कौन हैं नीलम कौर गिल, विक्टोरियाज फैशन शो में बनीं इकलौती इंडियन ओरजिन मॉडल

संक्षेप: Neelam Kaur Gill: लिंगरी ब्रांड विक्टोरियाज सीक्रेट के फैशन रनवे पर बेला हदीद और गीगी हदीद जैसी सुपर मॉडल के साथ वॉक करने वाली भारतीय मूल की नीलम कौर गिल अपनी देसी ब्यूटी की वजह से सुर्खियों में हैं। जानें कौन है नीलम कौर गिल।

विक्टोरियाज सीक्रेट फैशन शो में भारतीय मूल की मॉडल नीलम कौर गिल के चर्चे खूब हो रहे। ये मॉडल अपनी देसी ब्यूटी के सुर्खियां बटोर रही। बता दें कि विक्टोरियाज सीक्रेट फैशन शो एक हाई प्रोफाईल लिंगरी ब्रांड है जो अपने कलेक्शन को लांच करने के लिए फैशन शो करता है। इस फैशन शो में वॉक करने के लिए सुपरमॉडल को चुना जाता है। न्यूयार्क में हो रहा साल 2025 का विक्टोरिया फैशन शो इंडिया में दो वजह से पॉपुलर हो रहा। इस शो में नौ महीने की प्रेग्नेंट मॉडल ने रैंप वॉक किया तो वहीं भारतीय मूल की पहली मॉडल ने इस फैशन शो में दूसरी बार हिस्सा लिया है। जो पहली ऐसी मॉडल हैं जो इंडिया से जुड़ी हैं। सोशल मीडिया पर नीलम कौर गिल तेजी से वायरल हो रही हैं।

कौन है नीलम कौर गिल नीलम कौर गिल ब्रिटिश इंडिय मॉडल हैं। जो साल 2024 में इस विक्टोरियाज सीक्रेट फैशन शो में डेब्यू करने के बाद दोबारा वॉक करने पहुंची हैं। स्लिम बॉडी, देसी लुक वाली ये मॉडल का कनेक्शन पंजाब से है। 1995 में इंग्लैंड में पैदा हुईं नीलम के ग्रैंड पैरेंट्स सिख थे। 13 साल की उम्र से मॉडलिंग करियर शुरू करने वाली नीलम को मात्र 18 साल की उम्र में लंदन फैशन वीक में बरबेरी ब्रांड में मॉडलिंग का मौका मिला था। इसके अलावा नीलम इंडियन डिजानर रोहित बल के अलावा कान्ये वेस्ट के लिए मॉडल रह चुकी हैं। वहीं लक्जरी ब्रांड डायोर के लिए भी नीलम ने मॉडलिंग की है। इंस्टाग्राम पर नीलम के मॉडलिंग की गॉर्जियस फोटोज हैं।

गुलाबी बिकनी में लगी एंजल विक्टोरियाज सीक्रेट फैशन शो के पिंक रनवे पर गुलाबी बिकनी में ये मॉडल पूरी तरह से इंडियन ब्यूटी नजर आई। और इस भारतीय मूल की खूबसूरती के चर्चे हो