विंटेज से लेकर टेम्पल ज्वेलरी तक, गोल्ड ज्वेलरी में महिलाओं को पंसद आ रहे ये आकर्षक डिजाइन
फैशन

विंटेज से लेकर टेम्पल ज्वेलरी तक, गोल्ड ज्वेलरी में महिलाओं को पंसद आ रहे ये आकर्षक डिजाइन

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुल स्वर्ण भंडार का 11 प्रतिशत हिस्सा भारतीय महिलाओं के पास जेवर के रूप में है। सोने के कितने भी जेवर खरीद लें, हमारा मन नहीं भरता। सोने के गहनों से भारतीय महिलाओं के खास कनेक्शन की पड़ताल कर रही हैं स्वाति गौड़।

Fri, 5 Sep 2025
विंटेज से लेकर टेम्पल ज्वेलरी तक, गोल्ड ज्वेलरी में महिलाओं को पंसद आ रहे ये आकर्षक डिजाइन

भारतीय संस्कृति में सोने यानी स्वर्ण की अहमियत का सही-सही बखान कर पाना कठिन होगा। ज्यादातर संस्कृतियों में सोने को अतिविशिष्ट धातु का दर्जा हासिल है। हालांकि भारत में इसे अहम या मूल्यवान से बढ़कर पवित्र धातु का दर्जा दिया गया है। देवी-देवताओं को स्वर्ण आभूषण चढ़ाना शुभ माना जाता है और शायद इसीलिए भारतीय संस्कृति में सोने से बने आभूषणों को पैरों में पहनना वर्जित माना गया है। दुनिया भर को अपनी पीली आभा से आकर्षित करने वाली यह धातु एक भारतीय लड़की के लिए विवाह में ‘स्त्रीधन’ बन जाती है, जो उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर सहारा बनती है। इसीलिए महिलाएं, जिन पर घर-परिवार की सुंदरता से लेकर सुरक्षा तक की जिम्मेदारी होती है, सोना खरीदने का कोई मौका नहीं चूकतीं।

सोना सदा के लिए

बदलते समय के साथ सोने के अलावा अन्य धातुओं से बने आभूषण भी पहने जाने लगे हैं, पर सोने की लोकप्रियता कम नहीं हुई। बाजार में इस समय हीरे, प्लैटिनम, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बने आभूषण भी मौजूद हैं और पसंद भी किए जाते हैं, लेकिन सोने का सुनहरा रंग, मजबूती और अनूठे डिजाइन इसे सबसे खास बना देते हैं। पेशे से सुनार का काम करने वाले प्रदीप सोनी इस विषय में कहते हैं, ‘आज के समय में बेशक डायमंड और प्लैटिनम ज्वेलरी के प्रति महिलाओं का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन उनमें घर की बुजुर्ग महिलाएं शामिल नहीं हैं। कॉलेज जाने वाली या ऑफिस में काम करने वाली युवतियों को डायमंड रिंग या प्लैटिनम चेन अपने नाजुक डिजाइन की वजह से भाती तो है, लेकिन इनकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जब निवेश करने या शादी- ब्याह के लिए गहने खरीदने की बात आती है, तो घर की बुजुर्ग महिलाएं आज भी सोने के आभूषण खरीदने में ही विश्वास रखती हैं।’

विरासत है सोना

पुराने समय में सोना खरीदना आसान नहीं था, इसलिए सिर्फ बड़े घरों की महिलाएं ही सोने के गहने पहना करती थीं। उस जमाने में एक आम आदमी को छोटे से छोटा आभूषण भी खरीदने से पहले बहुत सोचना पड़ता था और सिर्फ खास अवसरों पर ही महिलाएं वो गहने पहनती थीं। उन गहनों का महत्व इतना ज्यादा होता था कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी वो गहने विरासत के रूप में घर की बहू-बेटियों को सौंपे जाते थे। यह उस जमाने की बात है, जब गहने खालिस सोने से बनाए जाते थे, इसलिए उनकी कीमत और मजबूती का कोई जोड़ नहीं होता था। ज्यादातर परिवारों में यह प्रथा आज तक जिंदा है और शादी-ब्याह जैसे अवसरों पर पुश्तैनी गहने नई दुल्हन को अवश्य भेंट किए जाते हैं।

निवेश का अच्छा माध्यम

ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ सोने के आभूषणों में ही दिलचस्पी रखती हैं। अपने धन को सुरक्षित रूप से निवेश करने के लिए भी सोना खरीदा जाता है। असल में सोने की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए साल 2000 में 24 कैरेट के हिसाब से 10 ग्राम सोने का भाव 4,400 था, जो मौजूदा समय में बढ़कर करीब 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा पहुंचा है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोने में निवेश करना कितना मुनाफे का सौदा है। स्त्रीधन के रूप में सोने के महत्व को देखते हुए भारतीय आयकर कानून के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को 500 ग्राम और अविवाहित महिलाओं को 250 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है। इसकी तुलना में भारतीय पुरुष केवल 100 ग्राम सोना ही अपने पास रख सकते हैं। पहले के समय में सोने के आभूषण बुरे वक्त के लिए सहेज कर रखे जाते थे। लेकिन आज लोग सोने के सिक्कों, गोल्ड बार और ई-गोल्ड में निवेश करना पसंद करने लगे हैं क्योंकि इनमें मेकिंग चार्ज का झंझट नहीं रहता और बेचने पर मुनाफा ज्यादा मिलता है।

