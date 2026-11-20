शादी के सीजन में मेहंदी, हल्दी, संगीत और रिसेप्शन के लिए चुनें खूबसूरत एथनिक कुर्ती सेट। अनारकली, स्ट्रेट फिट, फ्लोरल प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी वाले डिजाइन से अपने अंदाज को बनाएं खास।

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शादी का सीजन शुरू होते ही मेहंदी, हल्दी, संगीत, रिसेप्शन और फैमिली गेट-टुगेदर जैसे फंक्शन के लिए खूबसूरत कपड़े चुनने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। ऐसे मौकों पर एथनिक कुर्ती सेट आपके पहनावे को आकर्षक और ग्रेसफुल अंदाज देते हैं।

अनारकली, फ्लोरल प्रिंट, गोल्ड ब्लॉक प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी वाले खूबसूरत कुर्ती सेट। वेडिंग फंक्शन और पार्टी के लिए देखें आकर्षक एथनिक डिजाइन।

अनारकली, स्ट्रेट फिट और ए-लाइन स्टाइल के साथ फ्लोरल, पोल्का डॉट और ज्योमेट्रिक प्रिंट वाले डिजाइन खूब पसंद किए जाते हैं। गोल्ड हैंड ब्लॉक प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले सेट फेस्टिव माहौल के लिए शानदार हैं। विस्कोस, रेयॉन और विस्कोस सिल्क फैब्रिक से बने इन डिजाइनों में मैचिंग पैंट, पलाजो और खूबसूरत दुपट्टे का कॉम्बिनेशन मिलता है।

इन्हें स्टेटमेंट इयररिंग्स, चूड़ियों, एथनिक जूतियों और क्लच के साथ पहनकर हर फंक्शन में अपने अंदाज को खास बनाएं।

गोल्ड हैंड ब्लॉक प्रिंटेड कुर्ती सेट वेडिंग फंक्शन, छोटे समारोह और पारिवारिक आयोजनों के लिए यह गोल्ड हैंड ब्लॉक प्रिंटेड कुर्ती सेट शानदार चुनाव है। विस्कोस फैब्रिक से तैयार इस सेट में स्ट्रेट फिट कुर्ती के साथ हाई नेक और तीन-चौथाई स्लीव्स दी गई हैं। इस पर बना गोल्ड हैंड ब्लॉक प्रिंट इसे खूबसूरत एथनिक लुक देता है। सेट में मैचिंग पैंट और दुपट्टा भी शामिल है, जिससे पूरा पहनावा तैयार हो जाता है। इसकी कैल्फ लेंथ कुर्ती फेस्टिव मौकों पर ग्रेसफुल अंदाज देती है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन झुमके, कड़े और एथनिक जूतियां पहनें। बालों में गजरे वाला बन बनाएं और गोल्डन टोन का मेकअप करें। हाथों में छोटा पोटली बैग कैरी करके तैयार हो जाएं।

ग्रीन फ्लोरल प्रिंट अनारकली कुर्ती मेहंदी, हल्दी और दिन के दूसरे समारोहों के लिए ग्रीन कलर की यह फ्लोरल प्रिंट अनारकली कुर्ती आकर्षक चुनाव है। रेयॉन फैब्रिक से बनी इस कुर्ती में खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट दिया गया है, जो पहनावे में फ्रेश और ग्रेसफुल अंदाज जोड़ता है। इसकी राउंड नेकलाइन, तीन-चौथाई स्लीव्स और कैल्फ लेंथ डिजाइन इसे खास बनाते हैं। अनारकली स्टाइल में इसका घेरदार डिजाइन फेस्टिव मौकों पर खूब जंचेगा।

स्टाइलिंग टिप्स: इसे ऑक्सीडाइज्ड चांदबाली, सिल्वर ब्रेसलेट और जूतियों के साथ पहनें। बालों में सॉफ्ट वेव्स बनाएं और पीच शेड की लिपस्टिक के साथ हल्का मेकअप करें।

