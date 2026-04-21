इस शादी सीजन स्टाइल करें हल्की आरामदायक पार्टी वियर साड़ियां, खरीदें ये 8 विकल्प
क्या हर बार पार्टी में वही पुरानी साड़ी कैरी करती हैं, तो इस वेडिंग सीजन कुछ नया ट्राई करें। Amazon पर फैंसी साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
वेडिंग सीजन चल रहा है, आप सभी बेहद एक्साइटेड होंगी। भाई, बहन, दोस्त और कजिन की शादी है, तो इस बार नई साड़ी स्टाइल करें। शिफॉन, जॉर्जेट और एंब्रॉयड्री वर्क वाली साड़ियां यहां सब मिलेगा। Amazon पर समर ऑफर में साड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा, इस समय फैंसी साड़ियां 50 से 80% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएंगी। वेडिंग में गिफ्ट करने के लिए भी ये परफेक्ट रहेंगी। तो ज्यादा न सोचें, यहां एक्सप्लोर करें खूबसूरत फैंसी साड़ियों का कलेक्शन।
SIRIL की ये स्टोन वर्क साड़ी का लुक कमाल का है। संगीत हो या फेरे आप इसे किसी भी फंक्शन में आराम से कैरी कर सकती हैं। ये हल्की और मुलायम है, समर्स में इन्हें आराम से कैरी करें, इनमें खुलकर फंक्शंस एंजॉय कट सकती हैं। इस बार कई शादियां अटेंड करनी है, तो ये विकल्प ट्राई कर सकती हैं। इस समय ये 76% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
YASHIKA ब्रांड की इस साड़ी का लुक कमाल का है। इस डिजाइनर साड़ी में कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं और सभी पर 39% का ऑफ मिल जाएगा। आप इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही चाहे तो गिफ्टिंग परपस से भी ऑर्डर कर सकती हैं। मेहंदी, संगीत, बारात हर फंक्शन में इन्हें कैरी कर सकती हैं, ये आपके लुक में चार चांद लगा देंगी।
टिशू सिल्क फैब्रिक से तैयार ये सीक्वेंस एंब्रॉयर्ड साड़ी एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट है। इसे महिलाओं के अलावा लड़कियां भी कैरी कर सकती हैं। ये लाइटवेट है, इसमें फंक्शंस को खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। पार्टी में सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस समय ये 67% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
क्या ससुराल की पहली शादी है, तो ट्रेडिशनल लुक के लिए ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये हल्की और हवादार है, समर वेडिंग सीजन इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसपर ब्रॉड बॉर्डर का काम किया गया है, जो इस साड़ी के आकर्षक का केंद्र है। वहीं इसमें शाइन है, जो इसे वेडिंग वियर साड़ी बना रही। इसके साथ ब्लाउज पीस आएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। इस समय इस पर 79% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 998 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
ये फैंसी शिफॉन साड़ी एक परफेक्ट आउटफिट है, इसे वेडिंग में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। मॉडर्न ट्रेडीशनल लुक क्रिएट करने में मदद करेंगी। हैवी एंब्रॉयडरी वर्क के साथ आपको बॉर्डर मिल जाएगा, जो इसका लुक कंपलीट कर रहा। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध है, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
SGF 11 कांजीवरम साड़ी उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें साउथ इंडियन स्टाइल साड़ी पहनना पसंद है। इस पर गोल्डन जरी वर्क मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। बहन की संगीत हो या भाई का तिलक ये साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा देगी। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, बेफिक्र होकर इसे कैरी कर सकती हैं।
Akhilam की शिमर सैटिन सीक्वेंस एंब्रॉयडरी साड़ी का मॉडर्न ट्रेडीशनल लुक महिलाओं ने पसंद किया है। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है, तो ये शिफॉन साड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इसे मैनेज करना आसान है, इसमें फंक्शंस एंजॉय करना आसान हो जाएगा। साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। इस समय ये 74% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
Handcrafted फ्लोरल एंब्रॉयडरी साड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक समर्स के लिए इसे एक परफेक्ट आउटफिट बनाती है। खासकर वेडिंग फंक्शंस में कैरी करने के लिए ये परफेक्ट रहेगी। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है, तो इस साड़ी को आज ही ऑर्डर करें। ये बजट फ्रेंडली है, 62% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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