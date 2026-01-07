स्वेटर पहनकर बिगाड़ लेती हैं लुक, तो सीख लें सर्दियों में साड़ी स्टाइल करने के ये टिप्स!

संक्षेप: कई बार महंगी साड़ी इसलिए भी खराब हो जाती है, क्योंकि आपने सर्दियों में उसे ठीक से स्टाइल ही नहीं किया। तो अब सवाल है कि भला सर्दियों में साड़ी कैसे पहने कि ठंड भी लगे और स्टाइल में कोई कसर बाकी ना रहे? आइए जानते हैं-

साड़ी इंडियन विमेन के वॉर्डरोब का अहम हिस्सा हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी, डेली वियर हो या कोई खास मौका, उन्हें आप ज्यादातर साड़ी में ही देखेंगे। नो डाउट साड़ी देखने में बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन सर्दियों में अगर इसे ठीक से स्टाइल ना किया जाए, तो पूरा लुक अजीब लग सकता है। साड़ी के साथ शॉल लें या कार्डिगन वियर करें, ब्लाउज डिजाइन कैसा रखें, ऐसे तमाम सवाल मन में आते हैं साड़ी स्टाइलिंग को ले कर। कई बार तो महंगी साड़ी इसलिए भी खराब हो जाती है, क्योंकि आपने सर्दियों में उसे ठीक से स्टाइल ही नहीं किया। तो अब सवाल है कि भला सर्दियों में साड़ी पहने तो पहने कैसे कि ठंड भी लगे और स्टाइल में कोई कसर बाकी ना रहे? ड्रेपिंग एक्सपर्ट हिना गेहानी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसी बारे में बताया है, आइए जानते हैं।

ट्रेडिशनल ब्लाउज को करें रिप्लेस सर्दियों में साड़ी के साथ स्टाइलिश लुक चाहिए और ठंड से भी बचना है, तो सबसे पहले अपने ब्लाउज पीस के साथ एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपर्ट कहती हैं कि आप अपने रेगुलर ब्लाउज को टर्टल नेक टॉप या कार्डिगन से रिप्लेस कर सकती हैं। इससे काफी स्ट्रक्चर्ड लुक आता है। आप मैचिंग स्वेटर को भी ब्लाउज की तरह स्टाइल कर सकती हैं। स्टाइल के साथ-साथ गर्माहट बनी रहेगी।

लॉन्ग कोट के साथ स्टाइलिश लगेगी साड़ी साड़ी पहनने की शौकीन हैं तो सर्दियों में आपके पास कोट तो होना ही चाहिए। साड़ी के साथ ये काफी स्टाइलिश लुक देता है। ध्यान रखें कोट थोड़ा लॉन्ग ही हो, अगर छोटी लंबाई वाला कोट है तो काफी अजीब सा लुक दे सकता है। आप ऑकेजन के हिसाब से सिंपल, वेलवेट या एंब्रॉयड्री वाले कोट ले सकती हैं।

साड़ी को ब्लेजर और बेल्ट के साथ स्टाइल करें थोड़ी सी एक्सेसरीज के साथ सिंपल से आउटफिट को भी स्टाइलिश लुक दिया जा सकता है। हिना कहती हैं कि सर्दियों में परफेक्ट रहेगा कि आप ब्लेजर और बेल्ट के साथ साड़ी को स्टाइल करें। इनके साथ आप अलग-अलग ड्रेपिंग लुक ट्राई कर सकती हैं। ऑफिस जाती हैं तो फॉर्मल लुक के लिए ये एकदम परफेक्ट रहेंगे।