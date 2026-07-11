मानसून में दिखना है तरोताजा, तो खरीदें फ्लोरल अनारकली कुर्ता सेट्स के ये शानदार विकल्प
अगर बारिश में भी तरोताजा और खूबसूरत दिखना है, तो ये फ्लोरल अनारकली कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें! इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मानसून में चिपचिपी गर्मी और पसीने से परेशान रहती हैं और समझ नहीं आता कौन सी आउटफिट कब पहने, तो इन फ्लोरल अनारकली कुर्ता सेट्स पर एक नजर जरूर डालें! हल्के हवादार फैब्रिक से तैयार इन कुर्ता सेट्स का रंग और डिजाइन बेहद आकर्षक है। ये आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। Amazon पर फ्लोरल अनारकली कुर्ता सेट्स के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर। कॉटन और रेयान फैब्रिक से तैयार ये हल्के आरामदायक अनारकली कुर्ता सेट्स की ढीली-ढाली फिटिंग से लेकर इनका फ्लोरल डिजाइन आप सभी को बेहद पसंद आएगा। तो फिर इंतजार किसका है, मोबाइल उठाएं और आज ही ऑर्डर करें अपना पसंदीदा विकल्प।
1. Pistaa's Women Cotton Anarkali Flair Suit Set
Pistaa's women कॉटन फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता सेट का लुक देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न भी आकर्षक हैं, जो आपके लुक में चार-चार लगा देंगे। अगर फैब्रिक की बात करें, तो वो बेहद हल्की और हवादार है, जो मानसून में शरीर में हवा का बहाव बनाए रखेंगी। ये अनारकली कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये एक ऐसा आउटफिट है, जिसे आप सामान्य दिनों में कैरी करने के साथ ही छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं।
2. KLOSIA Women's Viscose Kurta and Pant with Dupatta Set
Klosia women's के इस अनारकली कुर्ता सेट को महिलाओं ने काफी पसंद किया है और इस पर लोगों के पॉजिटिव रिव्यू भी आए हैं। ब्लू रंग के कुर्ता सेट पर बने आकर्षक फ्लोरल प्रिंट इस कुर्ता सेट की खूबसूरती निखार रहे हैं। वहीं इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की हवादार है, जो बरसात के मौसम में भी शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट आपको सॉफ्ट कंफर्टेबल लुक देगा। ऑफिस जाना हो या ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करने हो इस आउटफिट को आराम से कैरी कर सकती हैं।
3. GULMOHAR JAIPUR Women's Cotton Calf Length Printed Round Neck Anarkali Kurta Suit Set
Gulmohar Jaipur के इस प्रिंटेड कॉटन अनारकली कुर्ता सेट का रंग, डिजाइन और इसकी फैब्रिक सभी कमाल के हैं। इस पूरे कुर्ते पर खूबसूरत फ्लोरल डिजाइन बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार-चार लगा रहे। इसके साथ ही दुपट्टे पर भी प्रिंट और पैटर्न बना है। इस कुर्ते का रंग आजकल काफी ट्रेंड में है और महिलाएं इसे बेहद पसंद कर रही हैं। वहीं इसकी लूज फिटिंग हवा का बहाव बनाए रखती है, जिससे बरसात की गर्मी झेलना आसान हो जाता है। आप इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Gosriki के इस फ्लोरल अनारकली कुर्ता सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं। ये कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसे ऑफिस वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट हो या आउटिंग पर जाना हो, हर मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इस आउटफिट में आप पूरे दिन रिलैक्स रहती हैं और आपको बेहतर महसूस होता है।
5. MANHAREE Women's Cotton Anarkali Pink Kurta Pant with Dupatta Set
MANHAREE ब्रांड की ये कॉटन फ्लोरल अनारकली कुर्ता सेट की फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। ये कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, उतना ही आरामदायक भी है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही इसका कलर कांबिनेशन भी बेहद खूबसूरत है। अगर आपको भी बारिश की नमी में लूज फिटिंग के कपड़े पसंद आते हैं, तो ये आउटफिट आपके लिए परफेक्ट रहेगी।
6. KLOSIA Women Viscose Printed Anarkali Kurta Pant Dupatta Set
KLOSIA ब्रांड के इस कुर्ता सेट को महिलाओं ने काफी पसंद किया है। इसका यूनिक रंग और इस पर बने फ्लोरल पेटर्न दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। इसके साथ आरामदायक ढीला-ढाला प्लाजो आएगा, जो आपके पैरों पर हल्का हवादार महसूस होगा। अब ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर इस तरह के आरामदायक आउटफिट को बेफिक्र होकर घंटों तक पहन सकती हैं। लंबे ट्रैवलिंग के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है।
7. MANHAREE | Women's Rayon Anarkali Kurta with Pant & Dupatta Set
सिंपल मगर आकर्षक कुर्ता सेट की तलाश है, तो ये विकल्प अच्छा रहेगा। इस कुर्ता सेट पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं, साथ ही इसका कपड़ा भी हल्का और मुलायम है। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएगा, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प 77% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं। ये एक ऐसी आउटफिट है, जिसे सामान्य तौर पर पहनने के साथ ही ट्रेडिशनल इवेंट्स के मौकों पर स्टाइल किया जा सकता है। इस समय आप सस्ते मैं फायदे का सौदा कर सकती हैं।
8. MEERA FAB Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo & Dupatta Set
10,000 सबसे अधिक लोगों की पसंदीदा आउटफिट बरसात की गर्मी झेलने में आपकी मदद कर सकती है। इसका सूती कपड़ा बेहद हल्का और हवादार है, जो शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखता है। इस पर छोटे-छोटे खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है और साथ ही इसका डिजाइन भी हवादार है। यानी आप इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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