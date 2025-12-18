Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनwink sensation priya prakash varrier glamorous golden dress indo western look wins hearts again see viral pics
विंक गर्ल का 'गोल्डन' अवतार, प्रिया प्रकाश के ग्लैमरस लुक ने फिर जीता फैंस का दिल

विंक गर्ल का 'गोल्डन' अवतार, प्रिया प्रकाश के ग्लैमरस लुक ने फिर जीता फैंस का दिल

संक्षेप:

आंख मारकर सालों पहले वायरल हुईं प्रिया प्रकाश वरियर ने एक बार फिर अपने गोल्डन अवतार से इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। विंक गर्ल प्रिया प्रकाश की कयामत ढाती ये तस्वीरें सादगी और स्टाइल का परफेक्ट जोड़ हैं।

Dec 18, 2025 11:12 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आंख मारकर सालों पहले नेशनल क्रश बनी प्रिया प्रकाश वरियर ने एक बार फिर अपने गोल्डन अवतार से इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। विंक गर्ल प्रिया प्रकाश की कयामत ढाती ये लेटेस्ट तस्वीरें सादगी और स्टाइल का परफेक्ट जोड़ हैं। बता दें, प्रिया सोशल मीडिया पर आए दिन अपनी फोटोज पोस्ट करती रहती हैं। उनकी हालिया तस्वीरों को देखकर फैंस के लिए नजरें हटाना मानों मुश्किल हो रहा है। बता दें, कुछ ही दिन पहले 26 साल की प्रिया सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फोटोज में बीच के किनारे बिकिनी पहने हुए नजर आ रही थीं। जिसके बाद उनकी लेटेस्ट फोटोज में फैंस को उनका गोल्डन अवतार देखने को मिला। उनके फैंस उनकी इन तस्वीरों पर भी हमेशा की तरह प्यार बरसा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रिया ने लेटेस्ट तस्वीरों में सोल स्टूडियो की गोल्डन इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है। प्रिया इस ड्रेस में बेहद स्टनिंग लग रही हैं। उन्होंने अपने इस गोल्डन लुक को बेहद स्टाइलिश तरीके से कैरी किया हुआ है।

गोल्डन ड्रेस में क्या है खास

टिशू गोल्ड फैब्रिक से बनी प्रिया की यह इंडो वेस्टर्न ड्रेस स्लीवलेस है, जिसमें सिंपल- सी राउंड नेकलाइन दी हुई है। यह ड्रेस प्रिया के लुक को ट्रेडिशनल लुक के साथ मॉर्डन वाइब भी देता है। इस ड्रेस के फैब्रिक का शिमरी इफेक्ट प्रिया की खूबसूरती को क्लासी लुक दे रहा है।

जूलरी और हेयर

प्रिया ने इस गोल्डन ड्रेस लुक को पूरा करने के लिए अपनी जूलरी और मेकअप को सटल रखा। इयरकफ के साथ नोजपिन पहनकर प्रिया ने अपने पूरे लुक में देसी तड़का लगा दिया है। प्रिया का यह नया लुक उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।