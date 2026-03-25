मेंहदी लगाना नहीं आता तो भी बना लेंगी ये सुंदर डिजाइन, वायरल वीडियो देखकर सीखें ट्रिक!
आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें हिना आर्टिस्ट ने मेहंदी का खूबसूरत सा डिजाइन बनाने की ट्रिक शेयर की है। थोड़ा बहुत डिजाइन भी बना लेती हैं तो ये सुंदर सा पैटर्न आप आसानी से बना लेंगी।
कोई भी खास मौका हो हाथों में जबतक मेंहदी ना लगे, तब तक शृंगार कुछ अधूरा सा लगता है। शादी-ब्याह से ले कर तीज-त्यौहार तक, घर की महिलाएं हाथों में मेहंदी जरूर लगाती हैं। अब मेंहदी के डिजाइन तो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, लेकिन इन्हें लगाना हर किसी के बस की बात नहीं। कोई सिंपल सा डिजाइन भी मेंहदी की कोन पकड़कर लगाना आसान नहीं होता। फिर कई बार डिजाइन इतना बेसिक होता है, जिसे लगाना तो मुश्किल नहीं होता लेकिन ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें हिना आर्टिस्ट ने मेहंदी का खूबसूरत सा डिजाइन बनाने की ट्रिक शेयर की है। थोड़ा बहुत डिजाइन भी बना लेती हैं तो ये सुंदर सा पैटर्न आप आसानी से बना लेंगी। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीका -
स्टेप 1- किसी लिपस्टिक से प्लस का साइन ड्रॉ करें
सबसे पहले किसी हल्के रंग की लिपस्टिक या स्केच पेन से अपने बैक हैंड पर प्लस के साइन बनाएं। वीडियो में दिखाए गए तरीके से कुछ कुछ दूरी पर आपको छोटे छोटे प्लस (+) के साइन बना लेने हैं। इससे आगे का डिजाइन बनाना काफी आसान हो जाएगा।
स्टेप 2- प्लस साइन को मेंहदी से ड्रॉ करें
अब आपने लिपस्टिक या स्केच पेन की मदद से जो प्लस साइन बनाए हैं, उनपर मेंहदी को भी उसी तरह से अप्लाई करना है। पहले लिपस्टिक से साइन बनाने का फायदा ये है कि डिजाइन एकदम परफेक्ट बनेगा और कहीं से भी टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होगा।
स्टेप 3- स्पाइरल और लीफ पैटर्न से फ्लॉवर डिजाइन बनाएं
इसके बाद आपको बस प्लस साइन के चार खानों में चार स्पाइरल बना लेने है। स्पाइरल बनाना काफी आसान होता है। थोड़ा बहुत कोन चलाना जानती हैं तो आसानी से बना सकती हैं। इसके अलावा लीफ यानी पत्तियों वाला पैटर्न बना लेना है। फ्लॉवर शेप डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो देखकर इसे आप आसानी से सीख सकती हैं। बहुत ही सुंदर पैटर्न बनकर तैयार होता है।
स्टेप 4: फिंगर्स पर भी बनाएं ये सेम पैटर्न
इस पैटर्न को आप अपने पूरे बैक हैंड पर बना सकती हैं। फिंगर्स पर बनाना ना भूलें। बहुत ही डिटेल्ड और ब्यूटीफुल डिजाइन लगता है। खासतौर से रचने के बाद इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है।
स्टेप 5: डॉट बनाकर फाइनल टच दें
अब डिजाइन को फाइनल टच देने के लिए छोटे-छोटे डॉट बनाकर तैयार करें। आपकी मेहंदी लगकर तैयार है। अगर आपको थोड़ा बहुत कोन चलाना आता है, तो इसे आसानी से बना सकती हैं। इतना खूबसूरत डिजाइन देखकर कोई नहीं कहेगा कि आपको मेहंदी लगाना नहीं आता।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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