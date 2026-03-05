Hindustan Hindi News
बनारसी से कांचीवरम तक: जानें भारत की मशहूर सिल्क साड़ियों का इतिहास

Mar 05, 2026 03:21 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत में सिल्क साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और शिल्पकला की पहचान है। प्राचीन काल से लेकर आज तक रेशमी साड़ियों ने भारतीय फैशन, शाही विरासत और त्योहारों में खास स्थान बनाए रखा है।

भारत में साड़ी को महिलाओं का सबसे पारंपरिक और लोकप्रिय परिधान माना जाता है। अलग-अलग राज्यों में साड़ी पहनने के तरीके और डिजाइन अलग हो सकते हैं, लेकिन सिल्क साड़ी यानी रेशम की साड़ी का अपना खास महत्व है। शादी, त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम या किसी खास अवसर पर महिलाएं अक्सर सिल्क साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसकी चमक, मुलायम कपड़ा और शाही लुक इसे बाकी साड़ियों से अलग बनाता है। लेकिन सिल्क साड़ियों की परंपरा आज की नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बहुत पुराना है।

भारत में रेशम की शुरुआत

भारत में रेशम का इस्तेमाल हजारों साल पहले से होता आ रहा है। माना जाता है कि लगभग 2000 साल पहले भारत में रेशम के धागे से कपड़े बनाए जाने लगे थे। उस समय रेशम बहुत कीमती माना जाता था और इसे अमीर व राजघरानों के लोग ही पहनते थे। राजाओं और रानियों के कपड़ों में रेशम का खूब इस्तेमाल होता था। मंदिरों में भी देवी-देवताओं को रेशमी वस्त्र चढ़ाने की परंपरा थी। धीरे-धीरे यह परंपरा समाज में फैलने लगी और रेशम के कपड़े खास मौकों पर पहने जाने लगे।

सिल्क रूट…

  • रेशम के प्रसार में पुराने व्यापार मार्गों का भी बड़ा योगदान रहा। पुराने समय में एक प्रसिद्ध व्यापार मार्ग था जिसे सिल्क रूट कहा जाता था। यह रास्ता एशिया के कई देशों को जोड़ता था और इसी रास्ते से रेशम का व्यापार भी होता था।
  • भारत में भी रेशम की बुनाई धीरे-धीरे विकसित हुई। कारीगरों ने अपने कौशल से रेशम के धागों से खूबसूरत कपड़े और साड़ियां बनानी शुरू कर दीं। समय के साथ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की सिल्क साड़ियां बनने लगीं।

भारत के अलग-अलग राज्यों की सिल्क साड़ियां

भारत की खासियत यह है कि यहां हर क्षेत्र की अपनी अलग परंपरा और कला है। सिल्क साड़ियों में भी यही विविधता देखने को मिलती है।

  1. बनारसी सिल्क साड़ी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बनने वाली बनारसी साड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस साड़ी की पहचान इसकी जरी कढ़ाई और बारीक डिजाइन से होती है। शादी-ब्याह में दुल्हनों की पसंदीदा साड़ियों में बनारसी साड़ी शामिल होती है।
  2. कांचीवरम सिल्क साड़ी: तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में बनने वाली कांचीवरम साड़ियां भी बहुत मशहूर हैं। इन साड़ियों का कपड़ा मोटा और मजबूत होता है और इनमें सोने जैसी चमक वाली जरी का इस्तेमाल किया जाता है।
  3. मैसूर सिल्क साड़ी: कर्नाटक की मैसूर सिल्क साड़ियां अपनी सादगी और चमकदार रंगों के लिए जानी जाती हैं। ये साड़ियां हल्की होती हैं और पहनने में बेहद आरामदायक होती हैं।
  4. असम की मुगा सिल्क साड़ी: असम की मुगा सिल्क साड़ी अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए जानी जाती है। इसे दुनिया की सबसे खास और टिकाऊ रेशम में से एक माना जाता है।

मुगलों के समय में सिल्क साड़ियों का विकास

मुगल काल में भारत की वस्त्र कला को काफी बढ़ावा मिला। उस समय रेशमी कपड़ों पर जरी, कढ़ाई और खूबसूरत डिजाइन बनाए जाने लगे। मुगल शासकों को शानदार कपड़े और कलात्मक डिजाइन बहुत पसंद थे। उनके संरक्षण में बनारस जैसे शहरों में रेशम की बुनाई और भी विकसित हुई। इसी समय कई नई तकनीकें और डिजाइन सामने आए।

आज के समय में सिल्क साड़ियों की लोकप्रियता

आज भी सिल्क साड़ी भारतीय महिलाओं की अलमारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शादी, त्योहार और पारिवारिक समारोहों में सिल्क साड़ी पहनना आज भी खास माना जाता है। हालांकि समय के साथ फैशन बदलता रहा है, लेकिन सिल्क साड़ियों का क्रेज अब भी उतना ही है। आज डिजाइनर भी पारंपरिक सिल्क साड़ियों को नए स्टाइल के साथ पेश कर रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी भी इन्हें पसंद करे।

क्लासिक सिल्क! सिल्क साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और कारीगरों की कला का प्रतीक है। हर सिल्क साड़ी को बनाने में कई दिनों की मेहनत लगती है और इसके पीछे पीढ़ियों से चली आ रही कला छिपी होती है। इसी वजह से सिल्क साड़ी आज भी भारत की शाही विरासत और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है।

