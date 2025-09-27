शादी हो या पार्टी, बिना मेहनत ग्लैमरस दिखना है तो ऐसे चुनें सीक्वेन कपड़े

बिना ज्यादा मेहनत के अगर ग्लैमरस लुक पाने की चाहत है, तो अपने वॉर्डरोब में सीक्वेन को शामिल करें। क्या है सीक्वेन का यह ट्रेंड और इसे आजमाते वक्त किन बातों को जरूर रखें ध्यान, बता रही हैं स्वाति शर्मा

फैशन की दुनिया में एक ट्रेंड ऐसा है, जो 16वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था और आज भी फैशन के दीवानों का पसंदीदा है। यह आपको विंटेज से लेकर नवीनतम लुक देने का दम रखता है। यह है सीक्वेन, जो अपने आकार के कारण अरबी शब्द सिक्के से बना है। फैशन के गलियारों में इसे असली पहचान 1920 में मिली। उसके बाद से यह खास मौकों की पहचान-सा बन गया है। इसका इस्तेमाल आज ड्रेस के साथ हेयर एक्सेसरीज, आर्टीफीशियल ज्वेलरी और यहां तक कि डेकोरेशन के सामान में भी किया जा रहा है। सीक्वेन के बैग, ड्रेस, साड़ी, टॉप, ब्लाउज, यहां तक कि फुटवियर भी बाजार में मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश लोग सीक्वेन की चमक-दमक के कारण इसे पहनने से झिझकते हैं। आपकी यह झिझक तभी कम हो सकती है, जब आपके पास सही जानकारी हो यानी जब आपको यह पता चल जाए कि किस मौके पर सीक्वेन को कैसे पहनकर पर्फेक्ट लुक पाया जा सकता है। सीक्वेन को अपनाते वक्त क्या ध्यान रखें , आइए जानें :

मौके को समझें सीक्वेन पहनते समय आपको सबसे पहले मौके को पहचानना चाहिए। अगर आप शाम की पार्टी के लिए तैयार हो रही हैं और आप ही पार्टी की असली शान हैं, तो आपको ग्लैमरस लुक की जरूरत पड़ेगी। इस बाबत फैशन इंफ्लूएंसर निकिता पटेल कहती हैं कि ग्लैमरस लुक के लिए आप पूरी तहर सीक्वेन से बनी ड्रेस बिना हिचकिचाहट के पहन सकती हैं। बस दिन और रात का खयाल रखें। अगर पार्टी में लाइट है और रात की पार्टी है तो ब्लैक, रेड, गोल्डन जैसे रंग अच्छे लगेंगे। वहीं अगर पार्टी दिन की है और आउटडोर में है, तो हल्के रंग जैसे पीच, बेबी पिंक, स्काई ब्लू, सफेद, सिल्वर और ग्रे आदि रंगों में सीक्वेन चुनें। अगर आप पार्टी में मेहमान बनकर जा रही हैं, तो सीक्वेन के मामले में फ्यूजन को आजमाएं यानी ब्लाउज, टॉप या स्कर्ट में से कोई एक चीज सीक्वेन वाली रखें और उसके साथ सॉलिड रंग में जुगलबंदी करें। इससे लुक में संतुलन आएगा।

ऐसा हो सकता है आपका ग्लैमरस लुक अपने ग्लैमरस लुक के लिए आपको अलहदा रंग वाली सीक्वेन ड्रेस चुननी चाहिए। पार्टी की शान बनने के लिए आप ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, वाइन या रेड कलर की सीक्वेन ड्रेस पहन सकती हैं। इसके अलावा पार्टी गाउन या मिनी ड्रेस और फ्लेयर्ड गाउन भी इन दिनों चलन में हैं। इनके साथ आपको फ्यूजन की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इनके साथ एक पतला स्टोन वाला नेकलेस और उसी रंग में स्टोन इयररिंग पहन सकती हैं। साथ में एक सीक्वेन क्लच आपके लुक में चार चांद लगा देगा।

सीक्वेन साड़ी भी है जबरदस्त सीक्वेन की साड़ी पिछले कई सालों से लोगों की पसंद में शामिल है। अगर आप भी इसे पहनना चाहती हैं, तो खयाल रखें कि आपका लुक इसमें पतला आए। इसके लिए शुरुआत करें फिटिड पेटीकोट से। कॉटन वाले सामान्य पेटीकोट की जगह फिटिंग वाले पेटीकोट लें। ब्लाउज को साड़ी के रंग में रखें या उसके नजदीकी रखें। इस साड़ी के साथ गले को बहुत ज्यादा ढकने वाला ब्लाउज पहनने से बचें। नेक पर पतला नेकलेस बेहद खूबसूरत तालमेल बिठाएगा। इन दिनों दो रंगों या मल्टीकलर में सीक्वेन साड़ी चलन में है। यह ऑम्ब्रे स्टाइल में होती है। इसके अलावा स्ट्राइप पैटर्न में भी सीक्वेन साड़ियां चलन में नजर आ रही हैं।