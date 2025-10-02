झुमके या सुई धागे, आपके ऊपर कैसे इयरिंग्स सुंदर लगेंगे? फेस शेप के हिसाब से अभी पता करें! Which Earrings Suit Your Face Shape? Find the Perfect Style for You, फैशन - Hindustan
झुमके या सुई धागे, आपके ऊपर कैसे इयरिंग्स सुंदर लगेंगे? फेस शेप के हिसाब से अभी पता करें!

किसी के फेस पर झुमके और बड़े इयरिंग्स ज्यादा सूट होते हैं, तो किसी के ऊपर हूप्स ज्यादा बैटर लगते हैं। दरअसल सारा मामला फेस शेप का है। अगर आप अपने फेस शेप को ध्यान में रख कर इयरिंग्स सिलेक्ट करती हैं, तो ओवरऑल लुक बहुत प्यारा आता है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 11:59 AM
इयरिंग्स सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट ही नहीं हैं, बल्कि ये आपके फेस शेप को हाइलाइट करने का भी काम करते हैं। जी हां, अगर आप सिर्फ अपने आउटफिट का कलर और डिजाइन देखकर कोई भी इयरिंग्स सिलेक्ट कर लेती हैं, तो आपको जरा सोचने की जरूरत है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि किसी के फेस पर झुमके और बड़े इयरिंग्स ज्यादा सूट होते हैं, तो किसी के ऊपर हूप्स ज्यादा बैटर लगते हैं। दरअसल सारा मामला फेस शेप का है। अगर आप अपने फेस शेप को ध्यान में रख कर इयरिंग्स सिलेक्ट करती हैं, तो ओवरऑल लुक बहुत प्यारा आता है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि किस फेस शेप पर कैसे इयरिंग्स सूट होते हैं।

गोल चेहरे पर अच्छे लगेंगे ऐसे इयरिंग्स

अगर आपका चेहरा गोल है, तो ऐसे इयरिंग्स चुनें जो आपके में लेंथ एड करते हों। यानी आपके ऊपर लंबे झुमके, टीयर ड्रॉप डिजाइन या शार्प ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले इयरिंग्स अच्छे लगेंगे। आपको हूप्स, मोटे गोल झुमके और ज्यादा राउंड स्टड्स पहनने से बचना चाहिए। ये आपके फेस को और ज्यादा गोल और मोटा दिखाते हैं।

ओवल शेप के लिए ये चुनें

ओवल फेस शेप पर लगभग हर तरह के इयरिंग्स अच्छे लगते हैं। आप ऑकेजन या आउटफिट के हिसाब से झुमके, हूप्स, स्टड्स या स्टेमेंट चांदबाली पहन सकती हैं। हालांकि आपको ज्यादा लंबे इयरिंग्स पहनने से भी बचना चाहिए। ये आपके फेस को जरूरत से ज्यादा लंबा दिखा सकते हैं।

स्क्वेयर फेस शेप है तो ये पहनें

स्क्वेयर फेस शेप में जॉलाइन काफी शार्प और प्रॉमिनेंट होती है। ऐसे में आपको ज्यादा शार्प ज्योमेट्रिक डिजाइन खासतौर से स्क्वेयर शेप और एंगुलर शेप वाले इयरिंग्स पहनने से बचना चाहिए। इनकी जगह आप पर हूप्स, टीयरड्रॉप या ओवल शेप वाले इयरिंग्स बेस्ट लगेंगे। ये आपकी फेस शेप को थोड़ा सॉफ्टर लुक देते हैं, जो बहुत प्यारा लगता है।

हार्ट शेप पर अच्छे लगेंगे ये इयरिंग्स

हार्ट फेस शेप में माथा थोड़ा ब्रॉड होता है और चिन नैरो होती है। इसलिए ऐसे इयरिंग्स सिलेक्ट करें, जो आपके फेस को बैलेंस करें। बॉटम से हेवी इयरिंग्स जैसे चांदबाली, चैंडेलियर ईयररिंग्स या टीयरड्रॉप इयरिंग्स आप पर अच्छे लगेंगे। ऐसे इयरिंग्स अवॉइड करें जो टॉप से हेवी हों, जैसे स्टड्स। ये आपके फॉरहेड को और ज्यादा ब्रॉड दिखाएंगे।

लंबा चेहरा है तो ये चुनें

अगर आपका चेहरा लंबा है, तो आपको ज्यादा लंबे इयरिंग्स पहनना अवॉइड करना चाहिए। इनकी जगह आपको शॉर्ट और वाइड स्टड्स या राउंड शेप इयरिंग्स और हूप्स चुनने चाहिए। ये आपके फेस की लेंथ को बैलेंस करते हैं और लुक काफी अच्छा आता है।

(Image Credit: Pinterest)

Fashion Tips

