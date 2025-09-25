करवाचौथ पर किन रंगों के साड़ी-सूट पहनने चाहिए? भूलकर भी नहीं ले लेना ये 4 कलर Which Saree Colours to Wear on Karwa Chauth? Avoid These 4 Shades, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनWhich Saree Colours to Wear on Karwa Chauth? Avoid These 4 Shades

करवाचौथ पर किन रंगों के साड़ी-सूट पहनने चाहिए? भूलकर भी नहीं ले लेना ये 4 कलर

करवाचौथ एक धार्मिक त्यौहार है, इसलिए रंगों को ले कर भी ध्यान देना चाहिए। जहां कुछ रंग शुभ होते हैं, वहीं कुछ रंग अशुभ माने जाते हैं। आइए जानते हैं करवाचौथ पर आप कौन से रंग पहन सकती हैं और कौन से नहीं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 04:36 PM
share Share
Follow Us on
करवाचौथ पर किन रंगों के साड़ी-सूट पहनने चाहिए? भूलकर भी नहीं ले लेना ये 4 कलर

करवाचौथ आने में बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। आपकी भी तैयारियां अब तक शुरू हो गई होंगी। क्या आउटफिट पहनना है, कैसा मेकअप चाहिए और ज्वैलरी कैसे रखनी है, ये तमाम चीजें डिसाइड करनी होती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि करवाचौथ पर किस रंग की साड़ी या सूट पहन सकते हैं, ये तय करना भी जरूरी है। सिर्फ सुंदरता या फैशन ट्रेंड के हिसाब से ही नहीं, बल्कि धार्मिक नजरिए से भी। चूंकि करवाचौथ एक धार्मिक त्यौहार है, इसलिए रंगों को ले कर भी ध्यान देना चाहिए। जहां कुछ रंग शुभ होते हैं, वहीं कुछ रंग अशुभ माने जाते हैं। आइए जानते हैं करवाचौथ पर आप कौन से रंग पहन सकती हैं और कौन से नहीं।

करवाचौथ पर पहनें ये रंग

सुहागिनों के लिए करवाचौथ पर लाल रंग पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये रंग सुहाग का प्रतीक होता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसके अलावा आप मैरून, ऑरेंज, गुलाबी, गोल्डन, पीच, पीले या हरे रंग की साड़ी भी ले सकती हैं। ये सभी रंग त्यौहारों पर बहुत सुंदर लगते हैं। आजकल पेस्टल शेड्स भी ट्रेंड में हैं, तो हल्के येलो, पिंक या हल्के पिंक रंग की साड़ी भी परफेक्ट रहेगी।

ये रंग पहनना अवॉइड करें

कुछ रंग ऐसे भी हैं, जिन्हें आपको करवाचौथ पर नहीं पहनना चाहिए। सुहागिनों के लिए ये रंग शुभ नहीं माने जाते हैं। सबसे पहले तो काले रंग का आउटफिट बिल्कुल ना लें। इसके अलावा ज्यादा सफेद रंग पहनने से भी बचें। भूरा या गाढ़ा नीला रंग भी करवाचौथ पर पहनना शुभ नहीं माना जाता है। आप इन रंगों की कढ़ाई वाला आउटफिट ले सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से आपका आउटफिट इनमें से किसी भी रंग का नहीं होना चाहिए।

सही आउटफिट कैसे सिलेक्ट करें

करवाचौथ पर आउटफिट सिलेक्ट करते हुए रंग के अलावा फैब्रिक का भी ध्यान रखें। आप सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन या क्रेप फैब्रिक चूज कर सकती हैं। ये देखने में बहुत एलिगेंट लगते हैं। वहीं डिजाइन की बात रही, तो रेड, मैरून, ऑरेंज और गुलाबी जैसे रंगों के साथ गोल्डन एंब्रॉयडरी या जरी का काम चुनें। वहीं पेस्टल शेड्स के साथ पर्ल और सिल्वर एंब्रॉयडरी का वर्क सुंदर लगेगा।

(Image Credit: Pinterest)

Fashion Tips Karwa Chauth

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।