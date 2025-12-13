Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
universal 5 saree colour that suits every skin tone women look attractive
साड़ी के कुछ यूनिवर्सल कलर जो हर स्किन टोन को बना देते हैं खूबसूरत

संक्षेप:

Universal Saree Color For Every Skin Tone: साड़ी के 5 ऐसे कलर जो यूनिवर्सल बोले जाते हैं। इन कलरों की साड़ी को हर स्किन टोन की महिलाएं पहन सकती हैं। ये सब पर ब्यूटीफुल दिखती हैं और पूरी तरह से स्किन के साथ मैच कर जाती हैं।

Dec 13, 2025 06:17 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
साड़ी ऐसा भारतीय परिधान है जो हर लड़की पर खूबसूरत लगता है। फिर चाहे वो पतली हो या फिर मोटी। लेकिन साड़ी पहनकर अगर आप सबसे आउटस्टैंडिंग दिखना चाहती हैं तो कुछ कलर की नॉलेज जरूर रखें। जैसे कुछ कलर ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं और हर तरह की स्किन टोन पर जंचते हैं। गोरी, सांवली, गेंहुआ रंगत चाहे जैसी हो ये कलर हर किसी पर जंचते हैं। तो इन रंगों की साड़ियों को आसानी से खरीदकर रख सकती हैं। जिसे पहनकर आप हमेशा ही ब्यूटीफुल दिखेंगी।

मरून

मरून कलर यूनिवर्सल कलर है। जिसे सांवली रंगत पर भी पहना जा सकता है और गोरी रंगत पर भी। ये दोनों ही स्किन टोन पर बड़ी ही खूबसूरती से जंचती है।

डीप रेड

गहरे लाल रंग को यूनिवर्सल कलर में माना जाता है। ये कलर हर तरह की स्किन टोन पर जंचता है। अगर गोरी महिला डीप रेड कलर को पहनती हैं तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है। वहीं गेंहुए रंग पर डीप रेड कलर खूबसूरती को बढ़ा देता है।

नेवी ब्लू

ब्लू के कई सारे शेड हैं, जिन्हें पहनने से पहले स्किन टोन के हिसाब से देखना पड़ता है। कौन सा कलर ब्यूटीफुल दिखेगा लेकिन नेवी ब्लू कलर हर स्किन टोन पर जंचता है। इस कलर को बिना सोचे आसानी से पहनकर रेडी हो सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे कलर की साड़ी खरीदना चाहती हैं जो हमेशा खूबसूरत दिखे तो नेवी ब्लू कलर को जरूर चुनें।

फॉरेस्ट ग्रीन कलर

फॉरेस्ट ग्रीन कलर भी इन्हीं में से एक है। ये यूनिवर्सल कलर हर स्किन के साथ पूरी तरह से मैच हो जाता है। चाहे स्किन वार्म टोन की हो या फिर कूल टोन हरे रंग का ये शेड सब पर जंचता है और ब्यूटीफुल लुक देता है।

टील कलर या चैती कलर

गहरे नीले हरे रंग के मिक्सचर वाले इस रंग को आम बोलचाल की भाषा में चैती कलर भी कहते हैं। ये टील कलर हर स्किन टोन पर फबता है। डार्क टोन हो या फिर कूल टोन इस कलर की साड़ी को पहनकर आसानी से अट्रैक्टिव लुक पाया जा सकता है।

अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें

