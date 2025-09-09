वही पुराने अंदाज में कुर्ती पहनती हैं? ये 5 स्टाइलिंग टिप्स देंगी आपको मॉडर्न लुक

फैशन ट्रेंड बदलने के बाद भी कुर्ती कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। हालांकि कुर्ती वियर करने के स्टाइल में जरूर कुछ बदलाव आता है। ये छोटी-छोटी स्टाइलिंग टिप्स फॉलो करेंगी तो कुर्ती में एकदम क्लासी और स्टाइलिश लुक मिलेगा।

सबसे ज्यादा किसी एथनिक आउटफिट को लड़कियां पसंद करती हैं, तो वो है कुर्ती। आरामदायक होने के साथ-साथ ये हर मौके पर फिट बैठती है। सबसे बेस्ट बात तो ये है कि फैशन ट्रेंड बदलने के बाद भी कुर्ती कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। हालांकि कुर्ती वियर करने के स्टाइल में जरूर कुछ बदलाव आता है। उदहारण के लिए पहले लेगिंग्स के साथ कुर्ती वियर करने का ट्रेंड था लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुका है। अगर अभी भी आप बेसिक तरीके से ही कुर्ती वियर करती हैं, तो आपको अपने स्टाइल में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। ये छोटी-छोटी स्टाइलिंग टिप्स फॉलो करेंगी तो कुर्ती में एकदम क्लासी और स्टाइलिश लुक मिलेगा।

लेयरिंग करें पर्सनल स्टाइलिस्ट मंजरी कहती हैं कि हर बार कुर्ती को सेम ढंग से स्टाइल करना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। ऐसे में आप लेयरिंग कर सकती हैं। बेसिक कुर्ती के साथ श्रग, ब्लेजर या लॉन्ग लाइन जैकेट एड करें। इससे काफी पॉलिश्ड लुक मिलता है। अगर आप कुर्ती में थोड़ी हेवी लगती हैं, तो लेयरिंग से एक्स्ट्रा फैट भी से हाइड हो जाएगा।

मेन स्टाइल में पहनें कुर्ती थोड़ा अलग हटकर कुर्ती के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो मेन स्टाइल में कुर्ती वियर कर सकती हैं। मंजरी कहती हैं कि आप कुर्ती को मेन स्टाइल में वियर कर सकती हैं, जैसे कभी धोती पैंट्स के साथ तो कभी जैकेट के साथ। ये स्टाइल काफी फ्रेश लगेगा और आपको एक फॉर्मल और पॉलिश्ड लुक मिलेगा। इस लुक को आप सही एक्सेसरीज के साथ पेयर कर के और भी स्टाइलिश बना सकती हैं।

छोटी-छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दें वही बेसिक सिंपल कुर्ती खरीदने के बजाए छोटी-छोटी डिटेलिंग देखकर कुर्ती खरीदें। स्टाइलिस्ट कहती हैं कि जैसे शर्ट स्टाइल कुर्ती काफी ट्रेंड में हैं लेकिन प्लेन लेने के बजाए थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें। जैसे बटन की प्लेसमेंट, नेकलाइन, पॉकेट या स्लीव्स का कोई फैंसी डिजाइन। इससे आपका लुक बिना ज्यादा कुछ किए ही स्टाइलिश लगता है।

साइड स्लिट कुर्ती चुनें स्लिट वर्क कुर्ती को काफी फैंसी लुक देता है। लेकिन सेंटर स्लिट वाली कुर्ती लेने से बचें। ये स्टाइल 90s में काफी पॉपुलर था लेकिन अब ये थोड़ा आउटडेटेड लग सकता है। इसकी जगह साइड स्लिट वाली कुर्ती लें और स्लिट को थोड़ा हाई रखें। ये आपको काफी फ्रेश और मॉडर्न लुक देगा।