ऑरेंज-ग्रीन अनारकली कुर्ती सेट ऑरेंज और ग्रीन कलर का यह अनारकली कुर्ती सेट फेस्टिव और वेडिंग फंक्शन के लिए खूबसूरत डिजाइन है। विस्कोस सिल्क फैब्रिक से तैयार इस सेट में एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। इसके साथ एंकल लेंथ पैंट और चंदेरी कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा मिलता है। तीन-चौथाई स्लीव्स और घेरदार अनारकली स्टाइल इसे आकर्षक बनाते हैं। शादी के समारोह, पार्टी और त्योहारों में यह पहनावा खूब जंचेगा।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सेट के साथ गोल्ड टोन नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और एथनिक हील्स पहनें। हाथों में कंगन सजाएं और न्यूड लिपस्टिक के साथ हल्का हाइलाइटर लगाएं। छोटा क्लच आपके पूरे लुक को कंप्लीट करेगा।

देखभाल: इस कुर्ती सेट को केवल हाथ से धोएं।

एम्ब्रॉयडरी योक अनारकली सूट सेट वेडिंग फंक्शन और फेस्टिव सेलिब्रेशन के लिए यह एम्ब्रॉयडरी योक अनारकली सूट सेट शानदार पसंद है। 85% विस्कोस और 15% पॉलिएस्टर फैब्रिक से तैयार इस कुर्ती में एम्ब्रॉयडरी योक दिया गया है, जो इसकी खूबसूरती को निखारता है। तीन-चौथाई स्लीव्स, क्रू नेक और ए-लाइन स्टाइल इसे आकर्षक बनाते हैं। इसके साथ स्ट्रेट फिट पायजामा और स्कैलप एज वाली जरी डोरी एम्ब्रॉयडरी से सजा प्रिंटेड ऑर्गेंजा दुपट्टा मिलता है। कुर्ती में पॉकेट भी दी गई है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ स्टेटमेंट चोकर, गोल्डन चूड़ियां और एथनिक हील्स पहनें। बालों को खुला रखकर हल्के कर्ल्स बनाएं और मेकअप में पीच या न्यूड शेड चुनें।

पोल्का डॉट प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ती हल्के-फुल्के समारोह, दोस्तों के साथ आउटिंग और फैमिली गेट-टुगेदर के लिए यह पोल्का डॉट प्रिंटेड कुर्ती अच्छी पसंद है। रेयॉन विस्कोस फैब्रिक से तैयार इस डिजाइन में सॉफ्ट टेक्सचर और आरामदायक अहसास मिलता है। इसकी स्ट्रेट फिट कुर्ती में वी-नेक, एल्बो लेंथ स्लीव्स और पोल्का डॉट प्रिंट दिया गया है। कैल्फ लेंथ डिजाइन इसे सादगी के साथ स्टाइलिश अंदाज देता है। इसे दिन के कार्यक्रमों से लेकर कैजुअल आउटिंग तक पहनें।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे स्टड इयररिंग्स, खूबसूरत घड़ी और फ्लैट सैंडल पहनें। लो पोनीटेल बनाएं और सटल मेकअप के साथ अपना लुक पूरा करें।

फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी विस्कोस कुर्ती सेट फैमिली सेलिब्रेशन और वेडिंग फंक्शन में ग्रेसफुल दिखने के लिए यह फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी कुर्ती सेट अच्छा चुनाव है। विस्कोस फैब्रिक से तैयार इस स्ट्रेट कुर्ती में वी-नेक, फुल स्लीव्स और कैल्फ लेंथ डिजाइन दिया गया है। इस पर की गई फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी इसे आकर्षक एथनिक अंदाज देती है। सेट में मैचिंग पलाजो और दुपट्टा भी मिलता है, जिससे पूरा पहनावा तैयार हो जाता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ लंबे मोती वाले इयररिंग्स, नाजुक ब्रेसलेट और ब्लॉक हील्स पहनें। बालों में स्लीक बन बनाएं और रोज शेड की लिपस्टिक लगाएं। इससे आपका पहनावा और भी निखर जाएगा।

