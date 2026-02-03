कांजीवरम साड़ियों की कीमत लाखों में क्यों है? जानें पल्लव राजवंश से जुड़ा साड़ी का इतिहास और कारीगरी का प्रोसेस
कांजीवरम साड़ियां आपने कई एक्ट्रेसेस को पहने देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये साड़ी लाखों में क्यों बिकती हैं। चलिए आज हम आपको साड़ी से जुड़ा इतिहास और इसे बनाने का तरीका बताते हैं।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांजीवरम की साड़ी पहनी हुई थी, तभी से ये साड़ी ट्रेंड में आ गई है। कांजीवरम साड़ियों की कीमत लाखों में होती है, इसे कांचीवरम भी कहते हैं। साउथ की महिलाएं खास मौकों पर कांजीवरम साड़ियां पहनती हैं, खासतौर पर शादी के दिन। वहां कहा जाता है शादी के खास दिन पर कांजीवरम साड़ी पहनना शुभ होता है। इनकी कारीगरी भी आसान नहीं होती और हर बारीक डिटेल्स को उभारने में महीनों का काम होता है। आज हम आपको कांजीवरम साड़ी के इतिहास और इसे बनाने के तरीके के बारे में बताते हैं।
क्या है कांजीवरम साड़ी की पहचान
कांजीवरम साड़ी की पहचान है उसकी चमक, बनावट, उभरी और शानदार डिजाइन। ये साड़ियां रेशम से बनाई जाती हैं और इनका रंग बिल्कुल अलग चमकता है। इन्हें पहनने पर रॉयल लुक मिलता है और काफी वजनदार होती हैं। कांजीवरम साड़ियों का पैटर्न-रंग भी सबसे अलग होता है।
कहां बनती हैं
कांजीवरम साड़ियां दक्षिण भारत में बनती हैं और इनकी डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। भारत से विदेश ये साड़ियां हर महीने लाखों की संख्या में एक्सपोर्ट होकर जाती हैं।
इतिहास क्या है
कांजीवरम साड़ियों को कांचीवरम भी कहा जाता है और इसका ये नाम तमिलनाडु के फेमस शहर कांचीपुरम से जुड़ा हुआ है। ये साड़ियां सदियों से हथकरघे से बनाई जा रही है। इनका इतिहास सालों पुराना है। 7वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के समय से ये साड़ी बुनने की परंपरा की शुरुआत हुई। पुरानी कथा के अनुसार, ऋषि मार्कंडेय द्वारा देवताओं के लिए बुनी गई रेशमी साड़ी को समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक माना गया था।
कैसे बनाई जाती है ये साड़ी
बता दें, ये साड़ियां पिट लूम तकनीक की मदद से बनाई जाती है। इसमें करघे का एक हिस्सा जमीन के अंदर होता है और दूसरा बुनते हुए पैरों-हाथों के तालमेल से धागों को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से इन साड़ियों की कठिन डिजाइन बनकर तैयार होती है। इन साड़ियों को बनाने का काम इतना ज्यादा कठिन है कि सिर्फ कुशल लोग ही इसे बना सकते हैं। ये हुनर पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चल रहा है। कांजीवरम की साड़ियों को बनाने के लिए रेशन का इस्तेमाल होता है, जो काफी स्पेशल होता है। इन्हें प्योरिटी और हाई क्वालिटी वाले नेचुरल रेशम से बुना जाता है। इस रेशन को तैयार करने, रंगने, धागों में बदलने की प्रक्रिया भी काफी लंबी और मेहनती है। इन्हें रंगने में नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है, यही वजह है कांजीवरम साड़ियों की चमक अलग दिखती है। इन साड़ियों में जरी का वर्क असली सोने व चांदी की तारों से किया जाता है। कांजीवरम साड़ियों की महंगी कीमत इन्हें बनाने में लगने वाली मेहनत, सोने-चांदी, रंगों की वजह से है। एक साड़ी को तैयार करने में करीब 10-15 दिन का समय लगता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
