कौन हैं मिस यूनिवर्स 2025 में भाग लेने वाली मनिका विश्वकर्मा, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में बौद्ध धर्म को किया प्रेजेंट

संक्षेप: Manika Vishwakarma Golden Costume: 74वें मिस यूनिवर्स 2025 के नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में भारत को रिप्रेजेंट कर रहीं मनिका विश्वकर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने गोल्डन और केसरिया आउटफिट को पहना जो बौद्ध धर्म को प्रेजेंट कर रहा था।

थाईलैंड में चल रहे 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का फाइनल राउंड जल्दी ही होने वाला है। उससे पहले हो रहे नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में भारत की मनिका विश्वकर्मा का जलवा देखने को मिला। मनिका भारत की ओर से 74वें ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म के लुक को क्रिएट किया है। इंस्टाग्राम पर मनिका ने अपने लुक के वीडियोज शेयर किए हैं और कॉस्ट्यूम की जानकारी भी दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बौद्ध धर्म को प्रेजेंट कर रहा नेशनल कॉस्ट्यूम मिस यूनिवर्स के नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में भारत की मनिका विश्वकर्मा ने बौद्ध धर्म को रिप्रजेंट करने वाले कॉस्ट्यूम को पहना है। गोल्डन एंड केसरिया रंग के कपड़ों के साथ माथे पर भारी-भरकम मुकुट और पीठ पर धर्म चक्र का सिंबल लगाए स्टेज पर पहुंची। मनिका का कॉस्ट्यूम बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के उस फेज को दिखा रहा है जब राजकुमार सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे बोधि गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये ज्ञान उन्होंने दुनिया के लोगों को सही और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए दिया था। कॉस्ट्यूम में प्राचीन काल के मंदिरों और स्तूप के आर्किटेक्चर को उकेरा गया है।

कौन है मनिका विश्वकर्मा मनिका विश्वकर्मा राजस्थान के श्रीगंगानहर की रहने वाली हैं। जिन्होंने दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी सब्जेक्ट में पढ़ाई की है। 18 अगस्त 2025 को जयपुर में हुए समारोह में उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता था। और फिर मिस यूनिवर्स 2025 में अपनी जगह बनाई।

पढ़ाई के साथ डांसर भी हैं मनिका पढ़ाई के साथ ही मनिका एक ट्रेंड शास्त्रीय नृत्यांगना है और पेंटिंग भी करती हैं। ललित कला एकेडमी और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से उनकी पेंटिग्स को भी सराहना मिल चुकी है।