यह शॉल सुंदर बनावट और बारीक कारीगरी के साथ आती है। 40 x 80 इंच का बड़ा साइज कंधों और शरीर को अच्छी तरह ढकता है। इसे साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती या विंटर ड्रेस के साथ पहनकर शादी, त्योहार और रोजाना के पहनावे में क्लासिक लुक पा सकती हैं।

सुंदर बनावट और बारीक कारीगरी इस शॉल की बुनाई और बारीक कारीगरी इसे सादा और क्लासिक लुक देती है। बड़ा साइज कंधों पर आराम से ओढ़ने के लिए अच्छा है और यह कैजुअल व फॉर्मल दोनों तरह के कपड़ों के साथ अच्छी लगती है।

स्टाइलिंग टिप्स साड़ी के साथ इसे एक कंधे पर रखें।

सलवार सूट या कुर्ती के साथ दोनों कंधों पर ओढ़ें।

सादे रंग के विंटर कपड़ों के साथ पहनकर इसका सुंदर लुक दिखाएं। इसे क्यों चुनें? 70% वूल और 30% पश्मीना

40 x 80 इंच का बड़ा साइज

सुंदर बुनाई और बारीक कारीगरी

कैजुअल और फॉर्मल पहनावे के साथ अच्छी लगती है

जन्मदिन, शादी और त्योहार पर गिफ्ट देने के लिए बढ़िया देखभाल इस शॉल को केवल ड्राई क्लीन कराएं। इससे कपड़े की बनावट और रंग बरकरार रखने में मदद मिलेगी।

सर्दियों के लिए खूबसूरत शॉल खरीदें इस सर्दी अपने पहनावे में गर्माहट और सुंदरता जोड़ने के लिए अमेजन पर इन शॉल के डिजाइन देखें। मुलायम कपड़े, बारीक कारीगरी और सुंदर पैटर्न वाली ये शॉल शादी, त्योहार, ऑफिस और रोजाना पहनने के लिए अच्छी हैं।

साड़ी, सलवार सूट या वेस्टर्न ड्रेस के साथ इन्हें पहनकर अपने स्टाइल को नया निखार दें। अपनों को जन्मदिन, शादी या खास अवसर पर शॉल गिफ्ट करके एक सुंदर और काम की सौगात दे सकती हैं।

FAQs सर्दियों में महिलाओं के लिए किस तरह की शॉल अच्छी रहती हैं? वूल ब्लेंड, पश्मीना टच और कश्मीरी डिजाइन वाली शॉल सर्दियों में गर्माहट और सुंदर लुक के लिए अच्छी पसंद हैं। शॉल को किन कपड़ों के साथ पहन सकते हैं? शॉल को साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, जींस और वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। शादी और पार्टी में कौन सी शॉल अच्छी लगती है? कानी स्टाइल, जमावर, पेस्ली और फ्लोरल डिजाइन वाली शॉल शादी, पार्टी और खास समारोहों में सुंदर लगती हैं। शॉल की देखभाल कैसे करें? शॉल की सफाई उसके केयर लेबल के अनुसार करें। कई वूल और पश्मीना ब्लेंड शॉल के लिए ड्राई क्लीनिंग की सलाह दी जाती है, जबकि कुछ शॉल हाथ से धोने के लिए होती हैं।

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