इस शादी सीजन स्टाइल करें हल्की आरामदायक पार्टी वियर साड़ियां, खरीदें ये 8 विकल्प

क्या हर बार पार्टी में वही पुरानी साड़ी कैरी करती हैं, तो इस वेडिंग सीजन कुछ नया ट्राई करें। Amazon पर फैंसी साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।

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वेडिंग सीजन चल रहा है, आप सभी बेहद एक्साइटेड होंगी। भाई, बहन, दोस्त और कजिन की शादी है, तो इस बार नई साड़ी स्टाइल करें। शिफॉन, जॉर्जेट और एंब्रॉयड्री वर्क वाली साड़ियां यहां सब मिलेगा। Amazon पर समर ऑफर में साड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा, इस समय फैंसी साड़ियां 50 से 80% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएंगी। वेडिंग में गिफ्ट करने के लिए भी ये परफेक्ट रहेंगी। तो ज्यादा न सोचें, यहां एक्सप्लोर करें खूबसूरत फैंसी साड़ियों का कलेक्शन।

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SIRIL की ये स्टोन वर्क साड़ी का लुक कमाल का है। संगीत हो या फेरे आप इसे किसी भी फंक्शन में आराम से कैरी कर सकती हैं। ये हल्की और मुलायम है, समर्स में इन्हें आराम से कैरी करें, इनमें खुलकर फंक्शंस एंजॉय कट सकती हैं। इस बार कई शादियां अटेंड करनी है, तो ये विकल्प ट्राई कर सकती हैं। इस समय ये 76% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

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YASHIKA ब्रांड की इस साड़ी का लुक कमाल का है। इस डिजाइनर साड़ी में कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं और सभी पर 39% का ऑफ मिल जाएगा। आप इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही चाहे तो गिफ्टिंग परपस से भी ऑर्डर कर सकती हैं। मेहंदी, संगीत, बारात हर फंक्शन में इन्हें कैरी कर सकती हैं, ये आपके लुक में चार चांद लगा देंगी।

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टिशू सिल्क फैब्रिक से तैयार ये सीक्वेंस एंब्रॉयर्ड साड़ी एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट है। इसे महिलाओं के अलावा लड़कियां भी कैरी कर सकती हैं। ये लाइटवेट है, इसमें फंक्शंस को खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। पार्टी में सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस समय ये 67% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।

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क्या ससुराल की पहली शादी है, तो ट्रेडिशनल लुक के लिए ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये हल्की और हवादार है, समर वेडिंग सीजन इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसपर ब्रॉड बॉर्डर का काम किया गया है, जो इस साड़ी के आकर्षक का केंद्र है। वहीं इसमें शाइन है, जो इसे वेडिंग वियर साड़ी बना रही। इसके साथ ब्लाउज पीस आएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। इस समय इस पर 79% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 998 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

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ये फैंसी शिफॉन साड़ी एक परफेक्ट आउटफिट है, इसे वेडिंग में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। मॉडर्न ट्रेडीशनल लुक क्रिएट करने में मदद करेंगी। हैवी एंब्रॉयडरी वर्क के साथ आपको बॉर्डर मिल जाएगा, जो इसका लुक कंपलीट कर रहा। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध है, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

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SGF 11 कांजीवरम साड़ी उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें साउथ इंडियन स्टाइल साड़ी पहनना पसंद है। इस पर गोल्डन जरी वर्क मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। बहन की संगीत हो या भाई का तिलक ये साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा देगी। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, बेफिक्र होकर इसे कैरी कर सकती हैं।

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Akhilam की शिमर सैटिन सीक्वेंस एंब्रॉयडरी साड़ी का मॉडर्न ट्रेडीशनल लुक महिलाओं ने पसंद किया है। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है, तो ये शिफॉन साड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इसे मैनेज करना आसान है, इसमें फंक्शंस एंजॉय करना आसान हो जाएगा। साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। इस समय ये 74% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

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Handcrafted फ्लोरल एंब्रॉयडरी साड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक समर्स के लिए इसे एक परफेक्ट आउटफिट बनाती है। खासकर वेडिंग फंक्शंस में कैरी करने के लिए ये परफेक्ट रहेगी। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है, तो इस साड़ी को आज ही ऑर्डर करें। ये बजट फ्रेंडली है, 62% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।

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