देखभाल: इस कुर्ती सेट को ड्राई क्लीन कराएं।

ब्राउन प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी कुर्ती सेट ब्राउन कलर का यह कुर्ती सेट छोटे समारोह, ऑफिस पार्टी और फैमिली सेलिब्रेशन के लिए आकर्षक डिजाइन है। विस्कोस ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस स्ट्रेट कुर्ती पर ज्योमेट्रिक प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है, जो इसे खूबसूरत एथनिक अंदाज देता है। इसकी वी-नेकलाइन और तीन-चौथाई स्लीव्स डिजाइन को खास बनाती हैं। सेट में मैचिंग पैंट और दुपट्टा भी शामिल है, जिससे पूरा पहनावा तैयार हो जाता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ एंटीक गोल्ड जूलरी, रिंग्स और एथनिक मोजड़ी पहनें। बालों में साइड पार्टिंग के साथ खुले हेयर रखें और ब्राउन न्यूड लिपस्टिक लगाएं। इससे आपका पूरा अंदाज आकर्षक नजर आएगा।

हर फंक्शन के लिए चुनें खास कुर्ती सेट शादी और पार्टी के लिए एथनिक कपड़ों की खरीदारी करते समय ऐसे डिजाइन चुनें, जिन्हें अलग-अलग समारोहों में पहनकर नया अंदाज पाया जा सके। अनारकली की खूबसूरत फ्लेयर हो या स्ट्रेट कुर्ती का सादा स्टाइल, हर डिजाइन अपनी अलग पहचान रखता है।

गोल्ड हैंड ब्लॉक प्रिंट, फ्लोरल पैटर्न, ज्योमेट्रिक प्रिंट और बारीक एम्ब्रॉयडरी वाले ये कुर्ती सेट आपके वॉर्डरोब को नया रंग देंगे। इनके साथ मिलने वाले मैचिंग पैंट, पलाजो और दुपट्टे पूरे पहनावे को आकर्षक बनाते हैं। विस्कोस, रेयॉन और विस्कोस सिल्क जैसे फैब्रिक के डिजाइन भी अलग-अलग पसंद के हिसाब से अच्छे रहते हैं।

अपनी पसंद के रंग और फिटिंग के अनुसार कुर्ती चुनें और उसके साथ जूलरी, फुटवियर, हैंडबैग व मेकअप का तालमेल रखें। इस तरह मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन से लेकर दोस्तों की पार्टी तक हर मौके पर आपका पहनावा खास नजर आएगा।

FAQs शादी के फंक्शन में किस तरह के कुर्ती सेट अच्छे लगते हैं? अनारकली, स्ट्रेट फिट और ए-लाइन कुर्ती सेट शादी के फंक्शन के लिए अच्छे रहते हैं। एम्ब्रॉयडरी, फ्लोरल और गोल्ड प्रिंट वाले डिजाइन खास अंदाज देते हैं। पार्टी वियर कुर्ती सेट के साथ कैसी ज्वेलरी पहनें? इनके साथ स्टेटमेंट झुमके, चांदबाली, गोल्डन चूड़ियां और ब्रेसलेट पहन सकते हैं। जूलरी का चुनाव कुर्ती के रंग और डिजाइन के हिसाब से कर क्या कुर्ती सेट को रिसेप्शन और कॉकटेल पार्टी में पहन सकते हैं? हां, एम्ब्रॉयडरी, गोल्ड प्रिंट और खूबसूरत दुपट्टे वाले कुर्ती सेट रिसेप्शन और कॉकटेल पार्टी के लिए भी अच्छे रहते हैं। पार्टी वियर कुर्ती सेट के साथ किस तरह के फुटवियर अच्छे लगेंगे? कुर्ती सेट के साथ एथनिक जूतियां, सैंडल और हील्स अच्छी लगती हैं। अनारकली और स्ट्रेट कुर्ती के साथ फुटवियर का चुनाव अपने आराम और स्टाइल के अनुसार करें।

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