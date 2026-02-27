रश्मिका मंदाना भगवा ब्राइडल साड़ी में दिखीं 'महारानी' जैसी, गोल्डन दुपट्टे पर लिखवाई प्यार भरी ये लाइन
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अब पति-पत्नी हो चुके हैं। शादी के खास दिन पर रश्मिका ने नारंगी रंग की साड़ी और विजय ने आइवरी धोनी पहनी। दोनों ही किसी राजा-रानी से कम नहीं दिख रहे हैं, चलिए उनके लुक पर एक नजर डालते हैं।
Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब ऑफिशियल पति-पत्नी बन चुके हैं। सालों से दोनों के प्यार के चर्चे थे लेकिन कपल ने कभी इसे कंफर्म नहीं किया। 26 फरवरी को रश्मिका-विजय ने धूमधाम से शादी की और एक दूसरे के साथ प्यार भरी पोस्ट डालकर फैंस को गुड न्यूज दी। रश्मिका ने अपने खास दिन पर बेहद खूबसूरत साड़ी कैरी की और साथ में दुपट्टा भी अलग स्टाइल में ड्रेप किया। रश्मिका का फुल ब्राइडल लुक उन्हें महारानी जैसा लुक दे रहा है। चलिए एक्ट्रेस के ब्राइडल साड़ी डिटेल्स के बारे में बताते हैं।
सास की दी हुई साड़ी
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने आंध्र और कोडवा दो रिती रिवाजों से शादी की। कोडवा वेडिंग में रश्मिका ने उनकी सास को दी हुई सिल्क साड़ी पहनी हुई है। आजकल हल्के और पेस्टल कलर के ट्रेंड को छोड़कर रश्मिका ने नारंगी रंग चुना, जो उनपर खिल रहा है।
साड़ी डिटेल्स
रश्मिका मंदाना की रस्ट ऑरेंज साड़ी को गोल्डन चौड़े बॉर्डर के साथ बनाया गया है, इससे साड़ी रॉयल दिख रही हैं। साड़ी के बॉर्डर पर इंटीक्रेट टेंपल मोटिफ्स और हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो स्टनिंग दिख रहा है। साड़ी में चार चांद लगाने का काम पतला पल्लू और स्लीक प्लीट्स कर रही हैं। साड़ी के साथ रश्मिका का हैवी एम्ब्रॉयडरी से सजा ब्लाउज पहना। जिस पर सुनहरे तार से वर्टिकल लाइन्स में वर्क किया है, तो सेक्विन सितारे इसमें शाइन ला रहे हैं। जिसे हाफ स्लीव्स और स्वीटहार्ट नेकलाइन देकर डिजाइन किया गया है।
दुपट्टा है खास
रश्मिका ने साड़ी के साथ गोल्डन कलर का दुपट्टा स्टाइल किया है, जो साड़ी के साथ बेहद सुंदर लग रहा है। उनके दुपट्टे मंदिर और पुरानी सभ्यता की आकृति बनी हुई है और साथ में प्यार का जन्मों तक का वादा भी किया गया है। दुपट्टे पर लिखा है IN EVERY LIFETIME (हर जन्म के लिए)। ये दुपट्टे को और खास बना रहा है।
जूलरी ने कंप्लीट किया लुक
ब्राइडल साड़ी के साथ लेयर्ड नेकलेस, झुमके, बाजूबंद (वानकी), कमरबंद, मांग टीका लगाए रश्मिका बेहद प्यारी दिख रही हैं। उनकी गोल्ड जूलरी रॉयल टच दे रही है। उन्होंने बालों में मांग पेटी वाला टीका और हाथों में सोने की चूड़ियां-कड़े सजाए हैं।
विजय का लुक
विजय देवरकोंडा ने अपने खास दिन के लिए आइवरी कलर की धोती पहनी है, जिसे उन्होंने सिंदूरी लाल रंग के अंगवस्त्रम के साथ पेयर किया। रेड कलर के अंगवस्त्रम पर बनी टेंपल और फॉरेस्ट इंस्पार्यड एम्ब्रॉयडरी इसे रिच लुक दे रही है। ट्रेडिशनल गोल्ड जूलरी टच उन्हें राजा-महाराजा वाला लुक दे रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।