शादी होने वाली है तो मेहंदी लगवाते समय ना करें ये गलती, नहीं तो फीका रह जाएगा रंग

Bride doing mistakes on her mehndi: दुल्हन बनने वाली हैं तो अपनी शादी के लिए मेहंदी लगवाते वक्त इन मिस्टेक्स को करने की गलती ना करें। नहीं तो शादी के स्पेशल मोमेंट पर मेहंदी का रंग बिल्कुल फीका नजर आएगा। जान लें वो 4 मिस्टेक्स।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 05:04 PM
शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और काफी सारी टू बी ब्राइड्स अपने मेहंदी के लुक के लिए काफी सारी तैयारियों में लगी होंगी। साथ ही मेहंदी आर्टिस्ट की भी बुकिंग कर ली होगी। लेकिन इन सारी चीजों के साथ ही शादी के स्पेशल दिन पर मेहंदी के रंग को परफेक्ट गाढ़ा करने के बारे में नहीं सोचा होगा। दरअसल, काफी सारी ब्राइड्स अक्सर ये 5 तरह की मिस्टेक्स कर देती हैं। जिसकी वजह से शादी जैसे लाइफटाइम मोमेंट पर उनकी मेहंदी का रंग परफेक्ट गाढ़ा नजर ही नहीं आता और उन्हें काफी निराशा मिलती है। लेकिन बाकी ब्राइड्स की तरह आप इन 4 गलतियों को मेहंदी वाले दिन ना दोहराएं। नहीं तो शादी के मोमेंट पर आपकी मेहंदी का रंग भी फीका ही रह जाएगा।

मिस्टेक नंबर 1

जिस दिन मेहंदी लगवानी हो उसके ठीक एक दिन पहले हाथों पर वैक्सिंग और पॉलिशिंग जैसी चीजों को ना करवाएं। अक्सर ब्राइड्स मेहंदी लगवाने के लिए ठीक एक दिन पहले ही वैक्सिंग और पॉलिशिंग, मेनीक्योर ना करवाएं। कम से कम 48 घंटे का टाइम लें। दरअसल, वैक्सिंग के साथ पॉलिशिंग और मेनीक्योर के समय काफी सारी क्रीम हाथ पर लगाई जाती है। जिसकी वजह से मेहंदी के एलिमेंट हाथों पर अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और मेहंदी का रंग ठीक से नहीं चढ़ पाता और शादी के दिन हिना का रंग फीका ही दिखता है।

मिस्टेक नंबर 2

काफी सारी ब्राइड शादी के ठीक एक दिन पहले मेहंदी लगवाती हैं या फिर शादी के तीन से चार दिन पहले ही फंक्शन के साथ मेहंदी लगवा लेती हैं। इन दोनों ही सिचुएशन में मेहंदी का रंग शादी वाले दिन फीका ही रह जाता है। सही समय है कम से कम 48 घंटे पहले मेहंदी लगवाना। जिससे कि अच्छी तरह से मेहंदी का रंग शादी वाले दिन चढ़ा हुआ दिखे।

मिस्टेक नंबर 3

मेहंदी लगाने के बाद ब्राइड्स को गाढ़ा और परफेक्ट रंग लाने के लिए कुछ आफ्टर केयर जरूर फॉलो करना चाहिए। जिससे कि मेहंदी का पूरा रंग निखर कर हाथों पर चढ़े। केवल मेहंदी लगा लेने से पूरी तरह से रंग नहीं चढ़ पाता। मनचाहा गाढा रंग पाने के लिए मेहंदी के बाद आफ्टर केयर जरूर करें।

मिस्टेक नंबर 4

अगर आपने बहुत ज्यादा बारीक डिजाइन की मेहंदी लगवाई है तो हो सकता है इसका रंग कम चढ़े। खासतौर पर विंटर वेडिंग के वक्त जब हाथ ठंडे होते हैं। इसलिए थोड़ा सा मोटे डिजाइन को हाथों पर रचाने से कलर ज्यादा अच्छा आता है।

