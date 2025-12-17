Hindustan Hindi News
आंखों की खूबसूरती या सेहत का जोखिम? जानें रोज काजल लगाने का असर

आंखों की खूबसूरती या सेहत का जोखिम? जानें रोज काजल लगाने का असर

संक्षेप:

काजल रोजाना लगाने से आंखें खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन क्या यह आदत आंखों के लिए सुरक्षित है? डॉक्टरों और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं।

Dec 17, 2025 10:57 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत में काजल सिर्फ मेकअप नहीं, बल्कि एक पारंपरिक सौंदर्य आदत भी रही है। माना जाता है कि काजल आंखों को ठंडक देता है और नजर से बचाता है। हालांकि, आज के समय में मिलने वाले ज्यादातर काजल केमिकल-बेस्ड होते हैं, जिनका रोजाना इस्तेमाल आंखों की सेहत पर असर डाल सकता है।

डर्मेटोलॉजिस्ट्स और आई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर काजल अच्छी क्वालिटी का हो और सही तरीके से लगाया जाए तो यह आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। लेकिन एक्सपायर्ड, लो-क्वालिटी या बार-बार वॉटरलाइन पर लगाया गया काजल आंखों में इंफेक्शन, जलन और ड्राईनेस का कारण बन सकता है। इसलिए काजल लगाने से पहले उसकी क्वालिटी और हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अक्षय नायर (Consultant Ophthalmologist) के अनुसार:

‘रोजाना आंखों की वॉटरलाइन पर काजल लगाने से मेइबोमियन ग्लैंड्स ब्लॉक हो सकती हैं। इससे स्टाई, आंखों में जलन, रेडनेस और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, खासकर अगर काजल लो-क्वालिटी या एक्सपायर्ड हो।’

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार:

‘आंखों की सेहत सिर्फ बाहर से लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं करती। विटामिन A, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर डाइट आंखों को अंदर से मजबूत बनाती है और ड्राईनेस व इरिटेशन को कम करने में मदद करती है।’

रोज काजल लगाने के फायदे

  • आंखों को डिफाइन्ड और एक्सप्रेसिव लुक देता है।
  • कम मेकअप में भी चेहरा फ्रेश दिखता है।
  • आयुर्वेदिक या नेचुरल काजल आंखों को ठंडक दे सकता है।

रोज काजल लगाने के नुकसान

  • आंखों में जलन, खुजली और पानी आना
  • बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा
  • ड्राई आईज और रेडनेस की समस्या
  • वॉटरप्रूफ काजल से आईलैश फॉल

एक्सपर्ट्स की सलाह में ध्यान रखने योग्य बातें

  • हमेशा ophthalmologically tested काजल ही इस्तेमाल करें।
  • रोज वॉटरलाइन पर काजल लगाने से बचें।
  • सोने से पहले आंखों का मेकअप पूरी तरह हटाएं।
  • आंखों में जलन या पानी आए तो तुरंत काजल का इस्तेमाल बंद करें।
  • आंखों की सेहत के लिए हरी सब्जियां, गाजर, अखरोट और अलसी को डाइट में शामिल करें।

ब्यूटी टिप: रोज काजल लगाना पूरी तरह गलत नहीं है लेकिन इसकी क्वालिटी, हाइजीन और इस्तेमाल का तरीका बेहद अहम है। डॉक्टरों की सलाह मानकर और आंखों की सही देखभाल के साथ काजल लगाने से आप खूबसूरती के साथ सेहत भी बनाए रख सकती हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
