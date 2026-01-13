Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनWinter Fashion Inspiration Style Your Long Coat Like Rubina Dilaik
ऑफिस से स्ट्रीट स्टाइल तक, रुबीना दिलैक का लॉन्ग कोट लुक है परफेक्ट

ऑफिस से स्ट्रीट स्टाइल तक, रुबीना दिलैक का लॉन्ग कोट लुक है परफेक्ट

संक्षेप:

सर्दियों में स्टाइल और गर्माहट दोनों चाहिए? टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक का लॉन्ग कोट लुक इस विंटर सीजन में फैशन लवर्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन रहा है।

Jan 13, 2026 07:21 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों का मौसम आते ही फैशन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है- स्टाइलिश दिखें या खुद को गर्म रखें? लेकिन टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक का लेटेस्ट विंटर लुक इस सवाल का परफेक्ट जवाब है। उनका एलिगेंट लॉन्ग कोट स्टाइल ना सिर्फ ठंड से बचाता है, बल्कि पर्सनैलिटी में एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट एज भी जोड़ता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रुबीना दिलैक हमेशा अपने सिंपल लेकिन पावरफुल फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। इस बार उनका विंटर आउटफिट खास इसलिए है क्योंकि यह हर उस महिला के लिए रिलेटेबल है जो सर्दियों में ओवरड्रेस्ड लगे बिना क्लासी दिखना चाहती है। न्यूट्रल टोन, क्लीन सिलुएट और मिनिमल स्टाइलिंग के साथ उनका यह लुक बताता है कि सही कट और सही लेयरिंग से विंटर फैशन कितना स्मार्ट बनाया जा सकता है। हाल ही में सामने आए रुबीना दिलैक के स्ट्रीट-स्टाइल लुक में वह ब्राउन शेड के लॉन्ग कोट में नजर आईं, जिसे उन्होंने टर्टलनेक टॉप और हाई-वेस्ट पैंट्स के साथ पेयर किया। यह लुक ना सिर्फ क्लासी है बल्कि विंटर के लिए बेहद प्रैक्टिकल भी है।

रुबीना दिलैक का यह लुक क्यों है खास?

रुबीना का स्टाइल मिनिमल होने के बावजूद बेहद स्ट्रॉन्ग नजर आता है। लॉन्ग कोट का स्ट्रक्चर्ड फिट बॉडी को लंबा और स्लिम दिखाता है, वहीं न्यूट्रल कलर पैलेट इस आउटफिट को टाइमलेस बनाता है। उन्होंने इस लुक को ओवरएक्सेसराइज ना करते हुए सिर्फ स्टेटमेंट सनग्लासेस और स्लिंग बैग के साथ कंप्लीट किया।

आप कैसे करें रुबीना दिलैक जैसा लॉन्ग कोट स्टाइल?

अगर आप भी इस सर्दी में रुबीना दिलैक जैसा स्मार्ट और स्लीक लुक पाना चाहती हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें।

ये भी पढ़ें:Lohri 2026 Fashion Tips : लोहड़ी पर छाए रहेंगे वेलवेट के ये 6 लेटेस्ट ट्रेंड्स
  • हमेशा अच्छी फिटिंग वाला लॉन्ग कोट चुनें, जो आपके कंधों और कमर को सही शेप दे।
  • टर्टलनेक या हाई-नेक टॉप लॉन्ग कोट के साथ बेहद एलिगेंट लगता है।
  • हाई-वेस्ट ट्राउजर्स या स्ट्रेट पैंट्स लुक को बैलेंस्ड बनाते हैं।
  • न्यूट्रल या अर्थी टोन जैसे ब्राउन, बेज, ग्रे या ऑलिव ग्रीन इस सीजन में ट्रेंड में हैं।

फैशन टिप: रुबीना दिलैक का यह लॉन्ग कोट लुक ऑफिस मीटिंग्स, ट्रैवल या कैजुअल डे आउट – हर मौके के लिए परफेक्ट है। यह साबित करता है कि सही स्टाइलिंग के साथ विंटर फैशन भी बेहद शार्प और स्टाइलिश हो सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
rubina dilaik Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।