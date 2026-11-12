महंगी साड़ी है तो ब्लाउज भी स्पेशल सिलवाएं! बाजू के ये 8 फैंसी डिजाइन कर लें सेव
महंगी पार्टी वियर साड़ी के लिए ब्लाउज सिलवा रही हैं, तो बाजू पर डिटेलिंग करा सकती हैं। ओवरऑल लुक काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगेगा। यहां हम आपके साथ 8 फैंसी स्लीव्स पैटर्न शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप सेव कर के रख सकती हैं।
शादी का सीजन शुरू होते ही महिलाएं अपने आउटफिट्स की तैयारी में लग जाती हैं। ऐसे खास मौकों पर ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं। हेवी बॉर्डर और एंब्रॉयडरी वाली साड़ी से लुक अलग ही आता है। खैर, साड़ी जैसी भी हो ब्लाउज पीस पर उसका लुक काफी निर्भर करता है। आजकल स्लीव्स की डिटेलिंग काफी पसंद की जा रही हैं। ब्लाउज की नेकलाइन भले ही सिंपल हो, अगर आप स्लीव्स स्टाइलिश बनवा लेती हैं तो ओवरऑल लुक बेहद खूबसूरत नजर आने लगता है। अगर आप भी इस वेडिंग सीजन अपने ब्लाउज को खास और ट्रेंडी लुक देना चाहती हैं, तो ये 8 स्लीव्स डिजाइन सेव कर के रख सकती हैं। ये हर तरह की साड़ियों के लिए परफेक्ट रहेंगे।
हेवी ब्लाउज के लिए बनवाएं ये स्लीव्स
अगर आपके ब्लाउज पर एंब्रॉयडरी का काम है तो इस तरह की स्लीव्स बेहद प्यारी लगेंगी। इनमें लेस और लटकन लगवाकर बहुत ही सुंदर लुक आता है। अगर आपकी साड़ी थोड़ी हल्की है तो इस तरह का ब्लाउज ओवरऑल लुक को बैलेंस करने का काम करेगा।
प्लीट्स वाली स्लीव्स बनवाएं
स्लीव्स पर आप इस तरह की फैंसी प्लीट्स भी बनवा सकती हैं। ऐसी स्लीव्स देखने में काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती हैं। अगर आप हाफ स्लीव्स बनवाना चाहती हैं तो ये डिटेलिंग करा सकती हैं।
दो रंग की डिटेलिंग कराएं
अगर आपकी साड़ी डबल शेड की है तो स्लीव्स पर ये डिटेलिंग काफी फैंसी लगेगी। खासकर आपकी सिल्क साड़ियों के साथ आप ऐसा ब्लाउज पीस स्टिच करा सकती हैं।
नेट फैब्रिक ले कर बनवाएं फैंसी स्लीव्स
ब्लाउज पीस से मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट शेड में नेट फैब्रिक ले कर आप इस तरह की स्लीव्स बनवा सकती हैं। कट वर्क के साथ बहुत ही फैंसी सा लुक आएगा। आप चाहें तो एंब्रॉयडरी वाली लेस भी लगवा सकती हैं।
बॉर्डर लगवाकर पफ स्लीव्स बनवाएं
पफ स्लीव्स देखने में काफी स्टाइलिश लगती हैं। अगर आप अपने ट्रेडिशनल लुक को एन्हांस करना चाहती हैं, तो भारी एंब्रॉयडरी वाली लेस लगवाकर पफ स्लीव्स बनवा सकती हैं। आजकल लटकन वाली लेस भी आने लगी हैं, जो और भी ज्यादा फैंसी लगती हैं।
फैंसी कटवर्क वाला ये पैटर्न
ब्लाउज की स्लीव्स को यूनिक और अट्रैक्टिव रखना चाहती हैं, तो ये कट वर्क वाली स्लीव्स बनवा सकती हैं। इसमें बॉर्डर और लटकन वाली डिटेलिंग और भी फैंसी लुक देगी। इस तरह के ब्लाउज पार्टी वियर साड़ियों के लिए परफेक्ट रहते हैं।
स्लीव्स पर हैवी लेस लगवाएं
किसी खास ओकेजन के लिए साड़ी तैयार करा रही हैं, तो ब्लाउज की स्लीव्स पर हेवी लेस लगवा सकती हैं। स्लीव्स को एल्बो लेंथ रखें और गोल्डन लेस लगवा लें। बहुत ही सुंदर डिजाइनर लुक आता है।
कट वर्क और गोल्डन लटकन
कट वर्क वाली स्लीव्स काफी डिजाइनर लगती हैं। आप इस तरह का कट वर्क करा के गोल्डन लेस की डिटेलिंग करा सकती हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आएगा। आजकल गोल्डन लटकन वाली लेस आने लगी हैं। इन्हें आप ब्लाउज के बॉर्डर पर लगवा सकती हैं।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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