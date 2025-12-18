विंक गर्ल का 'गोल्डन' अवतार, प्रिया प्रकाश के ग्लैमरस लुक ने फिर जीता फैंस का दिल

संक्षेप: आंख मारकर सालों पहले वायरल हुईं प्रिया प्रकाश वरियर ने एक बार फिर अपने गोल्डन अवतार से इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। विंक गर्ल प्रिया प्रकाश की कयामत ढाती ये तस्वीरें सादगी और स्टाइल का परफेक्ट जोड़ हैं।

आंख मारकर सालों पहले नेशनल क्रश बनी प्रिया प्रकाश वरियर ने एक बार फिर अपने गोल्डन अवतार से इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। विंक गर्ल प्रिया प्रकाश की कयामत ढाती ये लेटेस्ट तस्वीरें सादगी और स्टाइल का परफेक्ट जोड़ हैं। बता दें, प्रिया सोशल मीडिया पर आए दिन अपनी फोटोज पोस्ट करती रहती हैं। उनकी हालिया तस्वीरों को देखकर फैंस के लिए नजरें हटाना मानों मुश्किल हो रहा है। बता दें, कुछ ही दिन पहले 26 साल की प्रिया सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फोटोज में बीच के किनारे बिकिनी पहने हुए नजर आ रही थीं। जिसके बाद उनकी लेटेस्ट फोटोज में फैंस को उनका गोल्डन अवतार देखने को मिला। उनके फैंस उनकी इन तस्वीरों पर भी हमेशा की तरह प्यार बरसा रहे हैं।

प्रिया ने लेटेस्ट तस्वीरों में सोल स्टूडियो की गोल्डन इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है। प्रिया इस ड्रेस में बेहद स्टनिंग लग रही हैं। उन्होंने अपने इस गोल्डन लुक को बेहद स्टाइलिश तरीके से कैरी किया हुआ है।

गोल्डन ड्रेस में क्या है खास टिशू गोल्ड फैब्रिक से बनी प्रिया की यह इंडो वेस्टर्न ड्रेस स्लीवलेस है, जिसमें सिंपल- सी राउंड नेकलाइन दी हुई है। यह ड्रेस प्रिया के लुक को ट्रेडिशनल लुक के साथ मॉर्डन वाइब भी देता है। इस ड्रेस के फैब्रिक का शिमरी इफेक्ट प्रिया की खूबसूरती को क्लासी लुक दे रहा है।