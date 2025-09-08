दुर्गा पूजा पर बंगाली महिलाएं क्यों पहनती हैं लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी ? रंगों में छिपा है गहरा रहस्य Why do Bengali women wear white sarees with red borders on durga puja 2025 know the deep secret hidden behind the colour, फैशन - Hindustan
दुर्गा पूजा पर बंगाली महिलाएं क्यों पहनती हैं लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी ? रंगों में छिपा है गहरा रहस्य

बंगाली महिलाएं खासतौर पर दुर्गा पूजा का पर्व इस रंग की साड़ी को पहनकर मनाती हैं। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं। बता दें, यह रंग और पहनावा सिर्फ खूबसूरती से जुड़ा नहीं है। इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 06:30 PM
बंगाली महिलाओं की खूबसूरती ही नहीं बल्कि उनका यूनिक ड्रेसिंग सेंस भी अकसर चर्चाओं में बना रहता है। जल्द ही दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाएगा। बता दें, इस साल दुर्गा पूजा 2025 की शुरूआत 28 सितंबर से हो रही है। इस पूजा में सभी बंगाली महिलाएं एक खास तरह की लाल बॉर्डर वाली सफेद रंग की साड़ी पहनती हैं। एक ओर हिंदू धर्म में जहां सफेद रंग को किसी शुभ काम में पहनना अच्छा नहीं माना जाता, वहीं बंगाली महिलाएं खासतौर पर दुर्गा पूजा का पर्व इस रंग की साड़ी को पहनकर मनाती हैं। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं। बता दें, यह रंग और पहनावा सिर्फ खूबसूरती से जुड़ा नहीं है। इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है।

बंगाली साड़ी को क्या कहा जाता है?

लाल किनारी वाली पारंपरिक बंगाली साड़ियों को लाल पाड़ साड़ी के नाम से जाना जाता है। इस साड़ी को तैयार करने के लिए रेशम और कपास की मदद ली जाती है। बता दें, कोलकाता की तांत और गरद साड़ियां, बनारस की बनारसी जामदानी और नाडियाड की जरी वर्क वाली साड़ियां दुनियाभर में मशहूर हैं।

रंगों के पीछे छिपा है गहरा रहस्य

बंगाली महिलाओं के लिए लाल बॉर्डर वाली सफेद रंग की साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं है। इन दोनों रंगों के पीछे एक गहरा मतलब छिपा हुआ है, जो उसे बंगाली महिलाओं के लिए खास बनाती है। दरअसल, साड़ी का लाल और सफेद रंग बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग को माता दुर्गा की शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि लाल रंग को सौभाग्य, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली से जोड़ा जाता है। जबकि सफेद रंग पवित्रता और नारीत्व का प्रतीक माना गया है। लाल और सफेद, ये दोनों ही रंग मां दुर्गा से भी जुड़े हुए हैं।

ड्रेपिंग के साथ इस तरह करें स्टाइल

लाल पाड़ साड़ी पहनते समय साड़ी के प्ल्लू की प्लीट्स बनाकर उन्हें शोल्डर पर ड्रेप किया जाता है। फिर पल्लू के एक हिस्से को कमर पर टक करें। आप इस साड़ी को मैचिंग ब्लाउज और हल्की गोल्डन ज्वेलरी के साथ कैरी करके अपने लुक को और भी खास बना सकते हैं। आप साड़ी लुक को पूरा करने के लिए लाइट मेकअप और ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल बना सकते हैं।

