मकर संक्रांति पर किस रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है? जीवन में बरकत और खुशहाली लाते हैं ये कलर!

मकर संक्रांति पर किस रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है? जीवन में बरकत और खुशहाली लाते हैं ये कलर!

संक्षेप:

Makar Sankranti 2026: हर पावन पर्व की तरह इस दिन भी कुछ विशेष रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तो चलिए आज जानते हैं मकर संक्रांति वाले दिन कौन से रंग पहनना शुभ रहेगा और आप क्या-क्या आउटफिट पहन सकते हैं।

Jan 12, 2026 02:08 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
मकर संक्रांति का पर्व देशभर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश के हर राज्य में इससे जुड़ी अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें कॉमन हैं जैसे तिल गुड़ से बनी मिठाइयां खाना, घर में खिचड़ी बनना और सूर्यदेव की आराधना करना। हर पावन पर्व की तरह इस दिन भी कुछ विशेष रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। दरअसल हिन्दू धर्म में रंगों का विशेष महत्व माना गया है। खासतौर से पूजा-पाठ के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज जानते हैं मकर संक्रांति वाले दिन कौन से रंग पहनना शुभ रहेगा और आप क्या-क्या आउटफिट पहन सकते हैं।

मकर संक्रांति पर काल रंग पहनना होता है शुभ

काले रंग को अक्सर नेगेटिविटी से जोड़कर देखा जाता है और पूजा-पाठ में इसे पहनना वर्जित माना जाता है। लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन काला रंग पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग शनि देव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति वाले दिन काले कपड़े पहनने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना, खासतौर से पूजा के दौरान काफी शुभ माना जाता है।

पीला रंग पहनना भी शुभ होता है

मकर संक्रांति के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना भी काफी शुभ माना जाता है। पीले रंग को समृद्धि, ऊर्जा और पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पीले रंग का भोजन करना, खिचड़ी खाना भी शुभ माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति की पूजा के दौरान आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं।

Colours to Wear on Makar Sankranti 2026

हरे और लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं

किसी भी पूजा-पाठ या शुभ अवसर के दौरान लाल और हरे रंग के कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है। लाल रंग शुभता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक होता है, वहीं हरा रंग हरियाली और सुख शान्ति का प्रतीक होता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये दोनों रंग बेहद शुभ माने जाते हैं क्योंकि इन्हें सुहाग और पारिवारिक सुख का प्रतीक भी माना जाता है।

कैसे कपड़े पहनना शुभ रहेगा?

मकर संक्रांति एक धार्मिक पर्व है इसलिए इस दिन आपको पारंपरिक वस्त्र ही पहनने चाहिए। शादीशुदा महिलाएं साड़ी या सूट पहन सकती हैं वहीं कुंवारी लड़कियों के लिए सूट या कुर्ती परफेक्ट रहेंगे। पुरुष धोती कुर्ता, कुर्ता पायजामा पहन सकते हैं।

Fashion Tips Makar Sankranti

