ऑफिस से स्ट्रीट स्टाइल तक, रुबीना दिलैक का लॉन्ग कोट लुक है परफेक्ट

संक्षेप: सर्दियों में स्टाइल और गर्माहट दोनों चाहिए? टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक का लॉन्ग कोट लुक इस विंटर सीजन में फैशन लवर्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन रहा है।

सर्दियों का मौसम आते ही फैशन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है- स्टाइलिश दिखें या खुद को गर्म रखें? लेकिन टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक का लेटेस्ट विंटर लुक इस सवाल का परफेक्ट जवाब है। उनका एलिगेंट लॉन्ग कोट स्टाइल ना सिर्फ ठंड से बचाता है, बल्कि पर्सनैलिटी में एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट एज भी जोड़ता है।

रुबीना दिलैक हमेशा अपने सिंपल लेकिन पावरफुल फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। इस बार उनका विंटर आउटफिट खास इसलिए है क्योंकि यह हर उस महिला के लिए रिलेटेबल है जो सर्दियों में ओवरड्रेस्ड लगे बिना क्लासी दिखना चाहती है। न्यूट्रल टोन, क्लीन सिलुएट और मिनिमल स्टाइलिंग के साथ उनका यह लुक बताता है कि सही कट और सही लेयरिंग से विंटर फैशन कितना स्मार्ट बनाया जा सकता है। हाल ही में सामने आए रुबीना दिलैक के स्ट्रीट-स्टाइल लुक में वह ब्राउन शेड के लॉन्ग कोट में नजर आईं, जिसे उन्होंने टर्टलनेक टॉप और हाई-वेस्ट पैंट्स के साथ पेयर किया। यह लुक ना सिर्फ क्लासी है बल्कि विंटर के लिए बेहद प्रैक्टिकल भी है।

रुबीना दिलैक का यह लुक क्यों है खास? रुबीना का स्टाइल मिनिमल होने के बावजूद बेहद स्ट्रॉन्ग नजर आता है। लॉन्ग कोट का स्ट्रक्चर्ड फिट बॉडी को लंबा और स्लिम दिखाता है, वहीं न्यूट्रल कलर पैलेट इस आउटफिट को टाइमलेस बनाता है। उन्होंने इस लुक को ओवरएक्सेसराइज ना करते हुए सिर्फ स्टेटमेंट सनग्लासेस और स्लिंग बैग के साथ कंप्लीट किया।

आप कैसे करें रुबीना दिलैक जैसा लॉन्ग कोट स्टाइल? अगर आप भी इस सर्दी में रुबीना दिलैक जैसा स्मार्ट और स्लीक लुक पाना चाहती हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें।