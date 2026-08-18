वैष्णो देवी की यात्रा पर क्या पहनें? ये 7 लुक्स अभी सेव करके रख लें
वैष्णो देवी की यात्रा में कंफर्टेबल कपड़े चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप 3-4 दिनों की यात्रा पर जा रहे हैं, तो हर दिन के लिए ऐसे कपड़े चुनें, जो आरामदायक होने के साथ स्टाइलिश भी दिखें। यहां हम 7 लुक्स दिखा रहे हैं।
वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो कपड़ों की पैकिंग पहले से करना काफी काम आ सकता है। अगर यात्रा 3-4 दिनों की है, तो हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनने का मन नहीं करता। ऐसे आउटफिट्स चुनना बेहतर रहेगा, जो देखने में अच्छे लगें और पूरे दिन पहनने में परेशानी भी ना हो।
यात्रा के दौरान कभी पैदल चलना होगा, कभी मंदिर जाना होगा तो कभी कटरा में आराम से घूमने का मौका मिलेगा। इसलिए हर दिन के हिसाब से कपड़े चुनना एक अच्छा आइडिया है। बहुत ज्यादा भारी या तंग कपड़ों के बजाय हल्के और आरामदायक कपड़े यात्रा के लिए ज्यादा सही रहते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि वैष्णो देवी यात्रा में क्या पहनें, तो इन 7 आउटफिट आइडियाज को ट्राई कर सकते हैं। इन्हें आप अपने आराम और मौसम के हिसाब से थोड़ा बदल भी सकते हैं। (All Photos/Instagram: trendy_meghna)
लुक 1: यात्रा की शुरुआत, सिंपल सूट में रखें लुक
यात्रा के पहले दिन के लिए हल्का और आरामदायक पलाजो सूट अच्छा रहेगा। इसके साथ दुपट्टा लें और लुक को छोटे झुमकों से थोड़ा स्टाइलिश बना सकती हैं। पैरों में ऐसे जूते पहनें जिनमें लंबे समय तक चलने में परेशानी ना हो।
लुक 2: ट्रेकिंग के लिए रखें कंफर्ट फर्स्ट
ट्रेकिंग वाले दिन सबसे जरूरी है कि कपड़े आरामदायक हों। इसके लिए कार्गो पैंट या आरामदायक लोअर के साथ टी-शर्ट पहन सकती हैं। पैरों में अच्छे स्पोर्ट्स शूज पहनें। साथ में एक छोटा हैंडबैग रखें, जिसमें जरूरी सामान आसानी से रखा जा सके।
लुक 3: मंदिर दर्शन के लिए सिंपल और सुंदर लुक
मंदिर दर्शन के दिन सिंपल और सुंदर सूट अच्छा लगेगा। ऐसा सूट चुनें जिसमें आप आराम से चल सकें और ज्यादा गर्मी या परेशानी महसूस ना हो। इसके साथ कंफर्टेबल फुटवियर पहनें। छोटे झुमके या हल्की एक्सेसरीज से लुक को अच्छा बना सकते हैं।
लुक 4: अर्धकुंवारी के लिए कुर्ती और जींस
अर्धकुंवारी जाने वाले दिन सिंपल कुर्ती के साथ आरामदायक जींस पहन सकती हैं। अगर जींस आपको लंबे समय तक पहनने में असहज लगती है, तो इसकी जगह आरामदायक पैंट भी चुन सकती हैं। इस लुक के साथ स्नीकर्स पहनें, ताकि चलने में पैरों पर ज्यादा दबाव ना पड़े।
लुक 5: पहाड़ों के बीच बनाएं स्टाइलिश लुक
अगर किसी दिन घूमने और पहाड़ों की खूबसूरत जगहों पर तस्वीरें लेने का प्लान है, तो थोड़ा स्टाइलिश लुक ट्राई कर सकती हैं। मिडी या मैक्सी ड्रेस के साथ श्रग या वेस्टकोट पहनें। स्पोर्ट्स शूज के साथ यह लुक आरामदायक भी रहेगा और फोटोज में भी अच्छा लगेगा।
लुक 6: कटरा की शाम के लिए को-ऑर्ड सेट
कटरा में शाम को घूमने के लिए आरामदायक को-ऑर्ड सेट एक अच्छा ऑप्शन है। यह पहनने में आसान होता है और ज्यादा मेहनत किए बिना पूरा लुक तैयार हो जाता है। इसके साथ बैलेरिना पहन सकती हैं। चाहें तो छोटे झुमके या हल्की एक्सेसरी से लुक को थोड़ा और सुंदर बना सकती हैं।
लुक 7: वापसी के दिन रखें एकदम आरामदायक लुक
वापसी के दिन थकान भी हो सकती है, इसलिए कपड़े जितने आरामदायक हों उतना बेहतर है। ढीली फिट वाली शर्ट के साथ लूज पैंट पहन सकती हैं। पैरों में सिंपल सैंडल या स्पोर्ट्स शूज रखें। इस दिन ज्यादा सामान या भारी कपड़ों से बचना अच्छा रहेगा।
फैशन-ट्रैवल टिप: ऐसा आउटफिट चुनें जिसमें आप पूरे दिन आसानी से चल-फिर सकें। आखिर यात्रा का मजा तभी आएगा, जब आपका लुक अच्छा होने के साथ कंफर्टेबल भी हो।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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