ग्रीन, ग्रे और ब्लू सोना भी

मूल रूप से तो शुद्ध सोना सुनहरी पीली आभा लिए होता है, लेकिन इसमें भी प्रयोग देखने को मिलते हैं। पूरे पीले आभूषण की एकरसता को कम करने के लिए उसकी आभा में कुछ बदलाव करके भी आभूषण लोकप्रिय हुए हैं। दरअसल, फैशन के हिसाब से चलने वाली महिलाओं को गोल्ड ज्वेलरी में भी अलग-अलग रंग चाहिए होते हैं। इसलिए बाजार में येलो गोल्ड के अलावा रोज गोल्ड और व्हाइट गोल्ड से बने आभूषण भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं। ये आभूषण होते तो सोने के ही हैं, लेकिन इनमें तांबे, चांदी या निकल की कुछ मात्रा मिलाकर सोने की रंगत को बदल दिया जाता है। आजकल ग्रीन, ग्रे, ब्लू और पर्पल शेड में भी सोने के जेवर बनाए जा रहे हैं, जो युवतियों को काफी पसंद आ रहे हैं।

मजबूत और सस्ते विकल्प

वैसे भी 24 कैरेट सोने से बने आभूषण बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं। साथ ही उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। वहीं, सोने में कोई अन्य धातु मिलकर बनाए गए आभूषण मजबूत होने के साथ-साथ 24 कैरेट सोने से बने आभूषण की तुलना में कम महंगे होते हैं। यही वजह है कि साेने के ऐसे आभूषण कॉलेज और ऑफिस जाने वाली महिलाओं को विशेष रूप से पसंद आते हैं।

सोने से प्यार बेशुमार

भारत में सोना पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक माना जाता है। यहां शादी-ब्याह से लेकर तीज-त्योहार तक सभी शुभ अवसरों पर सोने के आभूषणों का विशेष महत्व है। खासतौर पर भारतीय महिलाओं का सोने के गहनों के प्रति विशेष रुझान देखने को मिलता है, इसलिए वे सोने को आभूषणों के रूप में हमेशा से जोड़ती आई हैं। इसी वजह से भारत घरेलू सोने की खपत में दुनिया भर में अव्वल है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारतीय महिलाओं के पास सामूहिक रूप से तकरीबन 24,000 टन से ज्यादा सोना है। ऑक्सफोर्ड गोल्ड ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के कुल स्वर्ण भंडार का लगभग 11 प्रतिशत अकेले भारतीय महिलाओं के पास है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया के शीर्ष पांच देशों अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और रुस के संयुक्त स्वर्ण भंडार से ज्यादा सोना भारतीय महिलाओं के पास है। अमेरिका के पास 8,000 टन, जर्मनी के पास 3,300 टन, इटली के पास 2,450 टन, फ्रांस के पास 2,400 टन और रुस के पास 1,900 टन सोना है, जो भारत में मौजूद सोने की मात्रा के सामने कुछ भी नहीं है। एक अन्य दिलचस्प तथ्य यह है कि अकेले दक्षिण भारत में ही भारत के कुल सोने का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है, जिसमें अकेले तमिलनाडु के पास 28 फीसदी सोना है।

सबके लिए है कुछ खास

भारत में सोने के आभूषणों का बाजार इतना बड़ा है कि यहां हर दिन कोई नया ट्रेंड या डिजाइन छाया रहता है। 14 कैरेट और 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी में तो इतने आकर्षक डिजाइन आने लगे हैं कि बस आप देखती ही रह जाएंगी। इस प्रकार के आभूषणों के दाम भी ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए खास अवसरों पर महिलाएं इसे आराम से खरीद सकती हैं।

-आजकल मैट फिनिश वाली गोल्ड ज्वेलरी बहुत पसंद की जा रही है। इसमें चमक नहीं होती, लेकिन देखने से पता चलता है कि आभूषण सोने का ही है।

-महिलाओं को ऐसे नेकलेस काफी भा रहे हैं, जिनमें छोटी-बड़ी लड़ियों को जोड़कर एक नेकपीस तैयार किया जाता है।

-पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन के मिश्रण से तैयार विंटेज ज्वेलरी की मांग आजकल बहुत है।

-शादी-ब्याह या त्योहारों के अवसर पर टेम्पल ज्वेलरी पहनने का चलन काफी बढ़ गया है।

-गांव-देहात में गले में पहनी जाने वाली हंसली शहरी युवतियों को खास लुभा रही है।

-आजकल मल्टीपरपज ज्वेलरी भी बहुत पसंद की जा रही है। जैसे एक मंगलसूत्र को ब्रेसलेट और अंगूठी की तरह भी पहना जा सकता है। कामकाजी महिलाएं मिनिमलिस्ट और ज्यामितिय आकार वाले इयररिंग, नेकलेस और अंगूठी में विशेष दिलचस्पी दिखा रही हैं।

-वजन में हल्के और देखने में भारी आभूषण भी पसंद किए जा रहे हैं।

